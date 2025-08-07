川普晶片關稅登場　全球半導體產業重組中

▲美國總統川普週三宣布，將對所有進口晶片徵收100%的關稅，除非企業承諾在美國投資與設廠。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普週三宣布，將對所有進口晶片徵收100%的關稅，除非企業承諾在美國投資與設廠。這項政策直接劍指全球半導體供應鏈，目標是將核心科技製造拉回美國本土，藉此減少對亞洲供應鏈的依賴，並強化國安保障。

川普以蘋果為示範，宣布該公司未來將加碼對美投資至1000億美元，作為換取晶片關稅豁免的條件。他明言「如果你承諾在美國建廠，不會被徵稅；但如果只說不做，稅金會累計、將來一併收取。」這種「投資換通行證」的關稅制度，為所有科技企業釋出一個清晰訊號——未來想做美國市場的生意，就得進場投資。

台灣是美國最大的晶片供應國之一。若川普政策最終豁免在美設廠企業，那麼像台積電等已投資亞利桑那州的企業可能會相對安全；但對仍依賴台灣本土出貨的中小企業來說，這無疑是一場壓力測試。外移，可能變成不得不走的路。

美國2024年自海外進口超過600億美元的半導體，其中逾500億來自亞洲。川普關稅政策強調「安全與本土優先」，過去透過補貼扶植的拜登晶片法案模式，川普則選擇用稅率當槓桿。這種「懲罰式引導」下，雖然提高了企業成本與壓力，卻也創造了強大的市場拉力，迫使外國企業加快美國投資的決策與行動。

歐盟、韓國、日本雖已與川普達成特定稅率協議，但台灣尚未獲明確定位，尤其在戰略競爭激烈的情勢下，晶片政策也勢必被用作國安籌碼操作。

川普公開表示對半導體晶片將課徵100%關稅，但願意豁免在美國投資建廠的企業。這對台灣的晶片產業是挑戰也可能是利多，絕對必須正視。

筆者一直提醒，護國神山不是不能保護台灣，而是沒有保證會永遠留在台灣。今天的川普關稅政策，就是這個警訊的真實呈現。以往我們以為只要掌握半導體就能讓美國保護台灣，現在要正視現實：川普的做法，是直接把我們當成美國的晶片產業重建「支點」，而不是他必須保護的戰略據點。

更要強調的是，川普其實也不算是要打壓台灣，而是要進行全球晶片產業重新建構，讓所有想出口到美國的晶片企業都來美投資，同時在建構AI晶片生態系統過程中，排除中國的參與，為美中競爭佈好對弈棋局。

這也暗示了台灣的晶片上下游廠商，包括設備廠，材料廠，封裝測試廠等，都應重新評估：企業的未來市場是不是受美國影響？是否需要開始思考如何在美國設點、設廠，取得豁免？

對台積電、聯電等晶圓代工業者而言，美國設廠或是合資美國企業本已是不得不走的戰略；但中小型上下游供應商若不跟進，未來恐怕會被排除在已經在美扎根的台廠供應鏈外。

川普政策已給出清楚訊號「在美生產才能免稅」，而這個政策即便川普卸任後，也很難被下一任美國總統完全推翻，因為對美國經濟和選票都太有利。

正因為如此，這波政策對台灣科技業是一種結構性壓力，也是拉往美國的拉力。未來幾年，可能出現不只是台灣半導體會有「前進美國」的新趨勢，其他可能面對關稅的產業，如機械，生物科技，藥廠等都可能出現這樣的現象。

台灣的業者除了本身有特殊優勢，足以跟客戶提出要求的廠商之外，中小型企業思考的不是該不該出走，而是必須「策略性外移」。為了保住訂單、客戶與供應鏈中的地位為目標，更積極思考外移美國，是川普政策帶來的影響，不過，台灣整體的產業結構確實會有進一步被虛化的風險！

川普時代呈現的美國樂觀氣氛，短期內有機會可以創造出獲利的時機。但長期而言，台灣必須要誠實，清醒地面對「台灣利益」與「美國利益」之間也有不可迴避的衝突！

如果因為兩岸緊張，讓台灣未來的國防安全要繼續靠美國，我們就必須思考，台灣還能提供什麼？沒了晶片，是不是只能加碼國防採購？是不是只能大規模投資美國？問題是，要買多少，要投入多少才算足夠？除了掏錢，台灣還有其他選擇嗎？

▼現在要正視現實，川普的做法，是直接把我們當成美國的晶片產業重建「支點」，而不是他必須保護的戰略據點。（圖／ETtoday資料照）

