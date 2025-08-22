ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

我們想讓你知道…陸委會的澄清反而可能放大化民間社會與綠政府官僚界限及衝突，刺激思考制度是否過於僵化或不透明；館長呼籲兩岸交流應強化，尤其是陸客及陸生來臺政策幾乎是全民共識。

▲館長。（圖／記者李毓康攝）

▲館長。（圖／記者李毓康攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

日前網紅陳之漢（館長）繼6月造訪號稱魔都上海，8月再度訪問被譽為科技之都深圳；陸續造訪騰訊總部及南山「機器人谷」、比亞迪總部等知名企業，讚賞其科技實力與企業理念。並諷刺臺灣以前也號稱科技之都，但30年來沒有改變，直呼「我以後更有底氣回臺灣告訴同胞，其實大家應該回家」。顯然，館長採取兩岸發展類比方式，以深圳現代化發展對照當前臺灣停滯性發展；將大陸視為臺灣民眾的家、原鄉。

館長主張兩岸交流　對民進黨政府政策形成壓力

館長在直播中盛讚深圳現代化發展，特別對比無人機、無人汽車產業發展，批評臺灣近30年科技停滯、產品價格昂貴，強調應有更多選擇與進步空間。其個人言論與行為，在賴政府五大國安風險及十七項策略約制下，易被標籤化為中共推動統戰、認知作戰及銳實力影響，引發社會爭議與批評。

首先，館長高度讚美科技之都深圳，引來統戰、在地協力者標籤政治爭議。館長讚賞深圳在科技產業上的聚集效應與發展活力，批判「臺灣人自以為是」、「臺灣落後10年、甚至20年」。此種肯定大陸發展神速、臺灣反倒退發展說法，引來抗中保臺路線支持者質疑，批判其親中。

甚至直播中，只因因剪了一段「中共高官探班」畫面，遭另外網紅八炯怒批，直接標籤化就是統戰伎倆。復因館長宣稱大陸「不是敵人，而是家人，家人就該手牽手」，此又被批判附和兩岸一家親理念。館長倡議深圳高速發展、兩岸一家人，淪為反中者攻擊其受中共統戰、認知作戰，變成在臺協力者角色，與大陸隔海唱和。

其次，主張開放兩岸交流，對民進黨政府政策形成壓力。對於直播期間網友頻繁提及的「統一」相關言論，館長明確表態：「最主要是中國人不打中國人，兩岸不應該發生戰爭。」直言網路上仍存在大量兩岸仇恨言論，「你噴我、我噴你」的現象不利於兩岸關係發展。

館長採訪中再次強調「臺灣要回家」的主張，提出促進兩岸良性互動的具體建議兩岸要相互包容「互相包容意味著大家必須能來臺灣，這需要臺灣方面開放，讓大陸朋友過去。」希望臺灣能開放大陸民眾赴臺旅遊、就學及工作。

館長倡議引來兩岸交流與觀光政策的反思，他認為應降低敵意、避免戰爭及促進交流，並主張恢復觀光交流、陸生與陸客來臺，顯其認為兩岸人民利益可因經濟與民間往來受益。

然而，民進黨政府對這類議題通常保有高度警覺，擔憂對岸藉交流進行政治影響或統戰動作。就兩岸觀光來說，民進黨政府主張先對話後交流，由兩岸觀光小兩會先協商，後雙方恢復團客行。大陸則主張先恢復兩岸交流，若要重啟對話協商必須回歸九二共識。

館長衝擊兩岸認同　警惕民進黨政府促進對話

再者，館長衝擊了兩岸認同及民族情感，也涉及抗戰歷史正義詮釋權爭論。針對大陸將於今年9月3日舉行抗戰勝利80週年閱兵，館長在直播中抱怨陸委會開記者會「叫他不能去九三閱兵」。更點名陸委會副主委梁文傑質問：「我犯哪一條罪？」。陸委會回應禁止政府人員、以及曾任國防、外交、大陸事務與國安相關職位的人士前往北京參與相關活動。

陸委會更直批像館長這類民間人士「根本不在其內，不用自己覺得自己很重要」，語帶酸味。這恐怕更會引發政府與輿論媒體對立衝突。事實上，陸委會強調的是制度與身份的限制，而非全面禁止。

館長挑戰此限制作法，可能促使部分民眾質疑現行政策是否過度政治化，或不同身份是否適度劃分交流條件。但無論館長是誤解或刻意，陸委會發言人在政策措施說明時只要表達並無約束一般人士即可，實無必要諷刺對方角色不重要。

最後，館長現象影響效應有其侷限性。館長大力稱讚深圳的城市發展與生活便利，引發部分臺灣民眾對大陸印象及認知產生好感度增加，但亦可能在社群中掀起批判聲浪，質疑其忽視兩岸政治現實與自由價值的重要性。

同時，也可能被解讀為政治宣傳工具。此行雖定位為個人行動，但類似內容若被大陸媒體轉發與引用，則可能被外界看作大陸利用網紅進行「大外宣」的方式，透過輿論操作塑造親和形象其商業市場版圖。

毋庸置疑，館長宣稱兩岸是「一家人」、中國人不打中國人，鼓勵「回家」的說法，這將強化兩岸濃厚的文化情感及民族主義認同，對部分支持統一或認同自己是中國人、主張促進交流立場的群體，勢將產生正面示範效應。

然對堅持臺灣主權與自由立場者而言，上述說法及對比深圳科技現代化，其言論則可能被視為帶有親中貶臺意涵，造成臺灣社會某種意義上分裂。

就此而論，臺灣社會應更具自信的展開兩岸對話及交流。值得思考是，陸委會的澄清反而可能放大化民間社會與綠政府官僚界限及衝突，刺激思考制度是否過於僵化或不透明；館長呼籲兩岸交流應強化，尤其是陸客及陸生來臺政策幾乎是全民共識。

藉深圳科技發展呼籲臺灣應進步，並揭露當前技術瓶頸，這警惕民進黨政府應促進兩岸對話，創造兩岸共榮共存的和平穩定框架。

▼民進黨政府對這類議題通常保有高度警覺，擔憂對岸藉交流進行政治影響或統戰動作。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 柳金財 雲論 兩岸 民進黨 館長 台灣

