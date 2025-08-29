國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

▲現任主席朱立倫在協助31位立委全數挺過罷免危機之後，宣布順利交棒，還懇請臺中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席。（圖／記者李毓康攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

民進黨高調推動大罷免，國民黨低調應戰，結果民進黨翻轉國會席次結構的妄想大失敗，國民黨與民眾黨聯手守住國會優勢的期望大成功。這是臺灣政局翻轉的轉捩點。民進黨將走入衰運，國民黨如能持盈保泰，力爭上游，2028年不無攜手白營重回執政的機會。

國民黨想重回執政 必須要有稱王者與造王者

國民黨重回執政的兩大關鍵，一是有適當的稱王者，一是有強力的造王者。臺中市長盧秀燕目前聲望超前，可望代表在野黨參選，她問鼎大位的希望濃厚。至於造王者，適逢國民黨主席即將改選，誰來主掌黨權，影響重大。

現任主席朱立倫在協助31位立委全數挺過罷免危機之後，宣布順利交棒，還懇請臺中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席。

朱立倫說：「我在此誠摯懇請盧秀燕市長，接任下一屆國民黨主席，來承擔下一屆黨主席的重責大任，秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨此刻的臺灣，最需要的力量。」然而，盧秀燕次日明白回絕，留下誰來接棒的懸疑空間。

朱立倫確實有委屈感而不想續任，他擔任主席在地方公職選舉及立法委員選舉打了漂亮的勝戰，面對兩波罷免潮，他率全黨浴血奮戰，獲得完封戰果。

其中的心酸與苦楚不足為外人道，卻還要受到黨內酸言酸語攻擊，他出錢、出力、岀智無所求，卻只換來罵聲而少有掌聲，難怪他要說：「過去4年為了國家為了黨，我們盡心盡力全力付出，不計個人的榮辱只求國民黨好臺灣好，而我以及我們這群優秀的青年團隊，在我們重返執政的路上絕對不會缺席。」

盧秀燕如果願意接任黨主席，或是明白支持一位她屬意的造王者接掌黨權，國民黨就可確立新的領導中心，朱立倫也可順利交棒。

但是，盧秀燕只說「媽媽會留在家」，無法參選國民黨主席，幕後也無推舉新主席的動作。可堪玩味的是，對於朱立倫，她對其績效按讚，卻未公開挺他連任，不知她心中是否有支持對象。

如果她強力促請朱連任，朱立倫或許有不得不留任的考量。另一個可以使朱續任的理由，應是有意參選者條件都不夠理想，不足以擔當造王者大任，迫使他為了不讓國民黨錯失重返執政良機而勉為其難留任。

▼國民黨重回執政的兩大關鍵，一是有適當的稱王者，一是有強力的造王者。臺中市長盧秀燕目前聲望超前，可望代表在野黨參選，她問鼎大位的希望濃厚。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫雖非完美 但純就造王者而言「無人超越」

目前浮出檯面的有意參選者都明顯條件不足不適。一個被貼上「統派」標籤的老國民黨人，如何能呼應主流民意，結合基層實力人物，廣籌黨務與選舉資源，並且結合民眾黨，帶領國民黨重返執政？一個缺乏聲望、實力與底氣的名嘴型政治人物，如何能統領諸侯，運籌帷幄，廣集資源，創造重返執政的氣勢與實力？

反觀朱立倫，四年來的領導證明他確是夠格而稱職的國民黨領導人，他平和而具包容性的性格，以及中庸而具公約性的路線，無疑是統合國民黨獲取廣泛支持的有力條件。

在人人一把號的且充滿異質性的老邁國民黨中，在黨務整合與組織經營上困難重重，他卻績效可觀。在國民黨2020大選慘敗後陷入路線之爭的危機時刻，他重返主席，至少在形式上維持了黨內各派的平衡，避免公然的紛爭與分裂。

難能可貴的是，在黨產受限及財務拮据情況下，他努力開源節流、穩定財務，並推動基層組織重整，讓地方系統在選舉時能再度發揮戰力，除了總統選舉外都立下彪炳戰功。

2022年地方公職選舉，在他主導下，拿下14席縣市首長（含臺北、新北、臺中、桃園等主要城市），創下近年最佳戰績。接著在他的斡旋下，黨內順利完成侯友宜的提名，並在「藍白合」談判中維持國民黨的基本盤；立委提名與輔選適切，國民黨立委席次達52席，成為國會最大黨。平分秋色，確保在國會仍具影響力。弱勢的國民黨取得的強勢戰果，確是不易。

他取得豐碩戰果的原因很多，最關鍵的有三個。

一是整合黨內各方力量，尤其是地方實力人物，發揮組織動能，壓制民進黨凌厲的文宣攻勢與基層動員。

二是推動「青年參政計畫」與「青年中央委員」等制度，讓年輕世代在黨內有舞臺，避免國民黨過度老化「老人政黨」的刻板印象。

三是迎向社會主流意識，將「九二共識」做了再詮釋，使其「去統戰化」，強調是「求同存異的對話基礎」，降低年輕世代的反感，嘗試讓國民黨的兩岸論述更符合現實民意。

同時，他強化與美國智庫、國會的交流，讓國民黨不再被外界視為單純「親中政黨」，而是「親美、和中、友日、睦歐」。這對國民黨增強反民進黨戴紅帽的免疫力很有幫助。

目前除了行政權外，國民黨保住了地方執政版圖，也穩住了在野最大黨的地位。如果換上一個條件不足、技術不佳的駕駛員，能否國民黨帶領平順前進，在明年地方選舉取得大勝，為2028大選創造聲勢與條件，最終重返執政，實在是一大問號。

放眼國民黨諸俊彥，朱立倫雖非完美，但純就造王者而言，他無疑是此中翹楚，無人超越。在此歷史性關鍵時刻，國民黨諸實力人物實應看清大局，洞察利害，共推一位最能帶領國民黨贏得選舉的造王者統領黨務。

▼在此歷史性關鍵時刻，國民黨諸實力人物實應看清大局，洞察利害，共推一位最能帶領國民黨贏得選舉的造王者統領黨務。（圖／資料照）

