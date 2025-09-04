美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

▲北京以閱兵和上合峰會展現硬實力，美國川普政府則以高額晶片關稅和產業對台施壓出手。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

九月，本應是天氣從炙熱轉為溫煦的季節，但台灣卻像被兩股強權陰影籠罩的「悲情九月天」。北京以閱兵和上合峰會展現硬實力，美國川普政府則以高額晶片關稅和產業對台施壓出手。來自左右兩端的夾擊，使得台灣陷入兩面作戰的困境。

北京奪取話語權 對台灣是一記冷酷警鐘

九月三日，北京大閱兵震撼登場。北京長安街上，新武器亮相、坦克轟鳴、戰機呼嘯，習近平站在紅旗轎車上高呼「同志們好！」這一幕，既是權力的加冕，也是對世界展現戰力的宣告，劍指台灣自不待言。

「九三閱兵」正是要篡奪抗戰勝利的話語權，將中共描繪成民族救星，淡化國民黨的主力地位，重塑歷史敘事。這不僅是對國內民族主義的煽動，也是對台灣歷史記憶的搶奪。

習近平透過鋼鐵洪流與戰機編隊，發出三個訊息，對美國發出中國有決心、有實力與美國霸權硬碰硬對抗；對日本發出修憲強軍必遭中國強力抑制；對台灣則展示軍事實力，要台灣清楚：購買再多美製武器，也抵擋不了中共的武力威逼。當民進黨政府刻意用「終戰」取代「抗戰勝利」，正好給了中共空間，強化其台灣逃不過北京緊箍咒的政治宣示。

在抗戰閱兵之前，北京又藉上合組織峰會，積極拉攏俄羅斯、印度、土耳其、伊朗、北韓等國，企圖營造威權國家朋友圈，發揮地緣政治的磁吸效應，顯示北京在全球重塑新秩序，藉以向美國霸權挑戰的國際實力。

上合組織與金磚國家相互呼應，逐漸成為抗衡美國的集體平台，中國大陸利用經濟實力與市場吸引周邊14國中的11國領導人出席，這種「地緣磁吸」效應，顯示中共在亞洲的霸權地位。

對台灣而言，這是一記冷酷警鐘，宣示國際政治不只是價值聯盟，而是硬實力的競逐；當區域國家紛紛調整方向，疏遠美國而向中國靠攏，則台灣的外交空間將愈發壓縮。

▼中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩3日登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

美國奪取產業鏈 對台灣毫不留情、直戳要害

北京的閱兵是震耳欲聾的戰鼓，華府的關稅則是直戳要害的利刃。川普主義的核心信條是「世界是一場零和博弈，誰得的少誰就是輸家」，因此對台灣毫不留情。

近期川普揚言對晶片課徵高達300％的關稅，這已不僅是貿易保護，而是「產業重構」的強制手段，迫使供應鏈回流美國。台積電因在亞利桑那州巨資設廠，有望獲得豁免，但廣大中小型代工廠、封測廠、材料商卻被推入生死邊緣。美國擺明態勢，不在美國投資，就得吞下高額關稅；若被迫外移，又將削弱台灣長年累積的產業與人才群聚效應。

賴清德政府極盡討好美國能事，但美國對台壓榨台灣的毫不手軟，意圖榨乾台灣。川普政府對台課徵高關稅，逼迫台灣全面開放市場，並且揚言對晶片課徵高達300％關稅，迫使供應鏈回流美國，相關廠商陷入生死存亡邊緣。

這不僅是美國對台灣的經濟制裁，更是產業的結構性重整，加上新台幣匯率劇烈波動，出口產業遭到關稅與匯率雙重剪刀的夾擊。後遺症已經呈現，一些工廠的勞工被迫「做四休三」，中小企業更是雪上加霜。對川普而言，台灣只是棋子與工具，美國產業振興與國家安全才是首要。

在這個九月天，台灣同時面對來自兩岸與太平洋兩端的壓力。來自北京的軍事恐嚇與歷史戰雖非新的起點，但透過閱兵強化「武力統一」的訊號更加鮮明，並透過歷史敘事戰奪取道德高地。

至於來自華府的產業綁架與經濟勒索，台灣產業在高關稅壓迫下，不得不屈從赴美投資的要求，實質上是要把台灣半導體的核心能力「去台化」。

另一方面，台灣承受更大的區域格局縮減造成的外交孤立壓力，上合峰會的磁吸效應，顯示亞洲鄰國正在重新調整方位，台灣的外交困境更加顯眼。

賴清德政府剛在「大罷免」中遭受嚴重挫敗，內政憂患之際，又承受外部沉重壓力。如果不能痛下決心，誠實面對國際現實，調整「美國保護」或「反中抗中」的既有路線，並且勇敢地與美國周旋，抵禦其掏空台灣的圖謀，推動產業升級，保住在地研發，避免核心外流，則台灣危殆不知將伊于胡底。

「美國與中共左右施威，台灣悲情九月天！」這不只是無謂的感慨，而是響亮的警鐘。北京要奪取話語權，美國要奪取產業鏈，兩者都將持續加壓，逼迫台灣就範。

台灣的生存發展已經進入非常時期，如果仍抱著「抗中」或「依美」的幻夢，只會淪為國際強權的籌碼，最後走投無路。

唯有正視現實，重建經濟與軍事韌性，放寬國際視野，並尋求和平之道，台灣才能走出悲情，在風暴中挺住，並找到未來的希望。

▼台灣的生存發展已經進入非常時期，如果仍抱著「抗中」或「依美」的幻夢，只會淪為國際強權的籌碼，最後走投無路。（圖／總統府提供）

