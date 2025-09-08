與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

▲近期國內體壇堪稱熱鬧無比，特別是今年「九九體育節」將至，各界引頸期盼的運動部，也將在同天掛牌正式營運。（圖經變色處理／記者林緯平攝）

●張家羽／曾任職媒體、企業公關，現為機關人員

近期國內體壇堪稱熱鬧無比，特別是今年「九九體育節」將至，各界引頸期盼的運動部，也將在同天掛牌正式營運；與此同時，當前各界輿論與社群似乎欲迎合潮流般，再次激起體育班存廢的爭辯，坦白說，這已是冷飯熱炒的話題。

從體育班源頭審視 探討現況才合乎實際

有趣的是，輿論界的各路「一時專家」，似乎從未真切洞悉問題的根本，而是堅守既有立場作出批判，本以順風球效應能引起社會共鳴，最終因認知專業有限，加上對於整體生態未能掌握，反而招致更多質疑聲浪，實是諷刺。

如要論及現行體育班的生態，不如先從源頭審視，學員是如何進入體育班的，並探討體育班運作的現況，以及體育班學子的職涯探討，才顯得合乎實際許多。

筆者是土生土長運動員、體保生出身，也曾進入運動產業，現正服務於體育行政單位，因此對於現下體育班現況、沿革及體育班辦學理念，相對不陌生。

學生會進入體育班就讀，通常分為二種現況，一來是成長有淵源，亦即個人興趣或從小接觸特定運動，因發現運動表現的天賦進而投入訓練，在獲得部分心得及成就後，接續進入體育班延續競技訓練。

另一種則比較敏感，也是通常學界不敢正視及探討的案例，就是部分學生自小因學業低就，或家庭及社會因素，在學科表現尚無法與同儕競爭，同時又想取得對等文憑且對於運動訓練不排斥的情況下，則會被嘗試推薦考取體育班，也希望透過團體生活的規範，藉以鍛鍊學生的身心（強健體魄及心理抗壓）及紀律。

先且說上述二類情形，可歸納出一種目的，就是透過體育班的實施，讓年輕學子找到另一項自信與成就感的可能。因此，如果五育並進不是口號及幌子，在基於探索學生適性，且尊重多元發展的前提下，體育班的實施應當是符合教育理念，無庸置疑。

社會氛圍只關心「比賽成績」 不難想像為何會忽略學科及品行

因此，筆者認為要探討的，是體育班的執行方針還有考核制度；執行方針而言，雖說學業表現，並非全然是體育班的學生所擅長，但保有基本學識基礎，說是學生的義務也無可厚非，畢竟要先是「學生」，才能代表學校當「選手」；因此教練必須與學校的教學系統合作，將基本學科表現、生活表現、紀律表現，當作學生出賽門檻，筆者認為是必須的，且要落實執行，猶如知名電影《卡特教頭》，先做好學生本份，才能上場當球員。

最怕就是專長課教練與學校教師各立山頭，毫無共識。更複雜的，可能還有家長及外界力量的關注（只為學生出賽權發聲），致使學校管理的原則有所浮動。

另一方面，筆者認為考核制度更為重要，畢竟現行對於「體育班」考核的指標，多以競賽成績及升學表現作為績效考量，不可諱言，這也是學校招生時的招牌，延續這樣的現象，這樣的績效考核，將影響編織在學校的專任教練，因為比賽成績，以及讓學生考取（或保送）好的大學，既是絕大的績效指標，想當然爾，部分教練就會思考，比賽上場的選手當以戰力最佳的選手為主，即便是他學生本份（學業、生活表現）未達門檻，抑或是品格表現不甚理想，但在成績導向為主的情況下，都將之拋在腦後，因而形成教練的偏差心態：「只求贏得比賽就好。」

事實上，大家認知的「體育班」，多把它解讀成競技運動班，因此現行社會往往會以比賽成績去評斷其優劣，以致於限縮體育班多元發展的可能，曾幾何時有人探討體育班的品格表現？曾幾何時有人看重體育班的團隊紀律？曾幾何時有人關注體育班學生的表達能力（含言行、肢體表現）？如果這些是成為社會公民必備技能，怎不見外界歸功於是體育班養成的，怎不見行政單位將其納入評鑑指標？綜言之，體育班的本質沒問題，有問題的則是社會解讀的角度，以及評鑑制度的呆板及過時。

因此，體育班要討論的不是存廢，而是要著墨於辦學原則以及行政支持系統；可想而知，如果當社會氛圍、行政機關只關心「比賽成績」，就會間接構成校方（包含教練）只以運動表現為導向，如此就不難想像為何會體育班學生會忽略學科及品行了。

以此觀點，體育班的存在，是啟發學生探索自我的另一管道，本質與立意無庸置疑，只是在實施與管理當中，當局必須納入多元思考（多元適性發展、多元考核指標）及樹立原則，才能展現體育班更多的可能效益。

▼體育班要討論的不是存廢，而是要著墨於辦學原則以及行政支持系統。（圖片經變色處理／資料照）

