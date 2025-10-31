全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

▲114年全國運動會甫結束，適逢各地方政府進入議會時期（同時審查隔年度預算），行政機關免不了得經過民意機關的放大檢視，選手的成績表現也容易成為議會的攻防。（圖／記者游瓊華翻攝）

●張家羽／曾任職媒體、企業公關，現為機關人員

114年全國運動會甫結束，適逢各地方政府進入議會時期（同時審查隔年度預算），行政機關免不了得經過民意機關的放大檢視，選手的成績表現也容易成為議會的攻防；有趣的是，儘管各界檢討聲浪來襲，行政機關往往更多的是沉浸在賽後的粉紅泡泡裡，一句辛苦了、一句加油，就此了事。

巧婦難為無米之炊 「不積極傾聽基層」難做出改變

筆者為專業運動員出身，先後於媒體、運動產業任職，至今轉戰公職，公務生涯開始是在某直轄市的體育行政機關服務，滿懷憧憬及期待能為基層體育克盡心力；印象猶深，於108年承辦該直轄市全國運動會的競賽管理職務，賽後因成績未符預期，自主繕寫一份賽後分析的檢討報告，意外的是，主管示意單純內部簽呈即可，連緊密合作的行政機關（教育局，掌管學校基層代表隊業務）都無從得知這份報告的內容，更遑論能共商改善策略，當時的原因很簡單「機關傾向將能量投入其他亮點施政」。

事實上，此般思考邏輯相信是常態，因為競技運動本當是長遠大計，很難立竿見影就彰顯成效；再加上，影響競賽成績的核心原因是「培訓」，本屬專業領域，公部門往往介入有限，畢竟訓練及比賽，都是交由教練及選手執行，因而行政機關時常存在錯誤迷思：「只要調高獎金、補助，就夠了」，接下來就只要被動等待好成績的「生成」。

但會時常看見輪迴式的劇情，獎金設的再高，拿不到的就是拿不到，補助調的再多，依舊是流於形式的核銷及兌現，始終無法等值反應在成績表現上。

追根究底的原因，是出在行政機關的積極程度。不可否認，巧婦難為無米之炊，經費攸關培訓及參賽的品質及執行，但如果毫無章法的撒錢，卻不積極向基層傾聽、溝通、協助及輔導，相信很難做出實質的改變。

除了經費議題，行政機關更應善加思考，如何強化選手及教練的「後勤服務」，以地方政府而言，協助媒合企業資源、建構傷害防務網絡、促進教練與選手增能、爭取與全國協會合作、跨域整合（醫療及科學）、促成訓練站資源共享、制定移地訓練政策啟發技術觀等，均是地方政府可著墨的空間。

是以，競技運動是宏觀的網絡，從基層培訓、選項選材、體系銜接、資源輔助、增能啟發等，無不是重要環節，建議地方政府能以後勤觀點切入，相信更能補足教練及選手的專業需求，總比單純發糖果的政策更顯積極，不失為國家培訓金字塔的基層推手。

▼行政機關更應善加思考，如何強化選手及教練的「後勤服務」，以地方政府而言，協助媒合企業資源、建構傷害防務網絡、促進教練與選手增能、爭取與全國協會合作、跨域整合（醫療及科學）等，均是地方政府可著墨的空間。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。