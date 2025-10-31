ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

我們想讓你知道…競技運動是宏觀的網絡，建議地方政府能以後勤觀點切入，相信更能補足教練及選手的專業需求，總比單純發糖果的政策更顯積極，不失為國家培訓金字塔的基層推手。

▲。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114年全國運動會甫結束，適逢各地方政府進入議會時期（同時審查隔年度預算），行政機關免不了得經過民意機關的放大檢視，選手的成績表現也容易成為議會的攻防。（圖／記者游瓊華翻攝）

●張家羽／曾任職媒體、企業公關，現為機關人員

114年全國運動會甫結束，適逢各地方政府進入議會時期（同時審查隔年度預算），行政機關免不了得經過民意機關的放大檢視，選手的成績表現也容易成為議會的攻防；有趣的是，儘管各界檢討聲浪來襲，行政機關往往更多的是沉浸在賽後的粉紅泡泡裡，一句辛苦了、一句加油，就此了事。

巧婦難為無米之炊　「不積極傾聽基層」難做出改變

筆者為專業運動員出身，先後於媒體、運動產業任職，至今轉戰公職，公務生涯開始是在某直轄市的體育行政機關服務，滿懷憧憬及期待能為基層體育克盡心力；印象猶深，於108年承辦該直轄市全國運動會的競賽管理職務，賽後因成績未符預期，自主繕寫一份賽後分析的檢討報告，意外的是，主管示意單純內部簽呈即可，連緊密合作的行政機關（教育局，掌管學校基層代表隊業務）都無從得知這份報告的內容，更遑論能共商改善策略，當時的原因很簡單「機關傾向將能量投入其他亮點施政」。

事實上，此般思考邏輯相信是常態，因為競技運動本當是長遠大計，很難立竿見影就彰顯成效；再加上，影響競賽成績的核心原因是「培訓」，本屬專業領域，公部門往往介入有限，畢竟訓練及比賽，都是交由教練及選手執行，因而行政機關時常存在錯誤迷思：「只要調高獎金、補助，就夠了」，接下來就只要被動等待好成績的「生成」。

但會時常看見輪迴式的劇情，獎金設的再高，拿不到的就是拿不到，補助調的再多，依舊是流於形式的核銷及兌現，始終無法等值反應在成績表現上。

追根究底的原因，是出在行政機關的積極程度。不可否認，巧婦難為無米之炊，經費攸關培訓及參賽的品質及執行，但如果毫無章法的撒錢，卻不積極向基層傾聽、溝通、協助及輔導，相信很難做出實質的改變。

除了經費議題，行政機關更應善加思考，如何強化選手及教練的「後勤服務」，以地方政府而言，協助媒合企業資源、建構傷害防務網絡、促進教練與選手增能、爭取與全國協會合作、跨域整合（醫療及科學）、促成訓練站資源共享、制定移地訓練政策啟發技術觀等，均是地方政府可著墨的空間。

是以，競技運動是宏觀的網絡，從基層培訓、選項選材、體系銜接、資源輔助、增能啟發等，無不是重要環節，建議地方政府能以後勤觀點切入，相信更能補足教練及選手的專業需求，總比單純發糖果的政策更顯積極，不失為國家培訓金字塔的基層推手。

▼行政機關更應善加思考，如何強化選手及教練的「後勤服務」，以地方政府而言，協助媒合企業資源、建構傷害防務網絡、促進教練與選手增能、爭取與全國協會合作、跨域整合（醫療及科學）等，均是地方政府可著墨的空間。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任運動部長李洋受訪。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台灣民意

►身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

►川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑冷戰階段

投稿
申訴
張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

張家羽最新文章

more

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

運動強國娛樂化的啟發　揭示運動功能應更趨全方位

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

12強棒球賽　讓我們發現「酸民」就像縱火犯

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

關鍵字: 張家羽 雲論 全運會 體育 運動部 運動員 補助

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
全運會激情的餘溫　流於形式的檢討
代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機
鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台..
身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重
川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..

推薦閱讀

鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台..

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴大遺囑自由度！

外遇風險評估：他看起來很老實，是不是就不會外遇？

全運會激情的餘溫　流於形式的檢討

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑..

鄭麗文是國民黨的CEO「不是大股東」　她懂民進黨卻..

美麗島民調「民進黨政府回溫」 　不滿意度近五成仍是..

相關文章

非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

因應非洲豬瘟防疫進入第二階段，全國禁運、禁宰措施已持續八日，對地方畜產產業鏈造成衝擊。花蓮縣政府30日上午邀集縣內各鄉鎮市公所、各級農會及養..

8小時前

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

嘉義水上全民運動館11/5前免費試營運　全年只休除夕初一

嘉義水上全民運動館11/5前免費試營運　全年只休除夕初一

鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台灣民意

鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台灣民意

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

身心調適假成「階級假」　新制漏洞重重

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

鏟子超人救了「賴清德民調」　兩..

鏟子超人救了「賴清德民調」　兩..

身心調適假成「階級假」　新制漏..

中國決定購買美國大豆　「北京低..

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主..

兄弟姊妹的特留分保障應刪除　擴..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面