運動強國娛樂化的啟發　揭示運動功能應更趨全方位

我們想讓你知道…讓民眾不僅感受追求觀賞競技/職業運動自身投入參與運動，更能賦予創意思維，找尋運動本質有更多發展的可能，才有機會打開運動未知的發展領域。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲我國運動部甫成立，更在轄下設置全民運動署，據以推行競技運動全民化政策，目的就是降低運動者參與門檻而投入運動，實是美事一樁。（圖／記者李毓康攝）

●張家羽／曾任職媒體、企業公關，現為機關人員

以體育運動發展的觀點，每當我們提及「美國」，我們不會只稱作運動大國，而是運動強國；因為美國運動風氣，不只盛、廣、強，更重要的是全方位，簡言之，美國體壇已不存在著「競技為主流」的思維了。

以棒球運動而言，美國職棒大聯盟(MLB)是匯聚全國頂尖球員的職業舞台，這個說法鐵定不會有人想挑戰，而近年來，在美國喬治亞州興起一個獨具風格的棒球運動-香蕉棒球，是由薩凡納香蕉隊(Savannah Bananas)所發起，將棒球運動巧思調整（例如：禁止短打、保送打者需衝刺），並融入球員娛樂表演，更有趣的是，外野飛球若被觀眾接殺也計出局。

這樣重視娛樂、表演及同歡的棒球運動變體，球賽熱度有時更勝正統的美國職棒大聯盟例行賽，今年球季香蕉棒球共在美國巡迴40個城市，進行107場比賽門票全數售罄，單場甚至吸引逾8萬名觀眾進場。

類似案例，可以觀察美國職業摔角(WWE)，它有別於重點著墨力量、技巧的日式摔角，其以勝負主宰粉絲的關注，美國職業摔角更融入劇情、表演詮釋另一種刺激感，是一種追求娛樂感官的運動秀，有別傳統體育運動追求更快、更快、更強的精神，這樣操作引起的共鳴更是可觀，以2023年WWE旗艦級賽事WrestleMania 39，曾締造2160萬美元的門票收入。

即便美國體育運動的發展觸角已延伸娛樂圈，但從未有人輕忽美國在運動賽事的競技表現。（自21世紀起，歷屆共7次奧運，美國就有6次傲居金牌榜首位）因此，如美國般體育運動發展成熟的運動強國，不再僅僅講究競技表現、推展風氣，而是以商業化、娛樂化誘發國人的共鳴。

聚焦回國內，過去偶有影視單位如法泡製，匯集演藝圈明性製作出知名的運動實境節目，獲得許多觀眾的不少共鳴及青睞，近期卻無下文；而國內亦有類似案例，號召明星進行公益棒球及其他運動項目競賽，但都是非帶狀性的呈現，因此延伸效益就受到限制，更遑論運動全方位化發展了。

近日，我國運動部甫成立，更在轄下設置全民運動署，據以推行競技運動全民化政策，目的就是降低運動者參與門檻而投入運動，實是美事一樁；而運動部內亦成立產業科技司、同時成立行政法人性質的國家運動產業發展中心，目標也是希望掣畫與凝聚民間企業單位的動能，帶動運動本質產業、周邊產業的經濟發展，亦是值得期盼，而此時讓我國體育運動更朝全方位發展，正是最佳時機。

窺探美國體育運動的發展，運動對美國的功能效益，已經不僅止於競技功能、教育功能、健康功能、社會功能，甚至達到經濟功能、娛樂功能；雖說站在行政機關角度，要策動民間的經濟、娛樂及商業化發展，主動性作為會相當有限（因為行政機關難以逕行涉入商業市場），但若以政策引導（獎助、抵稅、異業結盟、成立對話平臺），讓運動本質結合影視、文化、藝術，甚至導入生活消費環節，讓民眾不僅感受追求觀賞競技/職業運動自身投入參與運動，更能賦予創意思維，找尋運動本質有更多發展的可能，才有機會打開運動未知的發展領域。

▼若以政策引導，讓運動本質結合影視、文化、藝術，甚至導入生活消費環節，讓民眾不僅感受追求觀賞競技/職業運動自身投入參與運動，更能賦予創意思維，找尋運動本質有更多發展的可能。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

以上言論不代表本網立場。

張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

運動強國娛樂化的啟發　揭示運動功能應更趨全方位

與其論及體育班「存廢」　不如協助體育班健康發展

12強棒球賽　讓我們發現「酸民」就像縱火犯

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

中華隊成員挺起胸膛　就當作憐憫酸民吧！

