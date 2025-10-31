鏟子超人救了「賴清德民調」　兩岸、國防路線仍脫離台灣民意

▲美麗島10月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，下同）

●單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2025年10月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度、行政院長的滿意度、民進黨的好感度都同步上揚，負向評價都同步下降，賴清德的信任度、滿意度都超過4成，不信任則降到5成以下。

賴清德民調回升 應該是國慶與國難雙重影響

賴清德本月的信任度為41.7％，比上月提升4.2％，不信任則為47.5％，比上月降了4.8％。賴清德在8月大罷免失敗後，信任度降到36.0％，是就職以來新低，不信任55.1％則是就職以來新高，不信任比信任高了19.1％，之後接連兩月信任度回升、不信任下降，如今兩者差距僅剩下5.8％。

從交叉分析可以看出，賴清德的信任指數是全面回升，泛綠支持者對賴清德的信任指數從75.3增為80.1，泛藍支持者則從14.5增為17.1，民眾黨支持者從8.4增為12.6，中間選民則從34.5增為37.5。

賴清德滿意度變化趨勢也與信任度相同，在8月大罷免失敗後降到31.0％低點，9月回升到35.5％，本月再升到40.1％；不滿意在8月達到60.5％的新高，9月降到57.0％，本月再降至53.3％。8月賴清德的不滿意比滿意高了29.5％，幾乎是滿意度的兩倍，本月的差距則僅剩下13.2％。

賴清德9月的信任度、滿意度回升是泛藍、泛綠的支持者信任度、滿意度成長，民眾黨支持者和中間選民信任度、滿意度下滑，但本月則是4個族群同步成長，尤其以中間選民滿意度從22.3％增為29.1％最多。

雖說是光輝的十月，賴清德的國慶演說並無驚人之處，賴清德和民進黨也沒有特別亮眼的表現。民調之所以回升，應該是國慶與國難雙重影響。

首先，國慶本就是歡喜的日子，朝野之間對抗減少，放假日多又給了民眾小確幸，民眾對執政者和執政黨的惡感自然降低。

其次，馬太鞍在9月23日潰壩，中央與地方政府救災表現都不好，但「鏟子超人」的善心和善念，溫暖了全台的民眾，共救國難的氛圍從9月底一直延續到國慶日後，也進一步沖淡了政治上的對立，讓所有族群對賴清德的好感提升、負面評價降低。

但賴清德的不信任雖然降到5成以下，不滿意卻仍超過5成，下個月的變化，才是趨勢能否確定的關鍵。

卓榮泰的滿意度為37.5％，比上月成長6.3％，不滿意度則為45.3％，比上月降了4.7％，和賴清德一樣都是不分族群全面上揚。卓榮泰滿意度成長6.3％，遠高於賴清德的4.6％，也比民進黨好感度提升3.1％來得多，顯然也是因為在花蓮救災的角色較重、曝光較多。

兩個不符、不顧台灣民意的黨主席 必然讓未來的充滿更多變數

民進黨本月的好感度同樣也是不分族群全面提升，好感度增加3.1％為38.6％，在8、9兩月短暫落後國民黨之後，又重新成為三黨之冠，但反感雖然降了2.9％為49.2％，仍高於藍、白兩黨。

國民黨本月好感度下滑0.9％為35.7％，反感則增加2.6％為46.6％。從交叉分析可以看出，泛藍對國民黨的好感度從77.9％變為77.5％大致持平，泛綠對國民黨的好感則從9.5％降為7.6％，民眾黨支持者好感度從57.3％降為50.6％，而中間選民則從25.5％增為33.9％。

國民黨過去一個月都在忙著黨主席選舉，黨內的互相攻擊並沒有影響泛藍支持者對國民黨的好感，反倒是民眾黨支持者對國民黨的好感度降低。

而中間選民對國民黨好感度成長達8.4％，高於中間選民對民進黨好感度增加的6.3％，似乎顯示即便泛藍憂心黨內互打造成裂痕，但卻成功引起中間選民的關注和肯定。

民眾黨主席黃國昌過去一個月陷入「狗仔門」，和綠營打得不可開交。民眾黨本月好感度下降0.8％為32.6％，反感增加2.4％為46.5％，其中泛藍支持者對民眾黨的好感度從51.5％增為58.4％，泛綠支持者則從10.5％增為5.9％，民眾黨支持者從94.8％降為90.1％，而中間選民則從21.9％增為25.6％。

本月G1~G3的泛藍族群比上月減少4.8％為37.4％，G1~G3在7月大罷免第一波結束後突破4成，之後8、9月都持續小幅成長，本月是首次萎縮且跌破4成；G7~G9則比上月增加2.0％為34.7％，比7月的33.7％還來得高。而自認泛藍立場的民眾則比上月減少0.5％為23.6％，自認泛綠民眾增加1.7％為34.6％。顯示國民黨雖然選出新的黨主席，卻無法改變泛藍支持者羞於表態的困境。

新任國民黨主席鄭麗文的好感度為30.4％、反感為33.2％，鄭麗文本人的反感度大於好感度，鄭麗文的好感度也低於國民黨好感度的35.7％，顯示鄭麗文對國民黨並沒有明顯的加分。

從交叉分析可以看出，泛藍支持者對國民黨的好感度為77.5％，對鄭麗文的好感則僅67.7％，中立選民對國民黨的好感為33.9％，對鄭麗文的好感則是23.2％，無論黨內、黨外，鄭麗文都遠小於國民黨，這是她先天的困境。

從上圖大致可以看出，台灣民眾與大陸之間的關係和情感是越來越遠，鄭麗文「要讓台灣人自豪的說我是中國人」的主張，明顯與台灣社會的潮流不符，若鄭麗文11月正式上任後不做修正，必然會與國民黨要選舉的公職發生衝突。

賴清德上任以來，民進黨政府持續操作抗中保台，結果認同犧牲生命保台的比例卻創下近年新低，僅40.8％，不認同卻創下53.2％的新高；而認為應該恢復兩岸交流以維護台灣安全、避免戰爭的也達58.3％，僅28.2％認為能以武器和國防維護台灣安全。

賴清德目前的兩岸、國防路線，明顯脫離台灣的民意，但至今也沒有絲毫要改變的跡象。兩個不符、不顧台灣主流民意的黨主席，必然讓台灣未來的政治充滿更多不確定的變數和衝突因子。

▼賴清德目前的兩岸、國防路線，明顯脫離台灣的民意，但至今也沒有絲毫要改變的跡象。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。