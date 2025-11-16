ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

我們想讓你知道…一旦全球關稅危機加速下，兩岸關係更會從「經濟主導」，向「安全主導」的結構性轉變。既往「經濟熱、政治冷」的格局，恐已被「經濟冷、政治更冷」取代，兩岸和平穩定的經濟基礎正在侵蝕。

▲。（圖／路透）

▲無庸置疑，全球關稅危機已歷經典範轉移，從傳統秩序轉變至新秩序。（圖／路透）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

此次川習會中，美中雙方各自有讓步及獲益。美國總統川普會後表示，與中國國家主席習近平會談「12分（滿分10分為標準）」；宣稱「非常棒的會議」。中國外交部新聞稿中引用習近平話語，稱中美雙方在多項重大問題上已「達成基本共識」，對未來合作抱有「良好前景」。然而，中國也提出希望美方在未來「避開四條敏感紅線」，以維持這次貿易休戰的穩定。

歸納川習會成果型態，應是達成一系列「暫時性」、「框架性」協議；而非全面、制度性的新架構。雙方固然在關稅政策、芬太尼毒品管制、高科技供應鏈及烏克蘭戰爭議題上，達成戰術性協調及妥協，然美中長期結構性矛盾未解未來尚有諸多引爆彈。

美中會議前後　各自政治表述

美中雙方為創造川普總統與習近平主席良好會談條件，美國在10月27日宣稱與中國在馬來西亞東協峰會已達成「框架協議」，為雙方領導人會晤鋪路，內容包括暫緩對中國商品徵收100%關稅，而中國則同意延後稀土出口限制。

會後11月1日白宮發布「事實表」(Fact Sheet)，宣稱中國承諾停止向美輸出製造fentanyl（芬太尼）前驅物、解除部分稀土出口限制、開放美農產品進口中國等。也宣稱這次協議是「重大勝利」，可以保障美國經濟與國安利益；同時也有利於美國工人、農民、家庭。

在川習會晤前，中國政府通報稱兩國領導人將「在各自重要關切上達成基本共識」。例如外交部會後公報提及，雙方「應從大局著眼，聚焦合作長期利益，而不是陷入互為報復的惡性循環」。

美中達成框架協議時，中國表態希望貿易與經濟合作成為中美關係的「壓艙石與推動器，而非障礙」；強調對話優於對抗，應保持各級別、各渠道互動，加強溝通理解，共同承擔全球責任。

全球關稅危機　對美中關係衝擊及雙方因應

川普再度主政後，立即運用全面性加徵關稅升級，作為標準治理工具對特定產業與國家，尤其是對全球第二大經濟體的中國課徵對等關稅，甚至威脅直接提升至100%，自11月1日若中國無善意回應將生效。這標誌著全球貿易體系從市場導向，轉向戰略導向。

無庸置疑，全球關稅危機已歷經典範轉移，從傳統秩序轉變至新秩序。進入2025年後新秩序，邁向「全面關稅武器化」的新時代；其內容為平均關稅水準飆升至20%以上，單邊主義取代多邊仲裁，關稅成為地緣政治武器，供應鏈安全優先於效率，產業政策凌駕市場機制。國際政治中新現實主義聲浪再揚升，新自由主義頗有黯然失色之樣態。

川普第二度執政以前，2024年前傳統「自由貿易+WTO仲裁」秩序，強調平均關稅水準約2.5%，WTO爭端解決機制為主，反傾銷與反補貼為主要工具，市場導向的貿易自由化即多邊主義框架運作。強調貿易自由、最惠國待遇及無歧視原則，暢通全球自由貿易發展。

然川普二次執政，全球自由貿易轉向公平貿易，祭出對等關稅對付盟友及非盟友國家，若為盟友對等關稅相對較低。一般言之，川普將關稅武器化，運用至四大戰場，主要是集中在：

一、地緣政治戰場。美國對中國進行全面圍堵，關稅成為削弱中國經濟實力的直接工具，目標在於重塑全球權力結構。

二、供應鏈安全戰場。關鍵礦產如稀土、AI晶片、半導體等戰略物資的供應鏈控制權爭奪，重視國家安全考量超越對經濟效率及成長強調。

三、環境議題戰場。碳邊境調整機制與污染費等環境關稅，氣候政策已與貿易保護結合。

四、產業政策戰場。保護本土製造業、關鍵基礎設施產業，透過關稅引導產業回流與重組。

面對美國提高嚴重對等關稅攻勢，中國並無坐以待斃而是提出強而有力的精準的戰略反擊，掐住供應鏈上游；運用其在全球供應鏈上游的控制力，特別是在稀土、關鍵原料等「不可替代供應節點」上實施出口管制，對美國高科技產業產生致命威脅。

中國採取將稀土武器化，例如採取擴大稀土出口限制，直接衝擊美國半導體、國防與電動車產業；控制全球70%稀土生產；85%稀土加工能力；並對特定企業採取精準斷供，增加川普政府面臨國內壓力。

同時，中國採取選擇性施壓策略，以達到以牙還牙遏止美方將關稅進一步武器化效果。例如對美國高科技企業與農產品採購進行差別待遇，調查美國晶片大廠，削減大豆等農品採購，限制特定企業市場准入。

無庸置疑，這種反制措施，對美造成極為有效且實質影響，致美股高科技族群股價大跌；農業州面臨政治壓力反撲至川普政府；供應鏈中斷風險上升。上述種種報復性行動，促使川普施政直接受到來自高科技產業、農業州的壓力，要求川普政府需要妥善處理中國報復性措施。

全球關稅武器化引發諸多危機，其重組過程許多國家無一倖免，似乎只能被迫選邊站，企業難以維持「兩邊通吃」的策略，而必須在美中兩個陣營之間做出選擇；或至少進行「去風險化」的戰略調整。美國陣營策略是要求供應鏈往「美國/盟友製造」集中，透過友岸外包(Friend-shoring)與近岸外包(Near-shoring)重建可控供應鏈，藉此切斷紅色供應鏈。

至於中國的策略則是建立「不怕美國斷供」的自主供應鏈，拉攏其他國家進入人民幣結算圈與原料互惠體系。如此可能造成全球碎片化結果，以圍繞美中核心兩個平行的供應鏈體系，不僅提高全球貿易成本上升，致效率下降，提高地緣政治風險，企業決策核心必須在經營及投資間謹慎因應。

暫時性戰術妥協？　川習會美中的各自退讓及獲益

在全球關稅危機下，川習會並無涉及臺灣議題引發高度爭論。然而，雙方皆有各自讓步及獲益，川普讓步在調降芬太尼相關產品關稅；延長暫停對等關稅實施；撤銷部分針對黑名單企業的限制法規；中國產品面臨約47%關稅，而非達100%。川普的獲益在中國恢復採購美國黃豆；供應稀土，消除供應鏈瓶頸；TikTok美國業務出售協議，向選民宣揚「拯救TikTok」的政績。

至於中國也有所讓步與獲益。習近平讓步，在於恢復採購美國農產品如黃豆等；放鬆部分稀土出口限制；在技術轉移等議題上展現彈性；TikTok出售美國業務。習近平獲益在於避免100%懲罰性關稅立即實施；維持中國製造業競爭力；美國撤回部分科技封鎖措施；保住與亞洲國家競爭的空間

誠如戰略與國際研究中心(CSIS)資深顧問甘思德(Scott Kennedy)評論指出:「中國做出一些讓步，但更顯而易見的是中國威脅，已促使美國撤回提議的一連串限制。」

此評估指出川習會談判的實質，這並非意謂著那一方取得壓倒性勝利；而是在相互威脅與相互需求之間，彼此妥協所達成的暫時性脆弱平衡，為一種戰術降溫策略。

▼評估川習會談判的實質，並非意謂著那一方取得壓倒性勝利；而是在相互威脅與相互需求之間，彼此妥協所達成的暫時性脆弱平衡，為一種戰術降溫策略。（示意圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

美中間關稅戰　對臺灣挑戰及機遇

如此，臺灣在全球關稅危機中面臨結構性兩難困境。臺灣在全球供應鏈中的特殊位置，既是美國高端科技價值鏈的關鍵節點；又與中國產業供應鏈深度整合。臺灣經濟發展具有高度外向性與雙重依存性特徵，對中國的出口依存度高達42%，許多是作為美國供應鏈的中間環節；對美國的出口依存度僅15%，但卻集中在高附加值的科技產品。

弔詭是，臺灣從中國進口65%的關鍵原料，卻要將78%的高科技產品銷往美國市場，形成「原料靠中國，市場靠美國」的高風險結構。當美中對抗時，臺灣難以自處，尤其兩岸政治上敵對僵持，加劇此一矛盾衝突。

無疑，臺灣產業鏈已雙重嵌入美中高科技產業，臺灣是先進製造節點，在半導體、AI伺服器、關鍵零組件等領域，高度嵌入美國高端科技價值鏈，成為美國科技霸權不可或缺的支撐。

同時，臺灣又是與中國產業供應鏈深度連結，難以完全切斷所謂紅色供應鏈。臺灣的上游材料、零組件與組裝環節，依然與中國製造工業深度綁定，形成難以完全切割的產業依存關係。

這就形成所謂結構性兩難困境，當美中互相用關稅+出口管制互打時，臺灣被同時要求「站邊美國」；然實質上卻又無法完全「斷掉中國供應」，若臺灣全面倒向一邊，不僅惡化與另一方關係且其產業供應鏈將遭受嚴重傷害。

事實上，臺灣並無法單純透過「選邊站」，來化解風險；而必須發展更複雜的多元化與風險管理策略，在維持既有競爭優勢的同時；也要逐步降低對單一市場或供應來源的過度依賴，這才能有效分散經貿、投資及產業鏈風險。

川習會後　美中關係演變三種可能性

未來美中持續對話談判可能產生三種可能情境，在APEC會議後全球貿易發展出三種不同狀態，每種狀態對美中關係、兩岸關係與臺灣經濟都將產生深遠影響。

首先是全面對抗情境。未來美中仍有一系列經貿關稅談判，一旦破裂，美國如期對中國產品加徵100%關稅甚至可能更高；中國可能再全面採取報復性反制措施，稀土斷供、農產品零採購。全球供應鏈斷裂，金融市場崩盤，世界經濟陷入衰退。臺灣作為供應鏈關鍵節點，面臨兩邊斷鏈的災難性後果。

當美中關係全面惡化及緊張對立，民進黨政府可能更加採取抗中保臺及倚美抗中路線，更加傾向兩岸經貿投資要脫鉤斷鏈，兩岸關係也迅速全面惡化。基本上，大兩岸美中關係和緩利於促進小兩岸臺陸關係更往和平方向發展。但美中關係走向全面對抗情況，其出現機率應較低。

其次，戰術降溫情境。美中達成臨時暫時性妥協，美國延後或降低部分關稅，中國恢復部分農產品採購並有限度放鬆稀土管制。這是維持「可談狀態」的嘗試，但結構性矛盾及衝突未解，只是把衝突延後。臺灣獲得喘息空間，但須利用此期間加速調整供應鏈。

最後，結構性緩和情境。雙方達成較全面的協議，包括關稅削減路線圖、供應鏈互惠安排、農產品長期採購承諾。這需要雙方表達善意及做出持續性重大讓步，目前看來其可能性也較低。一旦美中關係順遂，將為臺灣創造較穩定的外部環境；但臺灣在美中之間的戰略價值，恐可能相對下降。

上述三種可能性，以目前「戰術降溫」情境的可能性最高。雙方都不願承受全面對抗的代價，但也缺乏達成結構性緩和的政治意願與互信基礎，這也是此次川習雙方亟需獲得一定合作，始能各自安撫其內部關係。

一旦全球關稅危機加速下，兩岸關係更會從「經濟主導」，向「安全主導」的結構性轉變。既往「經濟熱、政治冷」的格局，恐已被「經濟冷、政治更冷」取代，兩岸和平穩定的經濟基礎正在侵蝕。

就此而論，臺灣應為長期的美中戰略競爭及週期性波動關係，進行戰略性調整。臺灣應需要加速推動經濟結構調整，降低對單一市場的依賴，提升產業附加價值，並透過多元化市場開拓與自由貿易協定談判，緩解關稅危機的衝擊。

▼一旦全球關稅危機加速下，兩岸關係更會從「經濟主導」，向「安全主導」的結構性轉變。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

奔騰思潮最新文章

more

「台灣病」不是病　而是改革起點

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自..

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

當「可負擔」成為一種奢望　紐約市長選舉的啟示

全盤檢討激進減碳政策　否則將給台灣帶來更為災難的後..

關鍵字: 柳金財 雲論 川習會 關稅 經濟 台灣 美國 中國 川普 習近平

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議
政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..
美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近
台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？
日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

推薦閱讀

天坑、月世界、光電板　逸樂重於民生的行政失能

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風暴正逼近

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

政院版《財劃法》修正案出爐　中央與地方為何再掀爭議

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響起？

「奧斯卡遺珠」的終極悖論　阿湯哥為何贏了世界卻輸了..

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

日外交爭端加劇　北京正對日本進行「非戰爭手段」的全..

「母親的愛」國家的債　長照悲歌該醒了

「台灣病」不是病　而是改革起點

相關文章

黃大謙饒舌超炸！霸氣開酸「我不用人民幣」　全網嗨翻：值得Respect

黃大謙饒舌超炸！霸氣開酸「我不用人民幣」　全網嗨翻：值得Respect

第七屆走鐘獎15日在壹電視盛大舉辦，典禮已經圓滿落幕，其中開場表演饒舌歌手Gummy B登台嗨唱，驚喜合體黃大謙表演歌曲〈NEVERMIND..

11/16 07:00

美國智庫分析：川普對委內瑞拉動武機率超過5成

美國智庫分析：川普對委內瑞拉動武機率超過5成

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

熊貓鷸鴕有默契......評紐西蘭軍艦以「商船」為名經台海

熊貓鷸鴕有默契......評紐西蘭軍艦以「商船」為名經台海

館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人做到多差？

館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人做到多差？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

天坑、月世界、光電板　逸樂重於..

美政府停擺落幕　全球經濟動盪風..

政治壓力下的財政韌性　台灣如何..

政院版《財劃法》修正案出爐　中..

台幣升值拉警報　貨幣戰爭號角響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面