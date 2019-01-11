陳國祥／執政鐵三角上陣，三角競爭的國民黨如何應戰？

●陳國祥／政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

地方公職選舉慘遭海嘯重創的蔡英文，經過一個半月的磨蹭，終於請出老帥蘇貞昌組閣，加上先前由中生代共同推舉的卓榮泰就任黨主席，構成民進黨的執政三角。

勝選的國民黨雖自知勝選非因自己受到民眾愛戴，而是得利於討厭民進黨者人多勢眾，但卻也難掩勝選的驕衿心情與樂觀情緒，有志總統大位者紛紛摩拳擦掌，躍躍欲試。朱立倫先表態，王金平明說「緣分到了就宣佈」，吳敦義則動作頻頻，語帶機鋒與譏諷。競爭態勢已成，但連對於產生總統候選人的遊戲規則都吵成一團，好像非經一場刀刀見骨的廝殺不可。

八字不合卻形成執政鐵三角

蔡英文組成這個執政團隊確實不容易。人盡皆知，她和蘇貞昌八字不合，兩人個性南轅北轍。合作過，彼此都不爽；競爭過，相互都怨嘆。現在為了黨的執政利益，兩個不應該在一起的人在應該在一起的時候摒除宿怨，拋開歧異，相互結合了。儘管兩人素質、氣味截然不同，但構成的執政鐵三角，相互之間也有互補作用。蘇貞昌強於執行，卓榮泰長於協調，蔡英文敏於外交及兩岸，三個人截長補短，雖然稱不上強強聯手，但三人有志一同，合力籌謀總統大選，應該也是積極有為的選舉團隊。

如蔡英文總統所說，蘇貞昌接任行政院長的施政重點，在於把已經做出來的成果真正分享給台灣人民，讓台灣人民有感，更要在社會分配、弱勢者的照顧以及受變局者的身上放更大的心力。由此可見，新內閣最高的也是唯一的任務就是蔡英文2020總統連任成功。

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

敗選後的民進黨雖然自我檢討不深刻，調整身段不徹底，新組團隊不創新，但新的執政三角也有可觀的戰鬥潛力，如果能夠通力合作，發揮爭戰力與凝聚力，則也堪稱鐵三角。

特別值得關注的是，過去兩年半蔡英文因為身兼黨主席，前後兩位行政院長對她順服有加，以致於蔡英文一人獨攬大權，決策偏向於一人主觀意志的主導，而缺乏異質觀點的激盪與決策過程的攻防，所以經常流於偏執、粗疏與獨斷，而且很不接地氣，難怪慘遭民意反噬。

新的三人執政團隊，可以打破一人主導與獨斷的偏失，協調機制也可強化，除非將來出現摩擦與互鬥的惡性情事，否則下半場應該打的比上半場好。

另一方面，蘇貞昌年過72，經過大風大浪，嚐過大魚大肉，心志可望集中於促使民進黨繼續執政的單一目標上，不能不以輔助蔡英文連任為施政焦點。卓榮泰亦乎如此，必定心無旁騖，積極奮進玉成蔡英文美夢。民進黨其他菁英與各派系有都有志一同，咸以繼續執政為奮鬥標的，內鬥與爭奪資源應可淡化與鬆弛。

面對戰鼓已響的總統與立法委員選舉，甫剛慘敗的民進黨雖然情勢低迷，未來還將面臨全球景氣下滑的風不調，兩岸官方關係持續惡化的雨不順，以及民眾餘狠猶存的人不合，但畢竟已經度過內亂與崩解的危機，而且重新整隊完成，擺出鐵三角的領導陣勢，應該尚可一搏。

國民黨內為總統大位各懷鬼胎

勝選的國民黨呢？能否在產生總統候選人的過程中進行高尚而和諧的君子之爭，不但不傷筋動骨，也能凝聚全黨一致對外，而且戰志昂揚，將士用命，乘勝追擊，再奪執政大權？

目前看來，國民黨有志總統大位者互不相容，更不相讓，竟連初選的遊戲規則也相爭不已，相持不下，甚至各懷鬼胎，暗藏機鋒。眼看民進黨執政鐵三角已經成型上陣，國民黨卻也出現三角鼎立的局面，朱立倫、吳敦義和王金平三人競爭總統參選門票的態勢已成，只是和衷共濟一致對外的默契與氛圍似乎猶未出現。

下次的總統大選，將是執政的鐵三角和競逐的三角之間的對壘，民進黨和國民黨的執政權大戰，勝負勢將取決於誰較團結、誰淪於互鬥。鐘擺雖然猶歸於國民黨這邊，但如果出現惡鬥與撕裂的局面，鐘擺可能很快擺回去，讓團結一致的民進黨跑道超車贏過去。

國民黨菁英們好不容易站回上風，安可得意忘形，把內鬥內行的「優良傳統」發揮到極致，從而再當在野黨繼續喝西北風？

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