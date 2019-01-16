白依／坐著談統、站著抗統、趴著等統

▲中國兩會。（資料照／路透社）

●白依／獨立評論人。

將台灣人分為統派、獨派，太過簡單；台灣人至少有急統、緩統、拖統（藍營政客）、懼統、拒統（緑營政客）、及抗統六派。所以任何民調，主張統或獨的都不到兩成；主張保持現狀則為多數。但若問到兩岸關係，最後會是什麼結局？認為統一的則超過半數。顯然台灣人都清楚，大陸有必統的決心與實力；台灣毫無對抗的能力與勝算。

蔡英文兩岸關係搞不好，是九合一選擧大敗的重要因素；而韓流風潮，表達了人民務實求民生的需求。固執自負的蔡英文，不願面對九二共識，又得搶救下跌聲望；而玩了險棋。

開年元旦，提出了四個必須及三個防護。第二天，習近平在告台灣同胞書四十週年大會，提出了習五點，探索兩制台灣方案；這原是有心落實和諧、平等的和平統一方案。狡黠的蔡英文立刻硬拗：「九二共識就是一國兩制」，並要求各界不要再提九二共識。這是對習談話悪意曲解，連民進黨台南市長黃偉哲都指出，習近平並沒有説九二共識就是一國兩制。

蔡英文想在兩岸緊張中，讓自己聲勢看漲；國際聲（僅有聲音）援中，為自己立威；以作為2020穏住江山的籌碼。看似一時奏效，卻讓兩岸關係沒了解藥。

蔡英文即使強硬，也表示願意坐下來談；當然是談統，不可能談獨吧！習近平五點也是要兩岸坐下來談，大家都願意談，為何不坐著談？

大陸主張統一、構思一國兩制，是四十年來一貫主張。此次習五點，除強調中國人不打中國人，更周沿的考慮台灣現實情況，及社會制度生活方式，包括私有財產及宗教自由。基於和平統一是和諧平等的統一，大家各行各業充分協商；並無突兀、過份之處，蔡英文為何要悪意曲解九二共識？

兩岸要坐著談統，承認九二共識，會讓台灣有戰略模糊的優勢，雙方不觸痛點的默契；而在建立互信後，可以一直談到台灣滿意放心為止；那是要相當長的時間，並非立刻一國兩制。

蔡英文完全否定九二共識，讓台灣失去模糊優勢；反而必須面對中共明確一統的框架；是接受？還是準備叫台灣人民站起來抗統？面對大陸武統，台灣的兵力、武器，毫無能力與勝算。台灣人民不是怯懦、而是務實，不會做無意義的無謂犠牲。這兩天軍人間，用Line互傳的一則貼文（見附圖）雖是戲言，卻也看出軍人心聲。

▲這兩天軍人間，用Line互傳的一則貼文雖是戲言，卻也看出軍人心聲。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

獨派真以為美國會出兵保衛台灣嗎？

宋楚瑜十多年前，在美國親自問過季辛吉：中共武力犯台，美國會不會出兵？季不假思索就回答會，但沉思幾秒鍾後説：會支持多久就不知道了。宋也請教李光耀，李更就中共若武力犯台時，説美國會出兵擊退第一波犯台共軍；但那是台灣悲慘命運的開始。因為中共必會以洪荒之力拿下台灣，不會一戰不成而終止。到時台灣就變成今天敍利亞的情況，經濟急劇萎縮，財政快速崩潰；人民無處可逃，生不如死。台灣只是美國對付中國的棋子，達到邊際利息益後，就會像越戰一樣撤退，台灣怎麽辦？

季氏與李氏均是十幾年前的看法，而今中共戰力遠勝當年。以「多維雙超」戰術以開戰即決勝。為配合此戦術的「八群兩隊」編組，已演練了十年以上。大陸有「必須一戰的準備」台灣應有「避免一戰的智慧」利用九二共識的模糊與默契，爭取經濟利點、避免政治痛點；為台灣人權益爭取最高點。以時間換取空間，得到最能保障台灣人民利益的空間，再談統一。

如果硬要拿起武器，站著抗統；結局是台灣會被大陸一戰而統，或陷入今天敍利亞的處境；都只有趴著等統，這時什麼兩制？台灣自由、民主、生活習慣的保障，都免談了。當然，蔡英文與獨派大老，會搭上專機遠離浩劫。台灣人民必須認真思考，是承認九二共識坐著談統，還是拿起武器，站著抗統；若抗統不成，就準備趴著等統吧！

【註】「多維雙超」係指「多維快速上陸與超視距 、超越地障」之意。其中所謂「多維快速上陸」，是以多種作戰力量，採用多種登陸工具，力求從多個方位，運用多種措施，在預定的登陸方向及地段，遂行快速突擊上陸；包括「突擊力量」多維、「登陸輸具」多維、「登陸方式」多維與「作戰方位」多維。

熱門文章》

►柯蔡會前的橄欖枝

►丁守中的下一步？

►看更多【白依】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net