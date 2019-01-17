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楊智傑／監委忽略公務員匿名與言論自由的價值

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 ▲管中閔。（資料照／記者謝盛帆攝）

●楊智傑／國立雲林科技大學科技法律所教授。

監察院彈劾管中閔匿名幫雜誌寫社論，認為其因為「經常、固定、稿費不薄」，所以構成公務員違法兼職。除了監察院自行創造的「經常、固定、不薄利」，監委陳師孟說，他覺得管中閔犯了一個大忌，在於務員不該匿名撰寫社論，與政府施政有利益衝突。

匿名撰寫社論與職務利益衝突？

監察院正式彈劾文中，雖然引述銓敘部75年9月5日（75）臺銓華參字第46252號函：「公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員。至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。」但抓住其中一個要件「不涉職務之事務」，認為管中閔的投稿內容，大部分與其職務有關，故也構成兼職。

不論陳師孟所謂之大忌，或者強調需「不涉職務之事務」，均忽略了公務員言論自由保障對民主社會之重要價值。筆者認為，公務員撰寫報章雜誌社論，且匿名撰寫社論，屬於言論自由範疇。我國言論自由發展受美國影響甚深，以下簡就「公務員言論自由」及「匿名言論自由」，說明美國的言論自由保護。

公務員言論自由對充分資訊討論的重要

第一，在美國，公務員就像一般公民一樣，也有受憲法保障的言論自由。美國各級法院處理過非常多件公務員言論自由的案例，而慢慢發展出一些標準。公務員作為公民的角色，就公眾關心事務（matters of public concern）發表言論，可受言論自由保障，只要其不影響上級管理及維護公共服務有效順暢運作即可。

雖然公務員有言論自由利益，其主管也有管理職員順利施政的利益需要維護。美國最高法院陸續在判決中，發展出一個判斷順序：第一，該言論是否為公務員履行其職務範圍？第二，該言論是否為公眾關心事務？第三，政府作為公務員的上級主管，為維護公共服務有效運作的利益，是否大於該公務員的言論自由利益？第四，政府是否因為公務員發表該言論而採取懲處行為？第五，如果公務員沒有發表該言論，政府是否依然會採取該懲處行為？

美國最高法院曾說，就算公務員發表言論，是直接針對其上級採取的政策表示不同意見，只要上級管理維護公共服務有效運作的利益，沒有大於公務員言論自由利益，也不能因而限制公務員不能對自己上級政策發表意見。

美國最高法院並說，民主社會中，資訊充足、豐富的辯論是必要的。如果公務員不能對自己熟悉的領域政策發言，則整個社會將無法聽到資訊充足的意見。所以，在保障公務員個人的言論自由的同時，也是在保障整個社會獲得資訊充分的意見。

匿名言論對公共議題討論的價值

第二，匿名發表言論的自由，更是美國言論自由的核心基礎，甚至是言論自由的基石。從美國在殖民地時代，人民要表達對殖民政府的不滿，怕被事後報復，時常匿名發表言論。美國最高法院也說，匿名言論是捍衛自由的歷史武器，正如湯瑪斯潘恩發表的《常識》一書，就是匿名出版。

美國建國後，許多的建國之父，都是以匿名在報刊發表言論。最有名的莫過於亞歷山大彌爾頓、約翰傑伊、詹姆士麥迪遜，共同以Publius為名，在報紙上撰寫系列文章，鼓吹批准憲法，最後集結出版了《聯邦黨人文集》。而且別忘了，這些美國建國之父，當時均有公職在身，約翰傑伊是當時的國務卿。其實，當時反對制憲的人，也都在報紙上以筆名發表系列言論，且均有公職在身。

美國最高法院也多次處理過匿名言論爭議問題，並多次判決，要求強制傳單、文宣公開姓名，乃違反憲法所保障的匿名發表言論權。其理由在於，要求公開身份，以及擔心公開後對個人的影響，將阻礙完美且和平討論重要公共議題的機會。

匿名發表社論無礙於上級領導與政府職務

我們回到管中閔定期幫雜誌匿名撰寫社論問題上。陳師孟認為，「公務員匿名撰寫社論犯了大忌」。其實，就算公務員具名撰寫評論，只要討論的是公眾關心事務，且不影響上級長官之領導與該機關事務之推動，就沒有問題。且管中閔已經採取匿名發表，在其卸任公職多年後，監察院才以清算方式挖出其匿名言論，表示其匿名發表的雜誌社論，對其行政團隊之領導、公共事務之推動，幾乎沒有影響。若採美國標準，以此理由彈劾管中閔，絕對構成違反憲法保障公務員之言論自由。

銓敘部所謂的「報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務」，原意為何？或許可能是指，「專欄撰稿是否會影響其職務」？不論其真意為何，公務員發揮其專長，撰寫與其職務內容有關的公共議題的論述，只要不影響上級管理與該機關職務運作，應當屬於公務員言論自由保障範圍。若按照部分監委理解，撰稿內容不能涉及職務，不就否定了全國公務員對其專業政策發表意見加入公共論述的可能。

歐盟監察使保障公務員言論自由

跳開美國，轉到歐盟，歐盟在其職員規章中，明確界定公務員具名發表言論的自由，以及程序上的限制。筆者曾經研究歐盟監察使在1995年到2005年間的重要人權議題貢獻之一，就是保障歐盟公務員的言論自由，並促使歐盟執委會修正制定更清楚的公務員言論自由規範。我國監察委員不站在維護人權立場，釐清並推動保護公務員言論自由的保護範疇，反而因人設事創造特殊標準，打壓匿名發表言論的公務員。相較於歐盟監察使，高下立判。

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