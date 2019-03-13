楊智傑／微軟告鴻海：不當索取專利權利金？

●楊智傑／國立雲林科技大學科技法律所教授。

3月8日，美國微軟在加州北區聯邦地區法院，向台灣鴻海公司提起訴訟，主張其違約未支付該付的專利權利金。而3月12日，郭台銘於臉書回應，並召開記者會說明。目前為止，雙方各有立場。由於相關資訊並不充分，以下僅以可以掌握的起訴書內容，稍微介紹這個案件的爭議。

2013年的專利授權書協議

微軟在起訴書主張，在2013年4月1日，曾與鴻海簽署一份「保密專利授權協議」，內容主要是微軟將其軟體專利組合，就契約中所界定的「涵蓋產品」（Covered Products ）給予鴻海全球授權，讓鴻海可以製造、銷售使用該專利組合的涵蓋產品。

根據其他新聞報導，這份保密專利授權協議，是「與Android與Chrome OS裝置有關的裝置專利授權協議」。要說明的是，雖然Android作業系統是由Google採開放原始碼方式開發，但微軟公司早就主張Android作業系統上侵害了其多項專利。所以自2007年起，微軟就陸續向包括三星、LG、宏達電、宏碁與Barnes &Boble等多家Android裝置製造商簽署相關授權協議。而鴻海可能也是簽署了相關的授權協議。

代工公司不用繳權利金？

鴻海與三星、LG、宏達電、宏碁等公司不同的地方在於，鴻海是代工公司，自己不作品牌，所以是否有支付權利金的義務？嚴格來說，專利權的範圍，就包括製造、銷售實施專利的產品。所以，代工公司的製造銷售行為，若沒有得到授權，當然也會侵害專利。

只是，也許業界有部分慣例，專利權人通常是向品牌洽談權利金；但偶爾也有向代工公司洽談權利金的，例如高通公司都是相手持設備終端製造商的代工廠索取權利金。

由於鴻海是代工公司，幫其他品牌公司代工，微軟的訴狀指出，在微軟與鴻海的專利授權契約中有特別約定，倘若微軟可從其他品牌公司那對每台設備收取到權利金，或者品牌公司與微軟達成適當的授權約定，鴻海就不需要支付權利金。

郭台銘總裁臉書上說，是因為微軟跟華為等中國公司無法順利洽談取得權利金，所以才找上鴻海索取權利金。鴻海的立場是認為，要收權利金應該向品牌手機商收取，甚至應該向開發Android系統的Google收取才對。鴻海12日的記者會也說明，提及是鴻海的客戶要求，必須尤其客戶（品牌公司）直接與微軟商談權利金，鴻海「不得代為協商、代為支付權利金」。

根據契約，倘若微軟確實可以從品牌手機廠那邊順利取得專利權利金，就不會向鴻海索取權利金。但是，在契約中，鴻海也有配合提供銷售詳細數字的「權利金報告」的義務。

微軟要求提供銷售權利金報告

確實，微軟希望向其他手機品牌商直接洽談權利金。但問題是，微軟沒辦法清楚掌握，這些中國品牌手機廠，到底每年銷售多少支手持設備。因此，微軟希望能夠從鴻海作為手持設備代工廠這邊，得到精確的銷售報告，這樣微軟就有辦法掌握準確的銷售數字向品牌廠談判授權金。

根據微軟的起訴書，在契約中，鴻海同意，從2013年1月1日開始，鴻海每半年會提供一次完整且正確的「權利金報告」（Royalty Report）給微軟，按照契約附件所要求的表格，詳細記載契約「涵蓋產品」的製造銷售資訊。

這個報告需要包含：1、每一種涵蓋產品在權利金期間（半年）的具體銷售數字；2、品牌廠商及銷售該產品的價格；3、若屬於契約中所約定不授權的元件，則可列出將該該部分排除….等等資訊。最後並在報告中計算出每半年需要支付的權利金總額。

該契約並約定，鴻海必須保留這些報告資訊，提供會計稽核。若有相關爭議，微軟可要求一獨立公正的會計公司，鴻海必須接受會計公司進入鴻海的總部對原始報表進行稽核。

微軟在起訴書宣稱，鴻海在2014年曾經提交過權利金報告，但資訊有錯誤，從2015年至2018年間，都沒有提交微軟權利金報告。既然沒有提交報告，鴻海自然也從來沒有付過任何一毛權利金給微軟。

因而，微軟在2017年3月底，以書面正式通知鴻海，要按照契約挑選公正獨立會計事務所，對鴻海進行稽核。鴻海在2017年10月同意由勤業眾信會計事務擔任審計工作。但後來鴻海並沒有提供任何的原始報表，也沒有提供事務所可以到鴻海總部現場審計的日期。微軟主張，直到2019年3月提起訴訟為止，將近二年都無法順利稽核。

微軟希望能夠取得正確資訊的權利金報告

微軟過去多年確實沒有向鴻海收過一毛權利金，所以，微軟提起訴訟的用意，也許並不是真的要索取權利金，而是要取得正確資訊的權利金報告。這一點，也可從微軟起訴書向法院請求的救濟項目，可以看得出來。

微軟向法院聲請的救濟，包括要求鴻海履行其契約的義務，主要有：1、履行提供權利金報告的義務；2、要求鴻海履行契約所要求的配合稽核的義務。但微軟的起訴書主張，若只是法院命令鴻海接受會計事務所稽核，仍然會遭遇鴻海拖延，所以希望3、由法院監督下進行事證開示程序，要求調閱鴻海的帳冊、記錄等各種文件，以此方式確保鴻海遵守接受稽核的義務，並且能夠正確計算出過去數年鴻海欠繳的權利金金額；4、對於過去所欠繳的權利金及利益，做出損害賠償判決；5、要求法院判賠律師費，以及其他訴訟支出與開銷；6、要求法院訂出訴訟期間及訴訟後的利率。

鴻海如何因應？

由於微軟目前為止根本沒有掌握任何權利金報告的資訊，也就是根本無從主張，到底鴻海製造銷售了多少支實施其專利的手持設備，積欠了多少權利金。所以，或許鴻海是不用太擔心會有高額的積欠權利金或損害賠償金。

不過，鴻海仍必須思考，若不願意也不可能替品牌廠商繳交專利權利金，則是否應該履行契約義務，提供資訊正確的銷售報告。畢竟，就算鴻海認為，其沒有代工製造任何一款侵害微軟軟體專利的設備，但契約仍然規定鴻海有半年繳交一份正確的權利金報告的義務，也有配合稽查的義務。契約有其拘束力，倘若真的訴訟繼續打下去，由美國法院命令鴻海提供相關表冊，在美國，藐視法院的命令，可不若台灣是這麼無所謂的事情。

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