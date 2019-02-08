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苦苓／春節期間，我們都不會作的六個噩夢

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▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合示意圖／本報資料照）

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

新年期間，政客們除了拜廟、發紅包之外，基本上無事可幹，大部分時間躲在家裡睡大覺「補眠」。既然睡覺，不免作夢，而每個人作的夢都不一樣。

吳敦義夢見自己難排眾議，終於在國民黨內通過了「全民調」的總統初選辦法，心想自己大勢已去。不料親綠的支持者紛紛在民調裡表態支持他，結果他反而險勝朱立倫，成了國民黨的總統候選人。

他嘴角微笑地翻了一個身，繼續作夢，卻夢見總統大選的時候，他竟然輸給了蔡英文！原來全台灣唯一民調比蔡英文低的，就只有他一個人…他從噩夢中驚醒過來！

柯文哲也作了一個夢，他夢見有幾十萬人聚集到市府前，要求他出來選總統，他一邊抓著頭說「我又沒有說要選」，一邊被群眾簇擁到總統府前，眼看就要黃袍加身，不料一輛直升機停下來，把他接走了。

他再醒來（其實還在夢裡）時是在美國的國務院，有人問他：「你對中國到底甚麼態度？他們是強盜還是警察？」柯文哲抓著頭說：「反正該做的事還是要做」，於是他被從窗口丟了出來…他也從噩夢中驚醒了！

蔡英文當然也做了一個夢，他夢見美國向台灣正式租借岡山和花蓮空軍基地，還宣布把獨立號航空母艦永遠停在台灣海峽中間；她夢見日本准許我們加入CPTPP，還移轉潛艇技術給我們；她夢見國軍向全世界買了各種各樣的飛彈，可以像放煙火般打亮整個天空。

然後中共解放軍就大舉侵台了！之前的美國軍和日本人都不見了，只有AIT打了一通電話來：「我們最後一架撤出的飛機，你來不來？」…她終於從噩夢中驚醒過來！

同樣作夢的還有王金平，他夢見佛祖顯靈，告訴他因緣已經到了，但不是他選總統的因緣，而是和佛祖的因緣，於是他就在佛光山由星雲大師剃度出了家，好友韓國瑜趕來時，一切都太晚了…他也作了一個噩夢！

朱立倫當然也作夢，他夢見自己正在苦思新的兩岸政策（口號）時，他岳父高育仁興高采烈的跑來說：「我從大陸回來了！已經代表你簽好兩岸和平協議了，你看！」然後拿出一疊文件，朱立倫痛哭失聲，從噩夢中醒了過來！

最後一個作夢的是馬英九，他夢見的是后羿出現，把其他的太陽都射下來了，只剩下他這個相公，而且發現自己只要不在總統府，就很受人歡迎，於是他就在總統府旁，搭了一個營帳，在裡面當起了第三任總統，只是他的耳朵裡，不斷的長出細毛來…這，這算是噩夢嗎？

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