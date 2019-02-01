邱智淵／美國文攻武嚇　中美爭霸詭譎難測

▲中美貿易戰。（示意圖／路透社）

●邱智淵／獨立評論人。

汙名化是塑造假想敵，凝聚共同反抗戰力的起手式。

川普對中國採取「鷹派」互動策略的導師納瓦洛在2006年發表的「對中國戰爭即將到來」（The Coming China Wars）書中，敬告西方世界，崛起的中國是未來文明世界的主要敵人，中國的強大將帶給全世界毀滅性的災難。當中國被視為邪惡的力量時，斬根除魔就是美國維護世界正義的「駭客任務」。

冷戰前的蘇聯，冷戰後的中國，當對手不能像90年代的日本馴服為自己人時，毀滅他就是美國發起世界霸權保衛戰的起始，這也是這波華為5G圍堵戰的核心價值。

爾虞我詐貿易戰

東亞風雲驟變，中美之間氣氛詭譎難測。正值中國國務院副總理劉鶴率團抵美就中美之間的貿易糾葛與互動架構與美方思籌擘劃之際，美國除了數次派遣軍事武力巡行演習於台灣海峽與南中國海，以展現美國的壯盛軍容，並且警告中國不要想排斥境外勢力使用這兩個爭議極高的水域外；美國司法部更是大動作宣布以23項罪名起訴代表中國高科技的中國華為技術公司及財務長孟晚舟，並且向加拿大政府要求引渡孟晚舟。美國這樣的文攻武嚇，不禁讓人質疑中美貿易戰會有止戰之時，雙方能否達成互相皆可接受的貿易協定？讓2019年開春以來令人悲觀的政經氣氛有所舒緩。

八國聯軍圍攻華為

為了壓抑中國在先進科技上的突飛猛進，美國在中美貿易談判定調會談的同時，大辣辣地以法律戰直搗中國即將執全球牛耳的5G產業，這樣的洗臉動作，顯然是警告中國貿易代表團不要再和稀泥，拖拖拉拉，要真正面對貿易失衡的問題，要拿出具體的解決方法。

中國外交部則表示：「一段時間以來，美方動用國家力量抹黑和打擊特定中國企業，企圖扼殺企業正當合法經營，背後有很強的政治企圖和政治操弄」。

確實如此，美國從一開始就不單單在乎以近乎天文數字的貿易逆差，川普政府更在乎的是華為牽涉到的科技戰和專利戰，以及美方顧慮的華為手機具有國安顧慮的問題。尤其雙方的爭執還又是集中在世界貿易組織的規則 （WTO）中，亦即以中國現在國家發展的現狀，中國該不該再領有開發中國家優惠待遇與關稅補助的資格，美國始終認為中國的經濟發展狀況不該再以「開發中國家」的資格逃避國際經濟體系賦予的責任和義務。

除了法律戰，美國也發動經濟戰，促使跟他有好的盟國封殺華為參與的5G網路部署，目前有日、德、法、英、澳、挪威與台灣表明配合美國封殺華為5G布建的動作，這樣的「新八國聯軍」充分顯示美中之間的矛盾絕非僅限於經貿，而是美方要藉由外交壓力與軍事上的優勢來遏止中國的全面崛起。

5G的威力

美國會這麼大陣仗的圍堵華為，就在擔憂中國同訊技術領先。5G不但傳輸資料速度更快，還有反應更即時的優點，由於可能被用來連結更多更廣泛的裝置。美國為首的西方國家憂心的是，如果華為的技術與裝備成為全球5G的骨幹，中共恐怕可以藉此發動更大、更深入的網路攻擊。再者，5G由華為掌控了，代表中國將實際控制未來網路世界的通路與規則，經由這樣技術規則的典範式移轉，中國將取代美國掌控整個世界的通訊與地球的未來。

5G網路的下載速度可能會是4G的100倍以上，這使得講究即時反應的自動駕駛汽車、自動駕駛飛機、工業設備、電網甚至整座城市的自動化運作，未來可能都在5G網路上進行。美國政府對待5G網路中的中國競爭勢力，也看做是新時代的「軍備競賽」。

2018年，美國花了一整年修理中國的經貿，的確讓中國的經濟貿易出現了損傷，經濟成長也慢下來了，許多在經貿與科技上的「狼性」也暫時低調了多，甚至隱藏了起來，過往高倡的的中國製造2025年不再被刻意強調，但是貿易戰傷及的是兩方以及周邊依附這兩國市場生存的中小國家，使得2019的全球經濟顯然陷入了緊張與無奈中。

美國為了避免中國掌控世界科技運作規則，施出重手扣緊5G重鎮華為公司的高級主管，這樣的動作就在避免中國真正崛起，進而與美國爭霸。如果美國不透過法律、經貿對中國採取等等曾面對著中國硬幹，那麼本世紀的50年代後，全世界將出現以中國為主導的貿易、運輸、通訊乃至於軍事網路，那麼由美國操控的一個地球也將分裂為中美共治的兩個世界。

龍鷹全球爭霸

配合著雙方將在過完年後再次進行經貿談判，雙方的合作或破裂將深深影響2019年以及未來全球的景氣。然而，90年代，透過經貿談判，美國讓日本經濟停滯了20年，永難超越美國；蘇聯與美國的軍事競賽，讓蘇聯共產黨在90年代崩潰垮台，面對這樣強勁的全球超強，中國可要戰戰兢兢，步步為營呢！

尤其，美國正藉著自身強大的籌碼拉攏著相關盟國透過各方面圍剿中國，在政治上，美國力推「自由與開放的印太地區」戰略，偉賭中國的政治、軍事與外交行動；經貿上，則祭出「毒丸條款」，逼著各友邦在中美兩大經貿國中選邊站，企圖藉著「打群架」孤立中國，壓抑中國的壯大。

雙方這樣你來我往，說穿了還是因為爭霸排擠的效應，新霸權要崛起就會擠壓到傳統強權的勢力與地盤。

中國現在的實力真要與美國對陣是處於劣勢的。由於經濟體龐大，在經濟戰上，還能與美國有所競爭；然而軍事上與科技上就還不是美國的對手。但是美國這種步步壓進真能讓中國屈服嗎？

試想美國對於北韓與伊朗兩國的交涉中，美國一直居於上風，川普也動輒狠話盡出，但是北韓與伊朗屈服了嗎？

這場兩強爭霸也許真要拖延數十年才能看到結果呢。

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