邱智淵／柯文哲能否超越宋楚瑜登上大位

▲宋楚瑜（左）與柯文哲（中）。（資料照／親民黨提供）



●邱智淵／獨立評論人。

江山如此多嬌，引無數英雄競折腰。

20年前，李登輝揮劍廢省，引爆國民黨內主流與非主流的鬥爭，激起了宋楚瑜旋風，雖然宋楚瑜終究大業未成，但是他的效應開啟了台灣一度三足鼎立的政局；20年後，三角督的賽局再起，柯文哲領軍的白色力量能否突破重圍，打破台灣兩大黨主政的歷史格局，並因此誕生中華民國首任無黨籍的「柯總統」，引起了全島街頭巷尾的議論以及國際間的關注與揣測，讓台灣再次成為東亞政治的焦點之一。

柯文哲是2020大選的關鍵變數

柯文哲是否競逐大位，儼然成為四年一輪的總統大選中最關鍵的變數。

根據幾項有關總統大選的民調，如果只有國民黨與民進黨推派候選人出馬角逐，國民黨目前聲勢領先的朱立倫皆能輕易擊敗民進黨的蔡英文與賴清德；如果是吳敦義與王金平參選，則蔡、賴皆能勝過吳敦義；王金平則輸賴清德，險勝蔡英文。看來如果只是兩黨對決，國民黨似乎能班師回朝，收復京城有望，這也是仍然體弱氣虛的國民黨在九合一大選大勝後，出現眾人競逐總統候選人資格的原因。

然而，奧妙的是被認為無所作為的台北市長柯文哲，在民調中卻居於一馬當先的領先地位，如果他執意參選2020年的總統大選，將有可能橫掃所有的藍、綠對手，即使民調支持度與柯差距最少的朱立倫，也只能看到柯P的車尾燈，如果朱立倫沒有下定必勝決心，真要戰勝柯P絕非易事。

更有趣的是，如果柯文哲出征，將會有20%-25%的藍營選民支持柯文哲，也會有35%-40%的綠營支持者考慮投票給他，這樣能同時裂解藍綠陣營的政治人物，柯P乃屬第一人。這是由於柯P的「兩岸一家親」能被泛藍選民接受，而他綠營出身的背景也能被部分泛綠民眾容忍，這樣的橫跨藍綠也使得民進黨想要用統獨牌來再次裂解台灣的效益不高。

這樣的聲勢與民調支持度，看來不輸給1999年脫離國民黨參選的宋楚瑜，柯文哲是否因此勝券在握了呢？

宋楚瑜現象

毫無疑問，1999年當時聲勢如日中天的宋楚瑜受到「興票案」與「子女財產疑雲」兩個事件交叉影響，宋楚瑜又未能在第一時間做出明快處置與釋疑，導致「宋省長」時代建立的「勤政」、「清廉」、「愛鄉土」形象在一夕之間土崩瓦解，受人唾罵，當時宋楚瑜現象說穿了就是國民黨內部權力鬥爭的白熱化，相對的，當時被認為較清廉的民進黨陳水扁得以依斥這樣國民黨鷸蚌相爭的機緣，漁翁得利的登上總統寶座。

柯文哲在這方面顯然較宋楚瑜占優勢。首先，當年宋楚瑜碰到的羽翼未豐，然而政黨形象較為清新的民進黨以及逐漸老朽，但仍瀰漫黑金帝國龐大勢力的國民黨，宋楚瑜憑藉幹練與勤政形象才能一度領先；柯文哲所面臨的是黑金纏繞、傲慢偏聽的民進黨，以及老態龍鍾，猶如侏儸紀恐龍的國民黨，雖然本身施政能力令人質疑，又不是很有心在市政上，但是兩個形象不佳的大環境，使得柯P的無所作為反倒變成了政壇的「小清新」，更對了年輕人厭惡藍綠的胃口，獲得極高支持度。

其次，柯文哲來自台大醫院的政治素人形象遠比當年宋楚瑜出身舊官府、老官僚的形象清純甚多，再說柯文哲因為第一任市長任內無所作為，所以爭議事件不多，競選經費、器官捐贈與果菜市場改建案都不能傷其筋骨，不似宋楚瑜在興票案中與國民黨混亂糾纏的關係，導致誠摯清廉形象受損而痛失寶座。

再說，現在檯面上可能參選總統者，柯P的形象指數應該是最清新的，這也是他比一般政治人物較受青睞的原因。

柯團隊組織能力大隱憂

2020年局勢的渾沌就在於柯文哲是否會在六月宣布參選總統，相對的，柯文哲也正在端詳這幾個月兩大黨的氣勢，亦即兩大黨，尤其是國民黨，是否能整軍經武，團結出戰，以作為他是否篤定參選的參考。這樣的變動局勢就是柯文哲還不願宣布參選的主因，因為組織團隊與競選網絡不足將是柯文哲最大的致命傷。

當年的宋楚瑜在國民黨的黨政上擁有豐沛的人脈與豐富的經驗，擔任省長期間，全台走透透的歷練，加上早有要競逐大位的抹馬練兵，因此，在投入選戰後，藉由既有省縣鄉鎮乃至於村里幹部的行政體系，以及國民黨非主流體系的明挺暗助，才得以建立競選體系與國民黨中央相抗衡。

相對的，柯文哲雖已任一屆台北市長，但是並沒有操盤全省的實務經驗，許多中南的民眾或地方要角皆有表達支持柯P參選的意願，但是雙方毫無淵源，也沒有共事經驗，怎樣適當分派任務，組建完整團隊以完善運作競選大業，極為不易；再說柯P本身領導能力受人質疑，性格又常顯現不能善待合作夥伴的現實面，不似宋楚瑜對待部屬的愛護之心，導致許多幕僚與柯文哲常常「同朝不同心」，沒有適當操盤手又怎麼能幫他打天下呢。所以，如何在六月之前組建競選團隊雛型將深深影響柯P的參選意願。

王金平角色的重要

韓國瑜能在民調完全沒拚的局面中，藉由不可能中變化奇蹟當選高雄市長，除了個人特質，網路空軍的力量外，如果沒有王金平在地方上的協調縱橫，把空軍戰力演化為陸軍，並結合空陸軍發揮綜效，也不能凝聚反民進黨的高漲民怨，聚沙成塔、集水成流，讓大水沖倒龍王廟，創造奇蹟。所以，柯文哲的王金平在哪裡？這關乎柯文哲是否真能率軍參選出征全台，也將決定他能否以白衣之身、素人之心，成為中華民國第一個無黨籍的總統了。

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