【川金二會破局】陳一新／川普和金正恩對彼此期待過高..

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

美國總統川普與北韓領導人金正恩2月27、28日於越南首都河內舉行川金二會，但因他們在「朝鮮半島無核化」與「聯合國制裁案」沒談攏，以致談判破局，原訂28日下午要簽署宣布韓戰結束以及協助北韓打開大門的「河內宣言」也跟著告吹。

原先川普與金正恩對川金二會都有很高的期待，川普希望在朝核問題上有所突破，金正恩則希望美方解除對北韓的聯合國制裁案；但是，隨著會議時程的愈來愈近，雙方都逐漸降低對彼此的期待。

在川金二會第二天的會談前，川普與金正恩表面上都對這次會談充滿信心，其實他們的談話已透露結局可能不妙。

在會談前的記者會傷上，川普說他們在前一天晚宴上有非常好的對話，讚揚北韓經濟潛力佳，也感謝金正恩在過去這段時間內沒有再試射導彈、進行核試，但他對未來進展並不著急，稱速度並不是那麼重要，並在媒體面前多次提及「不著急」。他說他不急著就北韓核子計畫問題達成協議。他表示：「時間對我而言不是那麼重要。」他說這話似乎暗示不會在朝核問題上有重大突破。

金正恩在記者會上首度回答問題，對第2天峰會會談的前景持正面態度。當被記者問到是否有信心達成協議時，他答稱：「現在言之過早，但我不會說自己持悲觀態度。」他補充說：「我向你們保證，我將盡我所能，讓今天達成圓滿成果。」他說「言之過早」，似乎暗示達成協議的時機尚未到來。

值得注意的是，川普與金正恩心中所盤算的並不完全相同。就川普來說，他不只想在美朝外交上達成一些突破，更想藉著這項外交突破來問鼎諾貝爾和平獎。為了讓金正恩共襄盛舉，他姿態放得很低，話也講得很彈性。稍早，他甚至表示，只要北韓不再進行核試與試射導彈，是否立即進行可查證的去核化進程並不那麽重要，一反過去美國咄咄逼人的態度。

日本首相安倍晉三已為川普的諾貝爾和平獎撰寫了推薦信，南韓總統文在寅也表示願意跟進，這讓好大喜功的川普非常高興，只要他能讓金正恩這次好好配合演出，他就有機會不讓得過諾貝爾和平獎的前美國總統歐巴馬「專美於前」。

雖然川普不急於推動可查證的非核化進程，但他也表示除非美國對朝鮮半島無核化具有信心，美方不會終止執行聯合國對北韓的制裁。要想在朝核議題上達成實質外交突破絕非易事，那需要水磨工夫與耐心的談判。川普沒有時間和金正恩玩「慢工出細活」的遊戲，那是雙方談判代表的事。

然而，川普要的只是象徵性的外交突破，能讓他拿著這項外交成就來問鼎諾貝爾和平獎，就算得不到獎，至少也可向國人炫耀，為他競選連任加分。美朝簽署「河內宣言」宣告南北韓戰爭正式結束，也許還不足以讓他獲得諾貝爾和平獎，但若加上打開北韓改革開放的大門，問鼎諾貝爾和平獎的機會應該就會大增。

毫無疑問，川普希望能夠成為打開北韓大門、促成北韓經濟改革的第一位美國總統。儘管美方官員擔心川普同意與金正恩單獨「闢室密會」的要求，可能會在金正恩做出一些不著邊際的讓步後大方做出承諾，但川普卻相信這是演好一齣戲必須付出的代價。這從他說： 「北韓有很好的潛力，真希望取消對北韓的制裁」，可以看出他心中的想法。可惜得是，在擴大會議中的美方談判官員都不同意取消對北韓的制裁。

金正恩當然也對川金會充滿期待。在美方壓力沒有那麼緊迫盯人的情況下，他將有較高意願做出推動朝鮮半島無核化的承諾。金正恩要求單獨與川普會談，當然希望川普能在北韓做出一定承諾後，對北韓網開一面，不再對平壤執行聯合國制裁案。

金正恩知道川普想藉他對朝鮮半島無核化與促成北韓經濟改革的承諾，來爭取諾貝爾和平獎，因此將會竭盡所能要求美國對北韓的制裁鬆綁，爭取美國企業與廠商到北韓投資、觀光，並增加美、朝之間的貿易。

儘管川普與金正恩「各有所求，各取所需」，但是雙方官員在「去核」與「制裁」議題上卻各有堅持，川金二會終於破局。

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