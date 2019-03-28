ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

賴祥蔚／NCC裁罰中天新聞有正當性嗎？

雲論

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

國家通訊傳播委員會（NCC）3月27日宣布對中天新聞等多家電視台開罰。消息一出，輿論界大感驚訝。

在行政院蘇貞昌院長重炮批評NCC「誰都管不到它，它也什麼都不管」之後短短十天之內，NCC就祭出這次大動作的開罰，其中是否有關聯，難免引起外界聯想。

不過各界最感好奇的是，中天新聞台播出大量韓國瑜的新聞，也成了遭到檢討的重點。NCC的新聞稿指出：「中天新聞台近期大量播出韓國瑜新聞，涉違反衛廣法第43條營運不當、有損害訂戶或視聽眾權益之虞，亦併案依衛星廣播電視法第43條第2項規定為必要之改正措施。」

新聞台播報特定人物或主題，果真有上限的規定嗎？果真有規定上限的必要嗎？其實衛星廣播電視法第43條第2項只規定：「主管機關認為衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商營運不當，有損害訂戶或視聽眾權益之情事或有損害之虞者，應命衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商限期改正或為其他必要之措施。 」

從法律條文來看，完全沒有提到可不可以「大量播出」。民主國家的政府及關必須依法行政，NCC在新聞稿裡面所提到的法律條文，並沒有授權主管機關去規管新聞播出的內容或比例，NCC如果要針對這個部分開罰新聞媒體，應該提出更確切的法律條文依據以及學理根據。

▲中天新聞「鳳凰展翅」報導遭NCC開罰。（圖／NCC提供）

NCC認為中天新聞大量播出韓國瑜的報導「有損害訂戶或視聽眾權益之虞」。訂戶或是視聽眾權益，其實也是一種公共利益。然而，什麼是公共利益？從學理來看，美國傳播學界有一句很有名的話：Public interest is public interest. Interest這個字可以翻譯成興趣，也可以翻譯成利益。簡單講，公共興趣之所在，就是公共利益之所在。那麼韓國瑜的新聞報導是不是公共興趣之所在呢？從收視率來看，中天新聞過去的收視率穩居第一名，有時甚至超過其他知名新聞頻道兩台的加總，顯然反映了公共興趣。

NCC當然可以認為收視率這種公共興趣不代表公共利益，但是應該具體提出足以支持的學理，而且必須說明根據這樣的學理，到底播出多少比例算是大量？如果有法律依據、有學理支持，NCC就可以從而訂出規定，讓所有的新聞頻道可以依循，這樣才能師出有名而且公平，有助於避免主管機關被質疑行政裁量有針對性。

問題是，NCC似乎沒有明確說明法律依據與傳播學理，而且也還沒有先訂出具體的「大量」定義，就直接開罰中天新聞了。相較於「先射箭再畫靶」的批評用語，NCC其實是射了箭卻還沒有畫靶，完全違反法律及行政規定不溯及既往的原則。

建請NCC趕快補充傳播學理以及法律條文的依據，因為如果業者要對NCC的裁罰提出行政訴訟，這一定會是決定勝敗的關鍵。

熱門推薦》
►吳敦義口中的「萬分之一」，是為了自己還是韓國瑜？

►看更多【賴祥蔚】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

賴祥蔚 賴祥蔚

台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理..

賴祥蔚最新文章

more

賴祥蔚／NCC裁罰中天新聞有正當性嗎？

關鍵字: 雲論 賴祥蔚 雲論賴祥蔚 中天 NCC 開罰 韓國瑜 新聞自由
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？
壽司王／貓奴啟蒙從小開始
賴祥蔚／NCC裁罰中天新聞有正當性嗎？
邱淳孝／盯孩子做功課，他就會成長嗎？
周祝瑛／從矽谷如何獲取人才　反思竹科與鄰近大學的依..

推薦閱讀

雷皓明／跟中天業務通話全程錄音，呱吉有犯法嗎？

果殼／呱吉大爆卦、中國時報敗訴兩件事 ─看媒體如何..

黃竣民／F-16V戰機採購凸顯台灣的「但是又何奈」

台灣新媒體素質落後，拖累網路產業競爭力

從運鏡表現看《我們與惡的距離》

洪仲清／只聽父母的話沒辦法讓孩子學會負責

畢殿龍／韓國瑜是禿頭不是冤大頭

【法國寫真】彭怡平／為何台灣人只讀有用的書，法國人..

賴祥蔚／NCC裁罰中天新聞有正當性嗎？

尤里安／萬箭齊發？淺論彈道飛彈機場先制打擊想定

相關文章

壽司王／貓奴啟蒙從小開始

壽司王／貓奴啟蒙從小開始

家裡有養貓貓的奴才們，對這些圖片應該都很有共鳴吧？你家的貓貓也會這樣嗎？

36分鐘前

NCC重罰中天100萬　羅智強：蔡英文去向鄭南榕下跪吧！

NCC重罰中天100萬　羅智強：蔡英文去向鄭南榕下跪吧！

徵召領表再變「特邀」韓國瑜　王金平：做法讓人難以適從

徵召領表再變「特邀」韓國瑜　王金平：做法讓人難以適從

「韓國瑜選總統越來越明確！」　李艷秋分析5大跡象

「韓國瑜選總統越來越明確！」　李艷秋分析5大跡象

NCC重罰中天一百萬　民進黨：支持！保護台灣民主

NCC重罰中天一百萬　民進黨：支持！保護台灣民主

讀者迴響

行動法庭

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

黃竣民／F-16V戰機採購凸顯..

黃竣民／F-16V戰機採購凸顯..

台灣新媒體　拖累網路產業競爭力

《我們與惡的距離》貧乏的運鏡表..

洪仲清／只聽父母的話沒辦法讓孩..

畢殿龍／韓國瑜是禿頭不是冤大頭

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面