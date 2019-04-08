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【名家看民調】 賴祥蔚／賴清德民調大跌，「賴神」神話會幻滅嗎？

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▲賴清德參與黨內總統初選，警示出蔡英文總統已面臨連任危機。（圖／記者屠惠剛攝）

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

3月18日，民進黨大地震。因為就在這一天，當前民進黨的超級人氣王，有「賴神」神之稱的前行政院長賴清德，忽然宣布參與黨內總統初選。很多政治觀察家預測：蔡英文總統已面臨連任危機。然而，短短半個月之後，賴清德的神話似乎面臨幻滅。因為根據《ETtoday新聞雲》最新民調，總統蔡英文的支持度23.9%，小勝支持度22.8%的前行政院長賴清德。由於在誤差範圍之內，兩人其實平手。

▲前行政院長賴清德民調急速下滑，目前已與蔡英文總統平手。（圖／ETtoday資料照）

如果參考過去一段時間的其他民調，賴清德的支持度明顯出現腰斬的情況。就在3月18日賴清德領表登記黨內總統初選的同一天，新台灣國策智庫公佈民調：賴清德的支持度大勝蔡英文21%。3月25日，台灣民意基金會民調顯示：59.8%的民眾支持賴清德選總統，大勝蔡英文。綠黨3月26日公布民調：賴清德支持度勝過蔡英文11%。

前述這些3月份的民調都顯示：賴清德的支持度遙遙領先蔡英文，這也符合一般民眾的認知。問題是，民調趨勢也反映賴清德領先蔡英文的差距迅速減少。3月份公布的民調已經可以看出這種趨勢，4月更明顯。4月1日美麗島電子報公布民調：從交叉比對來看，賴清德的支持度仍然領先蔡英文，不過差距最多只有5%。這次《ETtoday新聞雲》最新民調，兩人已經平手。從民調數字來看，與其說是蔡英文總統的民調支持度迅速追上賴清德，不如說是賴清德的民調支持度快速下降。如果按照這個趨勢發展下去，《ETtoday新聞雲》這次的民調幾乎等於賴清德總統大選之路的死亡交叉點。

 

▲民進黨人選支持度交叉表。（圖／ETtoday資料照）

從《ETtoday新聞雲》民調交叉分析來看，賴清德在20至29歲的支持度只有16.3%，嚴重落後蔡英文總統的38.5%，連一半都不到。在政黨傾向方面，賴清德在民進黨與泛綠的支持度各為35.7%、27.2%，蔡英文總統則是58.6%、57.4%，賴清德也幾乎只有蔡英文總統的一半。如果參照3月25日台灣民意基金會的民調，民進黨認同者當時有74.1%支持賴清德參選，只有在20至24歲支持度略輸不支持度，其他年齡層都大幅領先。

比較台灣民意基金會與《ETtoday新聞雲》的數據，賴清德在過去十天流失綠營與年輕世代支持者的速度，讓人印象非常深刻。由於台灣民意基金會的調查時間是3月18、19日，而《ETtoday新聞雲》的調查時間是3月27日至4月2日。在這兩段時間中間，賴清德的主要作為是在3月21日再次陳述了他的「務實台獨」主張。賴清德的民調支持度明顯持續走低，「務實台獨」主張是造成賴清德支持度快速大跌的原因嗎？「賴神」的神話會就此幻滅嗎？讓我們繼續看下去。

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