ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

水果王換人？芭樂的維生素C其實比奇異果高出2.6倍

雲論

▲台灣芭樂的營養成分相當豐富，也是大家在市場常見的水果。（圖／農糧署提供）

●作者／韋恩的食農生活。

韋恩常常認為台灣農業行銷是弱點，像紐西蘭的奇異果，以Zespri的品牌行銷全世界相當成功，其中一個重要的成功關鍵，就是建立奇異果營養價值超越其他水果，比如說奇異果的營養密度高。

其實仔細分析，台灣的芭樂的營養價值毫不遜色，在許多重要的成分上如維生素C、膳食纖維、維生素B群上有過之而不及。韋恩就攤開珍珠芭樂與綠色的奇異果的營養成分分析比較給大家看看。

▲珍珠芭樂與綠色奇異果的營養成分表。（圖／翻攝自韋恩的食農生活）

1.芭樂最大的優點是熱量低，而且碳水化合物低、糖分也低、但是膳食纖維高，所以非常適合上班族想要控制熱量的人了。（修正熱量代表扣除膳食纖維後的熱量）

2.芭樂在維生素B群上也是更勝一籌，尤其是在菸鹼酸方面相當高。菸鹼酸就是維生素B3，在人體多項代謝的過程裡，菸鹼酸擔任輔酶的任務，其中最重要的則是參與醣類、脂肪的代謝及製造消化系統所需的鹽酸。也是促進神經系統、血液循環及皮膚健康所必需的。此外，芭樂的葉酸含量也比奇異果高，葉酸在體內是扮演輔酶（酵素）的角色，參與細胞內DNA的合成。同樣對造血系統和神經系統很重要。

3.芭樂最突出的是維生素C含量遠超過奇異果，是奇異果的2.6倍之多，所以可以說是維生素C的寶庫。

所以可以說，芭樂與奇異果比起來毫不遜色，是大家可以常常吃的水果，價格合理又新鮮的話，真是大家的一種好選擇。所以其實台灣是有很多很好吃、又很營養的的水果，可能只是消費者沒有清楚的認識它、產銷上不懂得如何行銷它、政府又沒有好好做資源整合，所以甚至造成好東西賣不出去，還要政府花大家的納稅錢來收購次級品來救市，是不是太可惜了。

韋恩再提醒大家一點，不是鼓勵大家芭樂好就一直吃芭樂，正確的飲食觀還是要多樣化，像採取每日五蔬果的原則，均衡的攝取各種食物，才是最佳的健康之道。

熱門推薦》
►青花菜煮熟後抗癌功效高3倍，不吃嗎？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 韋恩的食農生活 雲論韋恩的食農生活 奇異果 珍珠芭樂 水果 芭樂
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
左撇子／《與惡》分集推薦ep1：加害者也有家人
畢殿龍／吳敦義才是泛藍陣營焦慮的關鍵
水果王換人？芭樂的維生素C其實比奇異果高出2.6倍
莊博安／《我們與惡的距離》我們又離精神疾病有多遠？
趙春山／《臺灣關係法》四十年有感

推薦閱讀

螞蟻族注意！一杯珍奶就爆量，小心「糖」想吃掉你的胰..

眼睛的維生素──葉黃素是什麼？

為什麼蝶豆花不能當茶賣？

林書豪是台裔，不是華裔？

【823砲戰】藍弋丰／醒醒吧！舉世聞名的假戰，應從..

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「轉型」？還是美化「編..

尤里安／商業衛星影像的震撼！中國轟六離台不遠？

海苔熊／《我們與惡的距離》人生裡過不去的遺憾

【名家看民調】 賴祥蔚／賴清德民調大跌，「賴神」神..

為什麼台北的美女政客比較多？

相關文章

畢殿龍／吳敦義才是泛藍陣營焦慮的關鍵

畢殿龍／吳敦義才是泛藍陣營焦慮的關鍵

吳敦義明知韓國瑜已經做好準備上場，卻要帶著沒有誠意的「徵召初選」、「特邀初選」去逼韓國瑜率先承認自己主動參選的意願。韓國瑜最大的難度也恰恰因..

畢殿龍 1小時前

莊博安／《我們與惡的距離》我們又離精神疾病有多遠？

莊博安／《我們與惡的距離》我們又離精神疾病有多遠？

趙春山／《臺灣關係法》四十年有感

趙春山／《臺灣關係法》四十年有感

為什麼台北的美女政客比較多？

為什麼台北的美女政客比較多？

張誠／兩岸沒有「軍事互信機制」，行嗎？

張誠／兩岸沒有「軍事互信機制」，行嗎？

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

【823砲戰】藍弋丰／醒醒吧！..

黃竣民／陸軍組建「聯兵營」是「..

尤里安／商業衛星影像的震撼！中..

《我們與惡的距離》人生裡過不去..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面