ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

單厚之／子彈還在飛　韓國瑜網路聲量難再現「韓流」榮景？

雲論

▲韓國瑜6月1日在凱道造勢大會上高聲呼喊口號。（圖／記者季相儒攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

高雄市長韓國瑜6月1日在凱道舉辦造勢活動，主辦單位宣稱有40萬人，媒體報導警方估計是7萬人，但台北市警察局長陳嘉昌卻說警方沒有估計、也沒有對外公佈人數。但毫無疑問的是，韓國瑜6/1的造勢人數，絕對是近年凱道群眾運動的前幾名；韓國瑜的高人氣跟政治能量，當今政壇也無人能及。

凱道成功造勢之後，藍軍很多人都認為，國民黨的初選已經「提前結束」。藍綠沒有任何人的人氣能跟韓匹敵，郭台銘原本的緩升趨勢必然受阻，很難在短時間之內追上與韓國瑜之間的落差。

若從《蘋果日報》最新公布的民調來看，韓國瑜在成功造勢之後，「非韓不投」的鐵粉數從61.1萬增加到78.3萬；但韓國瑜在各種對比組合的支持度都下滑，在與賴清德兩人對決的情況下，甚至還以37.5％：42.0％，輸給賴清德4.5％。

韓國瑜的這招看起來是一記「七傷拳」，雖然鞏固了韓粉、踹下了郭台銘和黨內其他同志，但自己也受傷慘重，民調不升反降。

從大數據來看，韓國瑜的造勢活動，的確成功帶動了網路聲量，但從去年11/24以來，卻僅排名第四。跟去年選前的聲量，還有一段不小的距離。

▲▼韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計

從上圖可以看出，選前白派舉辦的「三山造勢」，對韓國瑜的聲量的確扮演了關鍵的角色。韓國瑜聲量從「登陸鳳山」造勢開始起飛，到夜襲旗山、挺進岡山，一波聲量高過一波；之後韓國瑜總部自己重回鳳山造勢以及夢時代的選前之夜，聲量卻並不如前。

選前韓國瑜最高的聲量落在去年11月19日、討論數達216,573筆，是韓國瑜跟陳其邁的電視辯論會表現不佳，「護唇膏」導致表現失常的羅生門，讓這場辯論充滿了話題性。但網路聲量也僅略高於同年11月14日的岡山和11月8日的鳳山造勢。

▲▼韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

從上面兩張圖可以看出，選後韓國瑜的聲量，相對平淡很多，直到今年3月下旬才有新的高峰。3月25日至4月1日的那一段高峰，是韓國瑜3月22日至3月28日訪問港澳深廈，並進了「中聯辦」的餘波蕩漾。尤其3月28日、3月25日兩天，分居韓國瑜選後聲量的一、三名。

4月23日韓國瑜的聲量是選後的次高，當天韓國瑜發表「韓五點」，砲打「政治權貴熱衷密室協商」。6月1日的凱道成功造勢，聲量達153,407筆，排名是選後的第四。而5月14日的134,337筆聲量，則是因為5月13日接受《天下雜誌》與《東森電視》的專訪，鬆口願意接受國民黨徵召參加初選，當選後會留在高雄辦公，是韓國瑜當選後聲量排名的第五名。

從《網路溫度計》的公開資料可以看出，韓國瑜過去半年的聲量共10,107,433筆，仍高居所有政治人物之冠，是蔡英文總統的2倍、柯文哲的3倍多、郭台銘的5倍多。

從「質」的角度來看，韓國瑜的正面評價20％、負面評價32％，在所有政治人物中也不算糟（蔡英文、賴清德、蘇貞昌的正面評價都不到20％、馬英九的正面評價僅15％）。

若從上述幾個韓國瑜選後聲量的高峰來看，韓國瑜的高聲量都不是太正面的事件，不僅無助韓國瑜支持度的進一步提升，反而多少都造成傷害。唯一正面事件是6月1日的凱道造勢，雖然聲勢驚人、人氣無人能敵，但聲量也沒有超過去年的「三山造勢」。

去年「三山造勢」時，韓國瑜是藍軍共同的精神寄託、是「討厭民進黨」的「指標」。但經過這段時間初選的紛擾，藍軍隱然已有分裂之勢，韓國瑜即便有堅強的韓粉力挺，但基本盤已經小於國民黨，韓國瑜的聲量無法超越去年的自己，也是理所當然之事。

靠空軍、網路聲量起家的韓國瑜，如果未來沒有辦法有效整合國民黨及國民黨支持者，彌平初選的裂痕，未來恐怕也很難再創聲量的高峰，重現去年的「韓流」。

熱門文章》

►韓國瑜如何養出超忠誠粉絲？

►看更多【單厚之】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立..

單厚之最新文章

more

單厚之／子彈還在飛　韓國瑜網路聲量難再現「韓流」榮..

單厚之／七藍委挺同賭上政治生命　突襲式的「政治位移..

單厚之／一拖再拖　民進黨真會有初選？

單厚之／蔣萬安的真心話大冒險

單厚之／韓國瑜還能靠參選的話題「睡」多久？

關鍵字: 雲論 雲論單厚之 單厚之 國民黨 2020總統大選 韓國瑜 凱道 造勢 民調 聲量 韓粉
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
林永頌／司法信賴　這一步有多遠
單厚之／子彈還在飛　韓國瑜網路聲量難再現「韓流」榮..
尹啟銘／政府不應再依賴台商回流
廖達琪／「全民調」是毒藥還是解藥？
劉必榮／變化莫測的川普砲火四射　各國見招拆招

推薦閱讀

號稱40萬人上凱道造勢　韓國瑜如何養出超忠誠粉絲？..

韓國瑜──催眠大師的說服之道

同樣都是肉，為何唯獨「紅肉」是大腸癌兇手？

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？

腸胃不舒服嗎？讓7種食物重建你的「消化力」

尤里安／「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

劉必榮／變化莫測的川普砲火四射　各國見招拆招

單厚之／子彈還在飛　韓國瑜網路聲量難再現「韓流」榮..

號稱40萬人上凱道造勢　韓國瑜如何養出超忠誠粉絲？..

陳一新／金融海嘯將來　台灣若自我感覺良好恐粉身碎骨

相關文章

辜寬敏稱59歲賴清德是「年輕男孩」　網酸：那我是受精卵？

辜寬敏稱59歲賴清德是「年輕男孩」　網酸：那我是受精卵？

針對民進黨總統初選，92歲的總統府資政辜寬敏5日表示，總統蔡英文已經可以休息了，讓「年輕的男孩子」前行政院長賴清德來繼承。針對目前59歲、即..

1小時前

尹啟銘／政府不應再依賴台商回流

尹啟銘／政府不應再依賴台商回流

三立民調／三腳督蔡英文勝賴清德　韓國瑜仍領先

三立民調／三腳督蔡英文勝賴清德　韓國瑜仍領先

駁妙天「人員充實快樂」　蔡正元辭國會黨總顧問：都我安排看醫生的

駁妙天「人員充實快樂」　蔡正元辭國會黨總顧問：都我安排看醫生的

廖達琪／「全民調」是毒藥還是解藥？

廖達琪／「全民調」是毒藥還是解藥？

讀者迴響

行動法庭

台灣成亞洲首個同婚合法國家 彩虹完整？還有難題在後頭｜行動法庭 第15集

台灣成亞洲首個同婚合法國家 彩虹完整？還有難題在後頭｜行動法庭 第15集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

同樣都是肉，為何唯獨「紅肉」是..

同樣都是肉，為何唯獨「紅肉」是..

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次..

腸胃不舒服嗎？讓7種食物重建你..

「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防..

變化莫測的川普砲火四射　各國見..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面