單厚之／子彈還在飛　韓國瑜網路聲量難再現「韓流」榮景？

▲韓國瑜6月1日在凱道造勢大會上高聲呼喊口號。（圖／記者季相儒攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。



高雄市長韓國瑜6月1日在凱道舉辦造勢活動，主辦單位宣稱有40萬人，媒體報導警方估計是7萬人，但台北市警察局長陳嘉昌卻說警方沒有估計、也沒有對外公佈人數。但毫無疑問的是，韓國瑜6/1的造勢人數，絕對是近年凱道群眾運動的前幾名；韓國瑜的高人氣跟政治能量，當今政壇也無人能及。

凱道成功造勢之後，藍軍很多人都認為，國民黨的初選已經「提前結束」。藍綠沒有任何人的人氣能跟韓匹敵，郭台銘原本的緩升趨勢必然受阻，很難在短時間之內追上與韓國瑜之間的落差。

若從《蘋果日報》最新公布的民調來看，韓國瑜在成功造勢之後，「非韓不投」的鐵粉數從61.1萬增加到78.3萬；但韓國瑜在各種對比組合的支持度都下滑，在與賴清德兩人對決的情況下，甚至還以37.5％：42.0％，輸給賴清德4.5％。

韓國瑜的這招看起來是一記「七傷拳」，雖然鞏固了韓粉、踹下了郭台銘和黨內其他同志，但自己也受傷慘重，民調不升反降。

從大數據來看，韓國瑜的造勢活動，的確成功帶動了網路聲量，但從去年11/24以來，卻僅排名第四。跟去年選前的聲量，還有一段不小的距離。

▲韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

從上圖可以看出，選前白派舉辦的「三山造勢」，對韓國瑜的聲量的確扮演了關鍵的角色。韓國瑜聲量從「登陸鳳山」造勢開始起飛，到夜襲旗山、挺進岡山，一波聲量高過一波；之後韓國瑜總部自己重回鳳山造勢以及夢時代的選前之夜，聲量卻並不如前。

選前韓國瑜最高的聲量落在去年11月19日、討論數達216,573筆，是韓國瑜跟陳其邁的電視辯論會表現不佳，「護唇膏」導致表現失常的羅生門，讓這場辯論充滿了話題性。但網路聲量也僅略高於同年11月14日的岡山和11月8日的鳳山造勢。

▲韓國瑜網路聲量。（圖／翻攝自網路溫度計）

從上面兩張圖可以看出，選後韓國瑜的聲量，相對平淡很多，直到今年3月下旬才有新的高峰。3月25日至4月1日的那一段高峰，是韓國瑜3月22日至3月28日訪問港澳深廈，並進了「中聯辦」的餘波蕩漾。尤其3月28日、3月25日兩天，分居韓國瑜選後聲量的一、三名。

4月23日韓國瑜的聲量是選後的次高，當天韓國瑜發表「韓五點」，砲打「政治權貴熱衷密室協商」。6月1日的凱道成功造勢，聲量達153,407筆，排名是選後的第四。而5月14日的134,337筆聲量，則是因為5月13日接受《天下雜誌》與《東森電視》的專訪，鬆口願意接受國民黨徵召參加初選，當選後會留在高雄辦公，是韓國瑜當選後聲量排名的第五名。

從《網路溫度計》的公開資料可以看出，韓國瑜過去半年的聲量共10,107,433筆，仍高居所有政治人物之冠，是蔡英文總統的2倍、柯文哲的3倍多、郭台銘的5倍多。

從「質」的角度來看，韓國瑜的正面評價20％、負面評價32％，在所有政治人物中也不算糟（蔡英文、賴清德、蘇貞昌的正面評價都不到20％、馬英九的正面評價僅15％）。

但若從上述幾個韓國瑜選後聲量的高峰來看，韓國瑜的高聲量都不是太正面的事件，不僅無助韓國瑜支持度的進一步提升，反而多少都造成傷害。唯一正面事件是6月1日的凱道造勢，雖然聲勢驚人、人氣無人能敵，但聲量也沒有超過去年的「三山造勢」。

去年「三山造勢」時，韓國瑜是藍軍共同的精神寄託、是「討厭民進黨」的「指標」。但經過這段時間初選的紛擾，藍軍隱然已有分裂之勢，韓國瑜即便有堅強的韓粉力挺，但基本盤已經小於國民黨，韓國瑜的聲量無法超越去年的自己，也是理所當然之事。

靠空軍、網路聲量起家的韓國瑜，如果未來沒有辦法有效整合國民黨及國民黨支持者，彌平初選的裂痕，未來恐怕也很難再創聲量的高峰，重現去年的「韓流」。

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