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「我這麼敏感正常嗎？」　當孩子的情緒從小被否定

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▲會冒出「這樣正常嗎？」的自我評價，很大一部分也來自於成長過程中，我們的每一種情緒並沒有好好被接納。（圖／取自免費圖庫Pexels）

●留佩萱／美國國家認證諮商師，美國賓州州立大學諮商教育博士。

「我這樣正常嗎？」今年二十八歲的伯特，因為工作和感情問題來到諮商室──他最近剛換了一個新工作，對於工作充滿焦慮，另外，兩個月前伯特才與交往五年的女朋友分手，經歷工作和戀情上的轉變，伯特感到壓力很大、很焦慮。幾次的諮商會談中，我觀察到，每當伯特描述自己的情緒和感受時，都會補上一句：「我這樣感覺正常嗎？我這麼焦慮是正常的嗎？我這麼悲傷正常嗎？」

不僅僅是伯特，我有好幾位個案也問過我類似的問題──「我有這些反應正常嗎？」「以妳的專業來看，我這樣是不是有問題？我是不是不正常？」如果你也有過這樣的想法，那你一點都不孤單，數據顯示全球每天有數百萬人上網搜尋「我正常嗎？」就算身為一位心理諮商師，我偶爾在情緒出現後，腦中也會冒出這樣的疑問：「我這樣感受是正常的嗎？別人都是怎麼反應？」

根據字典定義，「正常」是指「合乎一般標準、符合常規的」，我多麼希望可以有一台神奇的機器，在掃描每個人的心之後，就能在機器螢幕上顯示出你現在有的情緒和劇烈程度，像是「焦慮，程度六十分」、「悲傷，程度八十分」。這樣，我就可以告訴自己：對，你看，我這樣感受是正常的，別人也是這樣的情緒和分數！

但可惜的是，「正常」這個詞，似乎無法適用於人的內心世界。沒有客觀的量尺，我們無法測量別人有哪些情緒、程度。就算我們都經歷類似的事情，我也無法百分之百理解你有哪些感受。而因為沒有一個標準可以比較，我們開始擔心──我有這些情緒，和別人一樣嗎？我這樣正常嗎？

「我正常嗎？」的聲音，從哪裡來？

假如你今天走路不小心跌倒擦傷膝蓋，你覺得很痛，我猜想你內心並不會質疑：「我這樣正常嗎？我感覺到痛正常嗎？」受傷後，你會清理消毒傷口、擦藥、包紮、如果傷口嚴重你可能會去看醫生，這些是你從小被教導受傷後該做的事情。

相較於身體的傷口，我們對心理傷口的反應態度卻截然不同。就像身體會受傷生病，我們的心理也會受傷──遭遇重大事件或創傷、失敗、被拒絕、被背叛、失去…等等，面對這些人生過程中會經歷的事情，你感到焦慮、悲傷、恐懼、憤怒、憂鬱…，而對於這些「心理的痛」，你內心第一個冒出來的卻是質疑和指責：我這樣正常嗎？我是不是反應過度？我是不是太敏感了？

會冒出「這樣正常嗎？」的自我評價，很大一部分也來自於成長過程中，我們的每一種情緒並沒有好好被接納。當你小時候焦慮、難過、害怕、生氣時，身邊的大人指責你：「這沒什麼好難過的」、「不可以生氣！」、「這有什麼好害怕，膽小鬼」。當你擁有的情緒常常被大人糾正、否定、與評價，你就會學習到：有這些情緒是不正常的、不好的。於是當你長大後，面對冒出來的各種情緒和感受，你也會懷疑：這樣是不是不正常？

果然，伯特的成長過程中，他的情緒從來沒有好好被接納。他記得，他從小就容易焦慮緊張，而每一次焦慮時，小男孩伯特總是會被媽媽指責：「你怎麼這麼膽小！」「你是男生，不可以哭！」在小男孩伯特內心，擁有這些情緒都是不對的。到現在二十八歲，每當伯特感到緊張或悲傷時，他腦中「你這樣不正常」的聲音就會越來越大聲。

如果伯特成長過程中，身邊的大人能夠接納他擁有的每一種情緒，會不會就不一樣？

重新看待心理健康

如果每次當小男孩伯特焦慮時，媽媽可以告訴他：「第一天上學真的會讓人很緊張，我們可以一起做幾次深呼吸。」在他難過時，爸爸可以同理他：「對阿，發生這樣的事情真的很令人難過，難過時哭沒有關係。」憤怒時，學校老師可以幫助他理解：「生氣是一個很正常的情緒，每個人都會生氣」然後教導他用健康的方式發洩憤怒。就像學到身體有傷口時要怎麼消毒處理，如果每位孩子在成長過程中學習到的是：每一種情緒都很正常，情緒來時我可以如何面對和處理，那麼，這個世界現在或許會很不一樣。

正是因為從小沒有學習到如何處理「心理傷口」，許多人在面對情緒痛苦時，會花很多時間自我懷疑與指責──「我這樣正常嗎？」「我是不是太敏感？」「我真沒用，竟然現在還會悲傷。」「我應該要克服、放下才對，不應該再被影響。」這些行為就像是繼續在心理傷口上撒鹽，讓情緒傷口越來越惡化，但在面對跌倒擦傷後，我想你不會拿著刀子繼續往傷口處割好幾刀，我們對於身體傷口和心理傷口實在是有很大的差別對待，是吧？

心理健康，就和身體健康一樣重要

我們對於身體健康的重視遠遠大於心理健康──生病時會去看醫生、有傷口時會擦藥包紮、知道要規律運動、健康飲食、每天會刷牙洗澡保持個人衛生。但心理健康卻像是個禁忌一樣，談論起來讓人恐懼、覺得很丟臉、深怕其他人會認為自己有問題。如果你對於談論心理健康議題感到很不舒服、內心充滿評價，你也可以試著想想看，這些評價或不舒服是從哪裡來？

經歷心理傷口是身為人的一部分，每個人在生命過程中都會承受痛楚和各種情緒，我們需要開始談論情緒、談論如何處理情緒痛楚。因為保持心理健康，就和身體健康一樣重要。

就像身體受傷時，你要消毒清理傷口、擦藥、包紮、看醫生；當心理受傷時，你也可以做很多事情來幫助自己處理心理傷口──像是尋求心理諮商、看精神科、找信任的朋友或親人分享情緒、參加支持團體、讓自己緩慢下來好好面對內心世界、給自己空間去感受情緒、練習深呼吸與正念…等等，這些都是處理心理傷口的方式。

當你固定運動、去健身房、健康飲食時，大家會讚賞你非常注重身體健康，我們也該用同樣的態度重視心理健康──做心理諮商就像是心理健康的健身房，幫助你鍛鍊與保持良好心理健康狀態。對我自己來說，我每個禮拜至少會去健身房運動三次，這是我保持身體健康的方式，另外，我每周也固定去見諮商師，而每個禮拜那一小時的諮商時間，是我最期待、可以好好照顧我心理健康的時間。

身為一位心理諮商師，我一直有個願望，期望這個社會上每個人都可以好好重視心理健康──我們可以安心談論情緒和心理傷口，然後當你聽到另一個人說「我在做心理諮商」時，你可以為對方願意重視心理健康感到開心與驕傲，然後心理想著：或許我也可以來試試看！

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