薛承泰／「世代更不正義」年改一周年

▲筆者認為目前蔡政府的作為，是以創造「世代不正義」試圖來解決「世代正義」的問題！（圖／記者李毓康攝）

●薛承泰／台灣大學教授，前政務委員。

2019年6月，軍以及公教年改釋憲案，分別在憲法法庭進行言詞辯論。此時政府（年改會與銓敘部等）代表，數次拿出「世代正義」作為說詞，來表達其改革的正當性。筆者同意，退休年金制度須考慮到「世代正義」，可是目前蔡政府的作為，是以創造「世代不正義」試圖來解決「世代正義」的問題！

年金改革不是只有台灣，歐洲日本韓國都在進行，主要原因是人口高齡少子化，退休人口激增，年金又拿得久，而工作人口所提繳的保費卻在減少，導致基金財務吃緊。

由於壽命的延長是社會進步的結果，不是任何人的錯，進行改革豈可以去汙名化任何人，去撩撥世代的緊張！遑論制度是政府訂的，軍公教是被強制進入制度的，政府自己不先履行法定責任，而毀棄信賴保護原則並溯及既往，這些都不符合「正義」，不是嗎？

民進黨年改修法上路，到7月1日即滿一年，讓我們先回憶一下，當第一次年改會開會時，小英總統這麼說。

她說，過去政府改革不成功，是因為「只是政府單方面推動改變很難成功」，所以「這次年金改革採取由下而上、擴大參與原則，建立國家年金改革委員會對話平台，讓社會各界都能透過代表闡述意見」。

回顧蔡政府所招開的20次年改會，以及北中南地區座談與國是會議，真的如她所說嗎？更不用說由總統府領軍，一個37人所組成的委員會，部分成員代表性與專業不足，早就成為年改會的宣傳隊。

在上一次大選時，民進黨號稱有能力進行年改並宣稱一年內完成，這是當時拉下國民黨的主要訴求。如今上任過了三年多只對人數最少的軍公教，以調降「所得替代率」來拉近勞工的水準。儘管每年都可以省下一些錢進入基金水庫，卻也只能讓退撫基金破產時間往後延約8至10年。

換言之，35歲以下現職公教人員約28年後仍會面對所謂的「破產」，而人數更多的勞工，在公教退撫基金破產前22年就會先破產，而這些未來世代還會活更久，請問「世代不正義」解決了甚麼？

另一方面，只對外說軍公教所得替代率比勞工高，何不告訴大家，軍公教所提撥遠高過於勞工所繳的保費。一旦激發勞工對軍公教的不滿，請難道不是在創造「族群不正義」嗎？當發現軍人得罪不起，反而上調中下階軍人年金水準，不僅加深負債，政府還得挹注一千億，這時就不是「世代不正義」，而是照顧弱勢的「正義」？

再者，不斷地強調軍公教每月所領退休俸明顯高過於年輕人的薪資，這是否會激發年輕人對退休軍公教的不滿？是不是在創造「世代不正義」呢？同時，政府不就巧妙地移轉了對年輕人低薪該負的責任嗎？這又是哪種「不正義」呢？

公教退撫基金目前還有六千億元，距離赤字還有數年，就以「世代正義」之名來刪減退休人員退休俸。當高雄市債台高築時（超過三千億的赤字），為何不拿「世代正義」來阻止當時的市長借貸呢？還有那八千八百億的「前瞻計畫」，草率內容強行通過，更有那浮用人事的黑機關，以及大方地將納稅人的錢用在外交與整修官舍。在那些時刻，為何不談債留子孫的「世代不正義」呢？

熱門推薦》



►神奇的年金改革



►台灣人力結構世界最好，政府知道嗎？

►看更多【薛承泰】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。