黃奎博／全力支持蔡總統出訪的首要前提

▲總統蔡英文抵達美國紐約，於駐紐約經濟文化辦事處受訪。（影／記者陶本和攝）



●黃奎博／國立政治大學國際事務學院副院長、外交系副教授。

蔡英文任內第7次出訪、過境美國的「自由民主永續之旅」已於7月11日開始，前後預計有近7天的時間，訪問我國4個加勒比海邦交國。11日下午抵達紐約市並停留2晚，13日下午在海地停留不到5個小時，然後該日晚間至16日訪問聖克里斯多福及尼維斯，16日至17日訪問聖文森，17日至19日訪問聖露西亞，並於19日離境前往美國丹佛市再停留2晚，回到台灣的時候是22日中午。

目前在紐約的行程共停留2晚。朝野為了這2晚是否開了先例而爭論不休。報載民進黨立委及若干涉外事務人士說，以前的總統訪團都必須在24小時之內離境，這次則首次停留超過24小時。國民黨則表示，「中華民國歷任總統包括李登輝、陳水扁、馬英九等人，都曾訪問美國眾多知名城市並連續停留數日」。事實上，2001年5月21日，陳水扁過境紐約便停留2晚，當時還有20幾位聯邦參眾議員從華府搭乘專機到紐約迎接陳水扁。

顯然這則只有蔡英文過境美國才能停留超過24小時的「假新聞」，民進黨政府一點都不在意，也不出面澄清，任憑某些媒體報導或評論文章以訛傳訛。

先不論這則「假新聞」會不會被政府正視及處理，還有一個更重要的問題是，朝野應不應該全力支持蔡英文出訪？

絕大多數人直覺會說「應該」，因為蔡英文是中華民國總統，她代表國家出國訪問，即便美國之行仍被視為「過境」，但我們本來就應該團結一致、全力支持才是；而且她這次能夠打破過往限制，公開訪視外交部駐外辦事處（之前是2018年8月訪僑委會駐洛杉磯華僑文教中心），並公開會見友邦駐聯合國常任代表，更應該給予支持。

但更謹慎點說，從蔡英文過去的紀錄而言，全力支持蔡英文出訪應該要有一個極為重要的前提，亦即她應頂著中華民國總統的名銜，在國外正式場合努力幫中華民國宣傳。「中華民國」與「台灣」在某些場合互換著用，並不為過，但若時常在正式國名或官銜上刻意模糊以對，那就怪不得人批評蔡英文出訪是別有用心了。

▲總統蔡英文抵達美國紐約。（圖／蔡英文臉書）



例如2016年6月，蔡英文訪問邦交國巴拿馬運河並參加拓寬工程竣工典禮（巴拿馬已於2017年6月與我國斷交），在簽名簿上大大的寫著「台灣（ROC）總統」（President of Taiwan（ROC））。這個簽名簿是留做歷史紀念的，結果蔡英文能宣傳而不宣傳。就姑且當她剛上任一個月，有些「捍衛中華民國」的習慣還沒養成好了。

但到了2019年3月，蔡英文的南太平洋之旅（正式名稱為「海洋民主之旅），她在諾魯時，不僅該國總統稱「支持並保障中華民國台灣的民主機制，尊重2300萬人的意志，拒絕一中原則以及一國兩制的架構，反對中國武力威脅台灣，並承認台灣是主權獨立的國家」，該國國會也通過決議文，通篇都使用「中華民國（台灣）」為稱呼，卻在提到我國人民拒絕「一國兩制」時，很突兀的加上「承認台灣為一主權與獨立國家」。

「中華民國台灣」、「台灣是主權獨立國家」等語言和政治概念，從來就不是多數南太國家官員擅長的，但卻是蔡英文以下等民進黨官員在國內常常掛在嘴上的。所以，可以合理的懷疑，很可能有來自我方政治力的介入（說難聽點就是「指導」），才會有如此這般的諾魯官方表述。這種間接自爽的台獨做法，豈是中華民國總統出訪時會發生的呢？

所以，只要我國元首出訪能夠鞏固邦誼、突破在非邦交國的外交限制，認同中華民國的朝野黨派都應該全力支持。但是，如果元首自己不在乎她究竟代表的是什麼政府與人民，甚至故意淡化中華民國存在於國際社會的歷史與法理事實，就不能責怪偏偏有人要質疑她的出訪了。

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