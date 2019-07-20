飲食新革命　全美五十位醫生連署降低碳水化合物

▲儘管每個人所認同、信仰的飲食方法各異，但為人們持續創造健康的目標都相呼應。（圖／翻攝自pixabay）

●鄭匡寓／獨立撰稿人

超過五十位醫生連署在《紐約時報》和《華盛頓郵報》登出全版廣告，其內容為呼籲美國聯邦政府農業部USDA在2020年新飲食指引（The U.S. Dietary Guidelines）應以降低碳水化合物攝取為原則。

美國政府自1980年發出飲食指引後，美國人並沒有因此得到健康，相反患有糖尿病和肥胖的人口比例翻倍上升。美國只有12%人沒有代謝毛病；72%美國人按BMI標準屬於超重肥胖；52%人有糖尿病或糖尿病前期。

這則廣告的發起人是早於七十年代提倡Atkins Diet （阿特金斯飲食法，限醣飲食方法）的Dr. Robert Atkins創立的Atkins Nutritionals。

▲超過五十位美國醫生連署登出全版廣告，呼籲USDA應降低碳水化合物攝取為原則。（圖／翻攝自Facebook／鄭匡寓）

台灣情況

根據2018年國民健康署公布調查結果。台灣成人過重及肥胖盛行率破45%，分別有53%男性與38%女性過重與肥胖，糖尿病人口也超過兩百萬人。

香港情況

衞生署在2017年公布人口健康調查結果，在15至84歲的人口中有五成人數屬於超重或肥胖，並有約86.3%市民未能達到世界衞生組織（世衞）膳食鹽攝入量的標準。在15至84歲的人口當中，高膽固醇血症患病率為49.5%；而患上高血壓、糖尿病和高膽固醇血症其中一種或以上的比率則為59.2%。

透過這篇公開信，儘管無法得知未來台灣的飲食建議是否會改變。但我相信，人們重點健康的眼光將放得越來越遠。儘管每個人所認同、信仰的飲食方法各異，但為人們持續創造健康的目標都相呼應。

同場加映剛剛結束的2020飲食指南的第二場公聽會，創紀錄的78位提議者，其中有醫生、研究學者，包含Nina Teicholz等，齊聚一堂，說明為什麼現在的飲食指南是錯誤的。

我自己本身有兩個孩子，我希望他們的未來可以更健康。一起努力，才可以為孩子們打造健康的成長、飲食環境。

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