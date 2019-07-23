畢殿龍／韓國瑜該不該訪美、應達成何種目標？

▲韓國瑜會不會二度訪美，引起外界重視。（圖／記者賴君欣攝）



●畢殿龍／兩岸時事評論員

韓國瑜該不該訪美似乎已不成為問題。但倉促的訪美則不如不要浪費市政、國政都急需的時間；如果條件不成熟則不如以其他方式替代。沒有矜持、尊嚴自行鑽營求見，在美國官方約見意願寥寥及蔡英文政府親信把持而沒官方管道的韓國瑜，還可能會有反效果。訪美要達成何種效果？應該有什麼樣的預備策略？

韓國瑜四月份訪美，避開美東政治集中區和華府，在自己因為當選高雄市長，短時間壓力和黨內初選不明朗的背景下，的確是個十分聰明的抉擇：既能在美國造成一定的轟動，讓美國有個深刻印象，又不致於讓黨內外在那個時間點對自己過於詬病。尤其是當時自己參選2020的身份未定，設若去華府僅僅獲一般縣市長的禮遇接待，反而對初選和市政不利，也讓獲得國民黨提名後再次訪美失去必要性或徒增尷尬。

在台灣目前的政治氛圍下，國民黨陣營無不希望韓國瑜以國民黨2020參選人的身份再次訪問美國、參加面試。韓國瑜的國政團隊和韓國瑜本人也傾向再次訪問美國華府，能夠獲得和美國官方高層的溝通以及與美東華僑和台胞見面。

韓國瑜的定調當然不認為自己是大選前參加美國的面試，而是認為，民進黨執政以來，國民黨和美國政界高層的關係疏離；民進黨對國民黨尤其韓國瑜污名化的海外宣傳，也讓美國部分當權者對國民黨可能「親中」立場產生疑慮，而過度的干預台灣大選，做出對蔡英文更有力幫助。

韓國瑜要想讓自己再次的美國之行不僅僅只是華僑的一場見面會，就必須衝破蔡英文政府各種明暗的障礙和阻撓，利用各種管道讓美國政院高層了解，善意溝通需求並獲得必要且確定的管道。但又不能過於急迫和病篤亂投醫。相信以支持韓國瑜和國民黨的民意，即便美國明顯偏袒蔡英文，蔡英文也可能無法連任的情勢，美國就不能不重視韓國瑜的美國之行；即便因為蔡英文政府設置障礙或者美國川普政府希望此時利用台灣作為中美貿易戰談判的籌碼、或亞太戰略的棋子，選邊支持蔡英文，也應該和在野黨高層建立聯繫。

韓國瑜到美國的任務設定，讓美國朝野了解台灣真正的民意所在：「韓流」的崛起就是民意流動歸屬最明顯例證；韓國瑜當選後能夠經營好和華盛頓的關係的能力所在：韓國瑜對台灣民主自由的信心輪，和韓團隊醞釀中兩岸關係新的論述，在美國就是一個昭示台灣和北京、華盛頓三方最好的平台和窗口。

韓國瑜需要讓美國人了解：蔡英文的兩岸政策只對贏得其團體選舉有利，對台灣和美國長期和根本利益有害。韓國瑜向美國表達當選後繼續購買美國武器維護基本安全的同時，也應該讓美國了解，和蔡英文購買武器獲得主動挑釁大陸的資本不同，是為了在和大陸交流談判時更有底氣和尊嚴。兩岸越和平，美國的角色對台灣也重要，不僅僅是購買武器讓美國獲利，台灣還有更多、更重要的角色在。

韓國瑜也要讓美國了解，自己和國民黨不是單方面「親中」，而是導正蔡英文和大陸過於敵對的狀態。這種趨勢會造成大陸的不安和對維持現狀的和平失去耐心。不但讓台灣陷入戰爭邊緣，也勢必拖美國陷入長期衝突的泥淖。台灣有美國支持，對自己的民主自由有足夠的信心。讓美國理解，兩岸充分交流，有助於大陸對民主自由的理解和進步。譬如南韓和北韓，誰更怕交流？充分交流之下，誰影響誰更多一些？

韓國瑜在美國對兩岸關係應該有新的論述。從散見韓國瑜和核心幕僚各種公開場合的發言看，兩岸關係方面，從高雄市的角度，會遵從其先前所說的承認「九二共識」，讓和大陸城市交流沒有新的變數。但作為台灣可能的領導人，站在國政的角度，韓國瑜已經有基於中華民國憲法和《兩岸人民關係條例》，在「九二共識」之外，提出新的「一中原則（中華民國）」下的兩岸論述，並尋求和北京新的共識，以迴避被民進黨污名化的「九二共識」。

筆者一直認為，韓國瑜作為非典型的政治人物，已經訪問過美國的他，應該有坐等美國政府主動尋求和自己接觸和邀訪的意願，而不是像國民黨某些立法委員，迫不及待試圖利用一切不見得可靠的私人關係打通和華府高層溝通的管道。但是韓國瑜上了國民黨選舉的戰車後，患得患失之下，已經不能免俗，也不會冒險不再次訪問美國，失去被美國加持的機會。

不過整個過程要顧及尊嚴、有效。不要寄望美國政府能夠多麼支持自己，而是希望至少讓美國不敢公開偏袒蔡英文。韓國瑜要想當大國關係中的「塞子」而不是「棋子」，需要知道別人最在乎你的是什麼、自己有什麼和什麼東西是不能給，以及在什麼時候給和給多少剛剛好！

當然，如果安排不如預期，韓國瑜也要讓國民黨黨主席或副手代為訪問美日。這也許是各方面更能兼顧的替代方案！

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