馬凱／零到六歲的孩子　國家養？

▲要讓出生率提高，最根本的考量就是如何才能讓年輕人敢生、能養？（示意圖／記者李毓康攝）

●馬凱／社會企業公約基金會創辦人，經濟評論家，《經濟日報》前總主筆，中華經濟研究院前研究員。

全台首富郭台銘雖在國民黨初選落敗，但其0到6歲幼兒由國家養的政見，則為整個選戰中最具震撼力者；不僅他鍥而不捨，而且迄今餘波盪漾，許多學者專家仍談論不休。其所以如此，乃因它牽涉太廣、無比重要，而且複雜難解。

其實早在其前，我對少子化即深以為憂，應已逾10年。因為台灣的出生率連年下跌，目前已在各國之中敬陪末座，早已超過我們向來引為前車之鑑的日本。然而數十年來，歷經扁、馬、蔡等歷任政府多方設法，仍難扭轉頹勢，這才引來幼兒由國家養的強烈主張。

出生率跌跌不休，確實是十分可怕的國安問題。新生幼兒連年減少，直接的後果自是未來勞動力及人才的補充將日益困窘；相對地，在平均壽命不斷延長的情况下，老年人口所占比例就會與日俱增。勞動力萎縮代表生之者寡，整體國家生產力也日漸削弱。老化情況惡化，則代表食之者眾，年輕人肩頭的負擔一天比一天加重。勞保破產的危機，正反映著這個殘酷的事實。

日本公認是少子化又老化問題較早的惡例；也正由於此二者不斷惡化，再加上美日貿易衝突導致日圓遽升，而陷入一個又一個「失落的10年」迄今難以自拔。隨著經濟疲弱，生產力萎縮，國家税收亦有減難增。少子化必然傷及許多產業。一開始是產科、嬰幼兒用品，然後就是托兒所、幼兒園、小學、中學，至於大學的招生及素質一年不如一年，深深陷入不斷衰退的命運之中；許多業者、大中小學，會因而步上關門之途。

這些過去不斷被預告的不幸後果，已一一出現在我們眼前。如果找不出有效方法力挽狂瀾，只會一日甚於一日，讓每個產業、每個家庭、每個國民都嘗到愈來愈難以下嚥的苦果。既然問題已到了如此危殆、再也不容忽視的地步，因而當郭董拋出幼兒全由國家養的主張，並未被嗤之以鼻，反而引發各界的廣泛關注，迄今餘波盪漾未已。只是問題既如是沉重，而除郭董看似天馬行空的想法之外，又無人能提出能廣被認同的解方，國家乃陷入無可逃脫的困局之中。

毫無疑問，要讓出生率提高，最根本的考量就是如何才能讓年輕人敢生、能養？然而殘酷的現況，正與此背道而馳。除了政府不痛不癢的些許補助，我們將生兒育女的重擔幾乎全部加在年輕父母的身上。大家都不加思索地認為，這是天經地義的事情，誰要他們想生小孩？

▲郭台銘雖在國民黨初選落敗，但其0到6歲幼兒由國家養的政見，則為整個選戰中最具震撼力者（圖／記者葉南州攝）

經過十幾年費盡口舌的解說，乃至近年來愈來愈多人視少子化為國安問題，如此迂闊的觀念，仍然根深柢固。事實上，這正是對願意生兒育女的家庭，施以最嚴酷的懲罰。從懷胎、到生育、到昂貴的預防針等醫療費用，到托兒、幼兒園的沉重負擔，對初入職場、薪資微薄、夫妻都要就業而又後顧無援的年輕家庭而言，這真是難以承受之重。相對於此，只要不執著於傳宗接代、養兒防老，則儘可揮灑青春、盡情玩樂，無憂無慮地享受人生。

但是那許多因出生率提高而免於破產、關門、裁員的產業、學校、勞動者，乃至因税收增加、經濟繁榮而獲利的所有國人，他們卻不必因此而支付任何代價，坐享年輕家庭犧牲自我幸福而獲得的成果。這正是郭董主張幼兒由國家養的根本邏輯。只是他語焉不詳，未提出能令多數人信服的明確說法，而招來大眾的質疑。

由國家養這種言簡意賅、一刀切的主張，固然簡單明瞭，但忽略了許多重要面向，而招來不必要的疑慮。首先，財源何來，是最受關注的問題。郭董提出的富人稅固不足為訓，由他一己散盡家財，更不切實際。目前政府財稅结構扭曲,關鍵在於租稅負擔偏低，但所得稅比重又過高。如果略微調整財產稅及間接税，即可在矯正租稅結構的同時，提高租稅負擔，而為哺育幼兒提供充裕的財源。

其次，適當排富，既可減輕政府負擔，又符合公平原則。最有效的方法，就是在托兒、育幼、預防針、醫療等方面，都由政府提供標準版的免費方案，為一般普羅家庭解其燃眉之急，而高所得及豪富家庭則看不上眼，不屑一顧。另一方面，則為有兒女的家庭提供優惠的住宅方案，子女愈多者，嘉惠也愈多。由於富有家庭同樣眼界更高於此，也無意分一杯，亦有排富之效。

若能依此而行，少子化問題必可迎刃而解，有志於大位之諸公，曷興乎來？

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