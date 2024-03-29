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陳國祥／「務實台獨」百害無一利　賴應明察忠言英舉

我們想讓你知道…李文忠的忠言與馬英九的英舉可圈可點，而且來得正是時候，民進黨應該對李文忠的忠言多做省思，知所調整；對馬英九的英舉多所鼓勵，樂觀其成。

▲ 賴清德要當個負責任的總統，就應有整體思考的全局性關照，而不能將個人的主觀意念奉為行事圭臬。（圖／記者林敬旻攝）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

賴清德即將就任總統，他一身繫台灣安危，一切言行舉止必須以兩千三百萬人的安危為念，而不能以實踐個人意念為職志。他曾說自己是務實的台獨工作者，在任何職位都不會改變，現在貴為總統，但只有百分之四十民意支持，難道在潛藏重大風險的兩岸關係問題上也不改其志嗎？

李文忠提愛台忠言　適度調整反中基調

如果他是一個負責任的總統，就應有整體思考的全局性關照，而不能將個人的主觀意念奉為行事圭臬。當前他最緊要的職責，就是穩定兩岸關係，誠如退輔會副主委李文忠日前當面向他提出的建議：「執政後，除延續蔡英文總統『自制、冷靜、不挑釁』原則外，可以考慮在維持中華民國主權獨立前提下，進一步不斷向大陸人民及北京釋出善意，適度調整綠營『逢中必反』的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。」

李文忠後來雖修飾了自己的話語，但還是最初的話最誠摯、最真切，賴清德或許聞之不悅，乃有後來的修正。其實，李文忠見識且中要害，畢竟兩岸目前兵凶戰危，在堅持主權獨立原則下適度放低姿態，應有助於緩和兩岸關係。台灣相對於大陸，實力遠遠不及，有何堅拒任何妥協或而不和中甚至挑釁的本錢？

▲ 退輔會副主委李文忠日前表示，賴清德執政後，除延續蔡英文總統原則外，可以考慮在維持中華民國主權獨立前提下，適度調整綠營「逢中必反」的基調。（圖／記者屠惠剛攝）

這次總統與立委大選，民進黨淪為「雙少數」，少數總統兼而國會少數，所以李文忠還主張賴政府應與在野黨分享部分權力。這話說得很到位，否則施政可能寸步難行。但這樣的「少數」畢竟是政黨政治運作的順不順暢的問題，不涉及和戰與生死，目前最大的「少數」是台灣相對於大陸的弱勢，人口少、兵源少、武器少、國防預算少、外應空間少，如何能抵禦共軍武力侵犯？

李文忠的奉勸切合實際，無疑是愛台灣、顧民脈的忠言，但他抵不住黨內的沉重壓力，旋即發出聲明指出，指蔡英文、賴清德及綠營重要政治人物均未有「逢中必反」的態度及論述，但綠營有部分人有此傾向，應調整為「逢藍白舔中必批」，或是「逢北京霸凌必反」。這樣的「澄清」充分反映民進黨內必須同聲一氣，鮮有自主、自由表達不同意見的空間。

李文忠鍾愛台灣、對民進黨與賴清德發出的忠言，似乎撼動不了民進黨眾聲一氣的政治文化，也打動不了準總統的心。不過，言語的力量畢竟不如行動，在兩岸緊張關係亟需要緩和，對話益趨緊要之際，前總統馬英九應邀訪問對岸，前赴廣東、陝西到北京，重頭戲將是與中共總書記習近平會面。爾來中共國台辦不斷發言抨擊賴清德，賴準總統將於520發表就職演說，習近平將透過與馬英九的會面透露出什麼訊息？

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馬會習堪稱英舉　有助緩和兩岸關係

▲ 馬英九和習近平的會面可傳達台灣的民間訊息，表達對兩岸維繫和平局面的意見。（圖／ETtoday資料照）

兩岸斷絕官方對話已有八年，未來四年不太可能恢復，但馬前總統是台灣有分量、有代表性的重要人物，他和習的會面可傳達台灣的民間訊息，表達對兩岸維繫和平局面的意見，對兩岸關係的必然產生緩和作用。他不顧必將隨之而來的紅帽子，為改善兩岸關係而勇往直前，堪稱是時機正好的一項英舉。

賴清德對此尚無反應，但總統府表達協助之意，民眾黨則樂觀其成，表示馬有一定高度，「有些事還是要有人做」。馬英九有平民的自由之身，政府及各黨的反應其實關緊要，只不過反映他們的格局與器識而已，但對台灣而言，馬習二會產生的外溢效應將很可觀，殊堪重視。

「務實台獨」百害無一利　盼準總統明察

民共兩黨基因截然不同，所圖殊途異歸，致使兩岸關係八年來顛簸不平，台海現狀再不及時止血，相互之間的惡意螺旋必將持續升高。馬英九雖然影響不了賴清德的兩岸政策，但經由會面所傳達訊息及醞釀氛圍，應可為緊繃的兩岸關係打開舒緩之窗，也有助於賴清德走出「務實台獨」的偏狹路徑，只要賴清德看清局勢之險惡，認清兩岸兩國或是一邊一國的認定必將招來生靈塗炭的禍患。

▲ 台海現狀再不及時止血，相互之間的惡意螺旋必將持續升高。兩岸兩國或是一邊一國的認定必將招來生靈塗炭的禍患。（圖／路透）

在李文忠的忠言與馬英九的英舉可圈可點，而且來得正是時候，他們的一言一行可以發揮加乘效果。除非民進黨以及賴清德固執定見與成見，執持反中路線而罔顧台灣面對的危機及且人民的生命財產安全，否則應該對李文忠的忠言多做省思，知所調整；對馬英九的英舉多所鼓勵，樂觀其成。尤其是賴準總統，他即將成為台灣安全之所繫的關鍵人物，更應查納忠言，鼓勵英舉，這是成為睿智領導人最起碼的修養。

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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