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矢板明夫／台日皆傳食安事件　中央地方別再互噴口水

我們想讓你知道…民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

▲ 日本小林製藥含紅麴成分的保健品疑似造成腎臟疾病，日本至今累計4死、106人住院。（圖／達志影像／美聯社）

● 作者／矢板明夫

這幾天日本和台灣都爆出了食品安全問題。日本的小林製藥生產的紅麴降膽固醇的保健食品出了問題，據說會嚴重傷害腎功能，已經造成了四個人死亡。

小林製藥和相關廠家正在積極回收有問題的食品。據說有一些產品是銷往海外的，尚不清楚在台灣的流通狀況。提醒大家暫停食用紅麴保健食品。一旦出現強烈的肌肉痠痛等，肝功能異常的副作用，應速就醫。

另外，台北的寶林茶室發生疑似食物中毒事件，已導致兩死五病危。有報導指出，本次事件可能是米酵菌酸毒素所致。還有報導說，米飯、河粉等放置久了，就會產生這種毒素，讓人感到十分震驚。

我從小到大，基本上以米飯為主食。小時候大人教我說如果放置久了、米飯不新鮮了，加個雞蛋炒一炒就好。我吃過很多次，最多是肚子有一些不舒服而已，從來沒聽說過可能毒死人。所以，這一次的食物中毒事件，已經產生了巨大的社會不安。甚至有人認為，不能排除被投毒的可能性。希望政府能夠早日查明真相。

▲ 寶林茶室中毒案首名死者解剖的血液中發現「米酵菌酸」，據傳米飯、河粉等食物久置於室溫下就會產生該毒素，只要攝入約1.5毫克就能致命，毒性相當猛烈，引起許多民眾的恐慌。（圖／記者徐文彬攝）

這兩天看台灣的新聞，藍綠又在吵架、互相指責。有人說中央政府應該負責，也有人說台北市應該負全責。我認為打這種口水戰十分無聊。現在，民眾想要的並不是要誰道歉、誰下台。而是想知道，這種事為什麼會出現？究竟是哪一個環節出了問題？如何避免悲劇再次發生？

中央政府和地方政府需要合作、盡快調查出真相，才能緩解大家的不安情緒。等問題解決完之後，有的是時間來追究責任。

民意代表應該做的事情，不應該是藉這種不幸事件來攻擊政治對手，而是在查明真相後，制定出更嚴格有效控管食品安全的相關法規條例，才是最重要的。

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● 本文獲授權，轉載自「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」臉書專頁。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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矢板明夫

矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，現任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

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