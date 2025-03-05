川普、澤倫斯基　誰是賴清德的民主同盟？

▲川普當選後，全世界都知道川普習慣強調自己與普丁、習近平的關係良好，但賴清德政府也沒有絲毫調整、轉圜的跡象。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

上週六，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮橢圓辦公室大吵一架，澤倫斯基被「請出」白宮。這一吵震驚全球，從來沒有人敢用這樣的姿態面對美國總統，尤其是在美國的土地上、美國總統的白宮裡。即便在其他的外交場合，即便對象不是美國總統，兩國元首這麼直接的撕破臉也極為罕見。

事後各種分析、陰謀論紛紛出爐，有專家說是澤倫斯基態度太過強硬，歐洲媒體則懷疑是美國副總統范斯設圈套，讓澤倫斯基上鉤。

台灣是棋手不是棋子？ 事實是連吵架的資格都沒有

澤倫斯基離開白宮後隨即前往歐洲求助，英法等國也表達強力挺烏的決心，但英國首相施凱爾仍當面呼籲澤倫斯基修補與川普的關係。澤倫斯基雖然態度放軟發文感謝美國人民、川普和國會，並表明願意和美國簽署礦產協議，但白宮並不買單先是傳出考慮終止所有軍援，接著又暗示要澤倫斯基「可能必須下台」。

經過與川普的驚天一吵，澤倫斯基在國內的民調勁揚28％，達到49％，澤倫斯基也對英國媒體說，想要取代他並非易事。但原本就被川普吃死、予取予求的烏克蘭，前景更不樂觀，未來可能要付出更大的代價。

在俄烏戰爭剛開打時，綠營經常把「今日烏克蘭、明日台灣」掛在嘴邊，以此強化台灣人的亡國感，凝聚對民進黨的支持。如今同樣的口號卻反過來為藍營所用，不僅綠營絕口不提，民進黨政府也完全不評論烏克蘭的情勢。

賴清德就任總統以來，不斷重申「民主同盟」、「區域責任」，幾乎是全盤照搬蔡英文當總統時的論述，以便持續操弄「抗中保台」，為大罷免添加柴火。

川普當選後，全世界都知道川普習慣強調自己與普丁、習近平的關係良好，總說他們respect自己，但賴清德政府也沒有絲毫調整、轉圜的跡象。

在川普與澤倫斯基公開撕破臉之後，賴政府再也難自圓其說，究竟川普和澤倫斯基，哪一方才是賴清德的「民主同盟」？台灣沒有選擇的必須站在美國的這一邊，但如果台灣都可以背棄烏克蘭，將來世界其他國家又有什麼道理要「挺台灣」？賴清德說，台灣是棋手、不是棋子，但現實卻是，賴清德連走進橢圓辦公室吵架的資格都沒有。

▼在川普與澤倫斯基公開撕破臉之後，賴政府再也難自圓其說，究竟川普和澤倫斯基，哪一方才是賴清德的「民主同盟」。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭給台灣的啟示 當有天價值被榨乾

在澤倫斯基吵架後沒兩天，台積電董事長兼總裁魏哲家和川普見面，確定未來四年內於美國投資1000億美元興建晶圓廠。川普一方面在烏克蘭挖稀土、一方面挖台灣的護國神山，讓美國再次偉大、讓台積電逐漸變成「美積電」，賴政府卻毫無對策。駐美代表俞大㵢還說「對政府而言並非壞事」，並稱川普多次提及台灣，台灣正努力確保台美關係持續穩健發展。

這已經不是唾面自乾，而是明明知道自己被人賣了，還開心的幫人數鈔票，感謝川普還覺得台灣是一塊有價值的肥肉，還有進貢的資格。問題是，當有一天台灣的價值被美國榨乾之後呢？

澤倫斯基之所以會與川普爭執，未嘗不是認為自己有一堆「民主同盟」，烏克蘭正用人民的生命、血汗在善盡「區域責任」，烏克蘭已經卑躬屈膝的讓川普拿走稀土，至少可以「唉兩聲」吧！但川普顯然認為遠遠不夠，認為澤倫斯基手中沒有牌，沒有喊痛的資格。

川普不斷的談「交易」，絕口不提「安全」，烏克蘭的尊嚴、民主等價值，在川普眼中完全不值一提。明明是烏克蘭被俄羅斯入侵，川普卻說是烏克蘭「發起戰爭」，說澤倫斯基是「獨裁者」，而川普口中的普丁，卻是個滿腹委屈、充滿無奈的善意第三者。

美國歷史上一次又一次拋棄盟友，但川普絕對是有史以來最理直氣壯、最赤裸裸的。川普雖然不斷的要台灣多買武器，但只要兩岸真的發起戰端，中國又願意給川普足夠的甜頭，川普絕對樂於再次促成「交易」，而不顧台灣的「安全」。甚至把「發起戰爭」的責任歸咎於台灣的總統、台灣的人民。

澤倫斯基給台灣的啟示是，避戰遠比備戰、能戰更為重要，當然不必對中國卑躬屈膝，但所有能夠避戰的可能都要儘可能的嘗試，努力降低台海開戰的機率。俄烏的停戰，烏克蘭連上談判桌的機會都沒有，將來台灣同樣也不會有，甚至連走進白宮對川普跪斷膝蓋，都是一種奢求。

▼美國歷史上一次又一次拋棄盟友，但川普絕對是有史以來最理直氣壯、最赤裸裸的。（圖／路透）

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