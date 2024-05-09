外交部欲加之罪於徐巧芯　機密吳釗燮說了算？

▲ 外交部7日正式按鈴申告徐巧芯洩密。圖為外交部條約法律司許柏逸副司長。（圖／記者黃國霖攝）

● 單厚之／資深媒體人

繼日前在立法院連續八次對立委徐巧芯嗆聲「趕快去告我藐視國會」之後，吳釗燮領導的外交部7日正式按鈴申告徐巧芯洩密。徐巧芯是立法院外交及國防委員會的委員，外交部此舉不僅創下部會告所屬委員會委員的首例，也徹底紊亂了行政、立法間監督與被監督的關係。

外交部不僅由條法司副司長許柏逸到北檢按鈴申告，外交部發言人也火力全開，批評徐巧芯違法洩密事實明確，外交部不會縱容危害對外關係的不法行為，甚至連「揣測妄議他國內政」都成了十惡不赦的罪名。外交部不僅僅是要保護外交機密，更是羅織罪名攻擊國會議員，充滿了政治鬥爭的味道。

民進黨也同步批評徐巧芯踩到「道德、外交、民主自由、法律」四大底限，顯見提告、攻擊徐巧芯並非吳釗燮的個人作為，民進黨主席、即將上任總統的賴清德應該也是支持的。立法院朝野間的政治攻防本是常態，但若賴清德認為行政系統攻擊立委也無所謂，還在就職前兩週公然攻擊、羞辱在野黨立委，讓人不得不替未來的行政、立法互動捏把冷汗。未來賴清德政府提出的法案和預算，恐怕都很難過得了立法院這一關。

▲ 民進黨評徐巧芯踩到「道德、外交、民主自由、法律」四大底限。（圖／記者屠惠剛攝）

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外交部想定罪徐巧芯？ 勝算恐怕不大

外交部告徐巧芯的是違反《刑法》132條「公務員洩漏國防以外機密罪」，若最終該罪名成立，可處三年以下有期徒刑。該條文對過失犯或非公務員則僅處以一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，並不算是太重的罪名。

若徐巧芯的真如外交部所言的那般罪大惡極、對外交造成重大傷害，外交部為何不以最輕本刑1年、最重可處到10年的《國家機密保護法》來告徐巧芯？原因大概只有一個，就是外交部口中的機密，根本沒有經過《國家機密保護法》的規定核定過。

政府口中的機密大致分為兩種，一是《國家機密保護法》規定的國家機密，依照洩漏後對國家安全或利益損害的程度，區分為絕對機密、極機密、機密三個等級，洩漏的刑責是「1年以上7年以下」起跳，洩漏給外國、大陸、港澳可處3年以上10年以下有期徒刑，即便過失犯也是兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬以下罰金。

▲ 徐巧芯此案的10年解密，屬於公務機關自行核定的機密，由公務機關自己決定是否是機密，沒有等級之分，也沒有保密年限的規定限制。（圖／記者屠惠剛攝）

另一種則是公務機關自行核定的機密，由公務機關自己決定是否是機密，沒有機密等級之分，也沒有保密年限的規定限制，公務機關說保密幾年就是幾年，疫苗採購的30年解密和徐巧芯此案的10年解密，都屬這一類。這類機密是根據行政院《文書處理手冊》而來，這只是行政系統內部的行政規則，既非法律、也非行政命令。這類機密給予行政機關過大的授權，各界早已詬病許久，可以想見，未來要以此定徐巧芯的罪並不容易。當初在吵疫苗採購合約時，衛福部也從來不敢拿洩密出來告人。

此事的起源是徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭的1000萬美金，為何要透過捷克醫材商，其中有沒有不為人知的隱情？結果外交部就告徐巧芯洩密，還扣上各種的帽子。

《國家機密保護法》中明訂，「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之」，同時也規定國家機密的核定，不得基於下列目的為之：

一、為隱瞞違法或行政疏失。

二、為限制或妨礙事業之公平競爭。

三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為。

四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。

▲ 徐巧芯質疑並非完全沒有道理，外交部想要讓徐巧芯定罪，希望並不大。（圖／記者屠惠剛攝）

以目前的情況看來，徐巧芯質疑並非完全沒有道理，而外交部將透過捷克醫材商捐助烏克蘭一事列為機密，反而很可能觸及了上述四點中的部分。外交部告得轟轟烈烈，但最終想要勝訴、讓徐巧芯定罪，希望並不大。尤其520新內閣上任，接任的外交部長林佳龍作風相對溫和穩重，是否還會堅持跟徐巧芯打官司，還需要觀察。

不改戰狼作風 賴清德就職會有「羊群的味道」？

令人擔心的是吳釗燮的戰狼作風沒有任何收斂的跡象，在部長任期的最後十幾天，反而變得更加肆無忌憚，既在國會嗆立委又對立委提告，完全沒有「看守」的自覺，反而是一副破罐子破摔樣子。這樣心態和作風的吳釗燮，將來要執掌國安，讓人想到就不寒而慄。而若吳釗燮繼續發揚光大「機密我說了算」的作風，更將是民主的倒退。

賴清德日前出席「行動創新AI內閣新閣策勵營」時曾說「牧羊人應該要有羊群的味道」，只要每項政策都切合民心，民意就能成為後盾，朝小野大便不會是問題。但從吳釗燮和民進黨今天的反應看來，即將開展的賴清德時代仍是滿滿的「戰狼味」，與「羊群的味道」差了不只十萬八千里。當賴清德政府和民進黨只想站在徐巧芯的對立面、把徐巧芯送進監牢時，大概也只能符合深綠的民心、只有深綠做後盾，未來的政策推動恐怕會有不小的問題。

▲ 吳釗燮不改戰狼作風，反而更加肆無忌憚，既在國會嗆立委又對立委提告。（圖／記者林敬旻攝）

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