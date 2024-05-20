標題「重口味」成會考作文題目　資本主義與民粹主宰社會

▲ 今年的會考作文題目，提供廣告文案、社群平台與報章雜誌等六個文字標題，要考生論述「背後的心理」，「反映了怎樣的社會現象」，並結合生活經驗、社會現象，寫下自己的觀察與看法。（圖／擷取自國中教育會考官方網站）

● 沈政男／精神科醫師

我來講一下今年的國中會考國文作文題目。我是《國語日報》藝文版專欄作家，曾獲二十項文學獎，包括時報、林榮三、梁實秋三大文學獎的散文獎。

請問上述描述，後面的寫作與得獎經歷如果不寫出來，跟有寫出來，對於你決定閱讀接下來的文字，或者選擇滑過頁面，有無影響？

標題，或者開頭的一段文字，功用與用意之一就在這裡，也就是吸引讀者願意繼續閱讀下去。

在資訊如潮水洶湧、龐雜像萬花筒，變化又快如閃電的時代，任何文字要冒出頭來，被讀者看見，真的不是一件簡單的事，因此，標題，也就是文字的頭臉，就非常重要了。

今年的會考作文題目，出得還不錯，有結合考生的生活經驗，也觸及了社會現象，但出題者強調了「背後的心理」，「反映了怎樣的社會現象」，對國中生來說就不是一件容易分析的事情了。

▲社群媒體為了點閱率，往往採用「重鹹」標題，以吸引讀者目光。（圖／免費圖庫pixabay）

以題目提供的六則標題文字來說，出題者說來自廣告文案、社群平台與報章雜誌，其實也可以分類成新聞標題、商品廣告兩大類，剛好各三則。

商品廣告就只有一個目的，也就是讓讀者願意掏錢，而新聞則是為了吸引讀者閱讀，進而訂閱媒體或付費，某部分來說也是為了錢。

其實標題的功用與所屬的文類，在這個時代，還有更多更多，比如選舉的文宣、機關行號的公文與布告、電子郵件的主旨，甚至是社群媒體裡的貼文，標題的擬定都很重要，也很有用處。

大家看我寫的臉書文章，是不是經常會下標題？（有時是刻意不下）除了吸睛，也有提綱契領、傳達主旨的意思，而後者，在以宣傳為重點的文字裡，比重就會下降了。

看到「前車這樣做」，大家都會嘀咕，到底是哪樣做，為什麼不直接寫明？就為了吸引你點進去看啊！

誰誰誰不直接說，標題就寫「那個男人」，然後更誇張的是，寫成了「辣個男人」，好像講話的人重感冒，發不出鼻音。

▲ 作者認為諧音哏算是比較低階的手法，但通常會有一定的效果。在台灣街道上，不時就能見到以諧音哏命名的商家。（圖／翻攝自「台南式 Tainan Style」FB）

「辣個男人」是一種諧音哏，「包糕粽」也是。諧音哏以喜劇手法來說，算是比較低階的手法，但通常會有一定的效果。

文字標題要吸睛，就跟其他東西一樣，不能是稀鬆平常，而是新奇的說法，因為人都容易被新奇的事物吸引，熟悉的就會打瞌睡。創造新奇效果的最方便手法之一，就是誇大，而誇大的數學意義就是強調極端值，什麼「國中生打趴五星飯店」之類，萬中選一、骨骼精奇，當然大家愛看。或者「百年大旱」，一百年才一次，當然大家會看一下。

日本人最擅用，而且最誇張，什麼「千年一遇美少女」，不過是一張角度剛好的美照而已。什麼「一期一遇」，不遇其實也不會怎樣。又有「一生懸命」，其實每天都在懸命。日本人也愛用魂、鬼、神這類民俗字眼來誇張形容商品，以前看了覺得很有意思，久了也是令人厭煩，從什麼「一針入魂」到什麼「一球入魂」云云，好像你的靈魂隨便都能進出一樣。

消費者難免貪小便宜，在這時代的修辭是CP值、性價比，於是「銅板價買熱門門票」就會引發興趣了。當今消費者也沒什麼耐心，於是講求速效，「十四天減脂十趴」就容易打動胖哥胖妹。

▲「訴求讀者的政治需求」是台灣特殊的下標題心態。如國民黨在2014年曾推出以中韓FTA為題材的競選廣告，煽動台灣人「好想贏韓國」的心理。（圖／截自YouTube）

出題老師沒有的提到的是，在台灣，很特殊的一種下標題心態是：訴求讀者的政治需求。你看當今報章雜誌的政治新聞，幾乎看不到什麼客觀精準的標題了，都在迎合讀者的好惡，或者諂媚社會氛圍，不然，你的新聞或評論就沒人看了。

還好，在這樣被鈔票與選票弄得烏煙瘴氣的時代與社會，還是有人不為名也不為利，更不隨波逐流，或者被風向吹著走，而是甘願守著精準、流暢、優美的文字，讓標題維持它原本該有的提綱契領、傳達主旨與引發興趣的功能，不偏不倚、不卑不亢，因為，重口味吃多了容易膩，清清淡淡才能成為大家的家常便飯。

這就是一個被資本主義與民粹政治穿透的社會，只有極少數人有抵抗能力。

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