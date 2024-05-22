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評鑑制度、教練雅量雙重影響　基層體育揠苗助長成常態

我們想讓你知道…當前國內考核績效若不調整，再加上基層教練若欠缺長遠培育的思維，基層體育揠苗助長的議題，始終會是冷飯熱炒、無法根治。

▲ 在全國小學田徑錦標賽中締造100公尺、200公尺雙料金牌的徐唯宸，日前在體育圈引起關注，有外界抱持憂心的看法，認為國小學童如此身形體態及成績，恐將對未來發展構成限制。（示意圖／記者李毓康攝）

● 張家羽／地方政府機關人員

近日國內體壇熱議一項話題，便是甫結束的全國小學田徑錦標賽，當中的國小男童100公尺、200公尺雙料金牌得主徐唯宸，分別以11秒45及23秒26的成績締造新猷，因該成績對照同年齡層的表現極為亮眼（即便在國中層級亦能名列中上水準），便引起各界熱烈討論，更有外界抱持憂心的看法，認為國小學童如此身形體態及成績，恐將對未來發展構成限制，坦白說，這已是「炒冷飯」的話題了。

筆者先且不討論此次全國小學田徑錦標賽的個案，畢竟國小學童未來依舊有突破自我的可能；而「揠苗助長」的道理，相信絕大數人都懂，但始終無法反映在實際現況，以生理學的角度而言，選手太早從事正規的競技訓練，不論在生理、心理都容易存在隱憂，例如：生理上容易影響學童生長軟骨、身體鈣離子流失、肢體協調及動作技能僵化；心理上則是容易導致心生乏味與排拒、適性取向窄化等，因此在台灣培訓體系，講究是國小著重觀念及興趣啟發、國中訓練以「質」及動作技巧為基底，高中階段則是將「質」、「量」作階段調和，並納入專項體能為重點，成人組已有前項的基礎，最終是琢磨在細部技術做修正，尋求突破臨界點的可能，因此，以培訓角度而言，各階段皆具有目標及任務。

▲ 許多教練都會希望選手的生涯顛峰，在自己任內開花結果。（示意圖／中華田協提供）

但，為何國內偶有學生級選手過度訓練導致成績停滯，甚至是提早結束競技生涯的情形呢？很簡單，如果單純以選手發展的脈絡而言，許多教練都會想讓選手的生涯顛峰，在自己任內開花結果，哪怕是未來還有精進發展的可能，也不惜將選手潛能在短期間開發的淋漓盡致（例如：過早從事重量訓練、過度超出合理的負荷強度），卻大幅縮短讓選手面對瓶頸的時間；這或許跟評鑑考核制度有關，抑或是和教練個人雅量有關；試想，如果教練為追求績效，忽略選手未來長遠發展，又假如教練想收割即時光環，限制學童往後多元成長，就不難想像此般現象為何會屢見不鮮了。

筆者回顧一個多月前，國際體壇的一項新聞，牙買加一名青年短跑新星Nickecoy Bramwell，日前在Carifta運動會出戰男子田徑400公尺，跑出47秒26的成績，刷新國內的U17紀錄，而握有該項目前紀錄的選手，正是現今全球100公尺、200公尺紀錄保持人Usain Bolt（前紀錄47秒33），雖說400公尺並非Usain Bolt的主項，但Usain Bolt生涯最佳依舊可跑出45秒35頂尖成績，有趣的是，Nickecoy Bramwell這樣的表現，以過往台灣同期選手而言，成績尚無明顯差距，甚至表現更具出色。

▲ 有「牙買加閃電」之稱的博爾特（Usain Bolt）。（圖／達志影像／美聯社）

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以2013年國內短跑好手王偉旭為例，曾以17歲之姿跑出46秒98成績摘下世界中等學校運動會金牌；而2005年全國中等學校運動會，應屆高中男子田徑400公尺金牌──黃志豪，當時年僅高二的他也跑出47秒36，在同期國際排名亦十分夠水準；另以當今台灣最速男楊俊瀚為例，曾在2013年全國運動會跑出21秒09，未滿17歲的他，在當時全球同齡選手而言，其成績亦可躋身世界前8絕對沒問題，在在顯示台灣選手在學生層級賽事，非常具有競爭力。

但將時間軌跡拉回現在，撇開選手自律或是否能穩定維持訓練的變因不談，為何台灣成人選手的成績水平，卻始終與世界存在距離？ 不得不說，這或許存在著體質基因的成分，但不當的開發（時機、強度）會讓選手更早接近「天花板」是無庸置疑的（畢竟訓練強度必須搭配生理、心理成長及當下現況作調整），對照歐美國家的訓練觀，是把選手開發潛能的階段，設定的更為深遠且宏觀，也許是追求國家代表隊、也許是考量職業生涯，無論如何，他們選擇讓選手在成熟、適當的階段，發光發熱。

▲ 當今的台灣最速男楊俊瀚在17歲時參加2013年全國運動會時，跑出21秒09的成績。（圖／中華奧會提供）

回過頭來，這便是一位教練「育成」與「剪綵」的內心角力了，當一位選手成名的時機點能有所選擇，便是考驗教練本身能否具有「成功不必在我」的雅量，執教時若遇上天賦異稟的選手，會思考選手未來的長遠發展，還是傾向在自身麾下能全然開發？畢竟，綜關國内選手生涯，面臨到的教練不只一個、二個，而是很多個（小學、國中、高中、大專院校、社會甲組、職業層級），再加上當前評鑑考核機制（競賽成績指標依舊是主流），任何環節的銜接、磨合，都是成為選手實力成長的關鍵；因此，當前國內考核績效若不調整，再加上基層教練若欠缺長遠培育的思維，基層體育揠苗助長的議題，始終會是冷飯熱炒、無法根治。

國內一位頗負盛名的黃姓資深短跑教練表示，「以競技生涯觀點而言，各階段均有階段性目標，如果過於躁進開發選手，反而會扼殺選手的表現」，黃教練進一步指出，基層教練重要任務是啟發及培育，當一位優秀選手嶄露頭角後，將其輸送至國家培訓隊、代表隊進行專業體制的訓練，才能彰顯意義，同時不單是訓練績優選手爾爾，找尋潛在優秀選手並培育成才，這也才是基層教練的初衷。

▲ 基層教練重要任務是啟發及培育。（示意圖／主辦單位提供）

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張家羽

張家羽 張家羽

土生土長體育人、體育保送生，國立新竹教育大學體育系碩士班畢業，跨足媒體領域，先後擔任體育記者/採訪編輯、企業媒體公關，現為地方政府機關人員。

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