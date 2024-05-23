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哥大挺巴示威下自辦畢業典禮　政治學者勉勵畢業生思辨

我們想讓你知道…伊恩呼籲年輕一代勇於面對世界上的複雜問題，尋找新的解決方案。他強調了對多元觀點的尊重和理解的重要性，以及合作和責任的價值。

▲ 在校園挺巴示威繼續擴大的背景下，位於紐約的哥倫比亞大學取消了原定的全校性畢業典禮，改為各學院自行舉辦畢典。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

時序來到了美國大學的畢業季節，在校園挺巴示威繼續擴大的背景下，位於紐約的哥倫比亞大學取消了原定的全校性畢業典禮，改為各學院自行舉辦畢典；該校國際與公共事務學院在上周一（13日）自辦的畢業典禮上，邀請了美國知名政治評論家伊恩．布雷默（Ian Arthur Bremmer）發表演講。

伊恩的演講涵蓋了對畢業典禮氛圍的觀察、全球衝突的關注、機構的脆弱性和責任、年輕一代的責任以及實踐原則的探討等內容。本文將介紹伊恩演講的重點內容，並探討其對畢業生和聽眾的啟發與思考。

畢業典禮的氛圍

伊恩在演講中細緻描述了校園中抗議者的存在，並讚賞他們採取創意且建設性的方式進行抗議。儘管抗議者明顯存在，但他們並未破壞畢業典禮，顯示出對儀式和他人慶祝的尊重，反映了包容不同意見的態度。

伊恩稱讚學生們以創意的方式抗議，如佩戴象徵支持巴勒斯坦的頭巾卡菲耶( Keffiyeh）和展示巴勒斯坦國旗，甚至分發象徵抗議持續衝突的「畢業證書」。這些行動既表達了政治立場，又不干擾活動，引起了關注和討論，展現了學生的成熟和智慧。

當伊恩談及戰爭問題時，學生們的反應顯示出對該話題的高度關注。他暫停演講並保證會探討這一話題，表明演講者與聽眾之間的溝通是開放和雙向的，促進了理性和深度的公共事務討論。

▲ 儘管抗議者明顯存在，但他們並未破壞畢業典禮，顯示出對儀式和他人慶祝的尊重，反映了包容不同意見的態度。（圖／路透）

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對全球衝突的關注

在演講中，伊恩探討了中東、烏克蘭、蘇丹和海地等國際衝突，強調這些問題的複雜性和嚴重性，批評媒體和政治力量的簡化和利用，展示了他對全球問題的深刻理解和對批判性思維的推崇。

伊恩詳細討論了中東、烏克蘭、蘇丹和海地的衝突，指出這些問題深受歷史和多重因素影響。例如，中東衝突涉及以色列和巴勒斯坦的矛盾，以及西方世界和美國的影響，展示了他對國際局勢的全面把握和深刻洞察。

他批評媒體和政治力量常將複雜衝突簡化為口號，如「築牆」或「刪減警察預算」。這些口號雖易引起注意，但無法解決實際問題。媒體利用衝突吸引流量，政治家則為選舉利益，這忽視了和平努力，加劇了分裂。

伊恩強調批判性思維在理解和解決全球問題中的重要性，告誡畢業生不要被簡單的媒體敘述蒙蔽，應努力了解問題全貌，考慮不同觀點和背景，這有助於在職業生涯中做出明智決策，保持理性和公正。

伊恩的演講不僅描述全球衝突，更是一種行動號召，鼓勵畢業生理解和分析國際問題，並致力於實際解決方案。他強調，畢業生具備的知識和技能使他們有能力通過逐步努力來改變世界。

▲ 伊恩在畢業典禮演講中，詳細討論了中東、烏克蘭、蘇丹和海地的衝突，指出這些問題深受歷史和多重因素影響。（圖／路透）

機構的脆弱性和責任

伊恩在演講中尖銳批評了當前的政治和經濟系統，指出他們在應對當前挑戰時存在嚴重缺陷，呼籲畢業生認識到這些機構的脆弱性並承擔責任改進它們。

他指出，政治和經濟系統忽視歷史和證據，過於關注短期利益而非公共利益。諸如「築牆」和「刪減警察預算」的口號無法解決更深層次問題，反而加劇社會分裂。他強調，領導者應該承擔更多責任，為公共利益服務，而非追求個人或小團體的利益。

伊恩將機構比作花園，需要不斷成長並對環境做出反應，但也面臨侵擾風險，需要精心照料。他批評當前領導者未妥善管理繼承的機構，導致其功能衰落，呼籲畢業生注重長期可持續發展，維護和修復機構的公信力和效能。

伊恩強調批判性思維和實證的重要性，呼籲畢業生理解問題全貌，考慮不同觀點，並在工作中堅持正確，關注長期目標，修復公共機構的信任，展現對學生的期望和對未來領導者的希望。

▲ 伊恩指出，政治和經濟系統忽視歷史和證據，過於關注短期利益而非公共利益。（圖／達志影像／美聯社）

年輕一代的責任

在演講中，伊恩對年輕一代寄予厚望，認為他們具備獨特能力和責任，應尋找新道路解決當前全球問題。他的觀點啟發且激勵人心，強調年輕一代在未來社會中的重要角色。

他對哥倫比亞大學國際與公共事務學院的畢業生充滿信任和期望，認為他們具備分析問題和理解社會複雜性的能力，有責任探索新解決方案。他鼓勵畢業生勇於走出前人的陰影，提出新思維和創新，展現對未來和年輕一代創造力的信任。

伊恩強調，學院的教育使畢業生具備強大分析能力和對社會穩定的理解，這對他們的職業生涯和社會發展至關重要。他鼓勵畢業生結合理論與實踐，提出實際可行的解決方案，強調教育對培養未來領導者的重要性。

他認為，年輕一代有責任改變世界，應服務公共利益，改善社會。無論選擇公共服務、政府職位或創辦企業，畢業生應以服務社會為目標，時刻應用所學，堅持正確，關注長期目標，維護公共機構的公信力和效能。

▲ 伊恩認為，年輕一代有責任改變世界，應服務公共利益，改善社會。（圖／視覺中國CFP）

實踐原則

伊恩在演講中強調了實踐的重要原則。首先，他指出靈活思維的重要性，提醒畢業生隨著世界變化調整觀點，避免堅守固定的世界觀，以應對快速變化的全球局勢和科技進步。

他鼓勵畢業生尊重和理解不同觀點，強調寬容和包容的重要性。伊恩認為，聽取不同意見能擴展視野，促進更深刻的理解，並建議主動接觸不同觀點的人，公正地考慮他們的意見，以做出更明智的決策，促進社會和諧。

伊恩還提醒畢業生，無論職業選擇如何，都應該保持對公共服務的承諾，強調工作的核心是改善人們的生活，創造更多機會，讓人們生活得更安全、健康和有尊嚴。

伊恩鼓勵畢業生保持謙遜和慷慨，強調工作中的認真態度與生活中的輕鬆幽默之間的平衡。他認為，認真對待工作是成功的關鍵，但也應保持謙虛和幽默，以應對困難和失敗，保持積極心態。

▲ 伊恩鼓勵畢業生保持謙遜和慷慨，強調工作中的認真態度與生活中的輕鬆幽默之間的平衡。（圖／DHL提供）

對未來的期許

伊恩在演講中強調，雖然當前全球問題複雜，但因其人類創造的本質，也能由人類解決。他鼓勵畢業生相信自己的能力和集體智慧，運用創造力和適應能力克服挑戰，創造美好未來。

伊恩指出，解決全球問題需要集體努力，尤其是與不同意見者的合作。他強調，全球協作是應對氣候變化、貧困和不平等等問題的關鍵。伊恩鼓勵畢業生跨越舒適區，理解不同文化和背景的人，共同推動社會進步。

他希望畢業生擁有開放包容的心態，認為多樣性中的共識是應對全球挑戰的關鍵。尊重不同聲音並汲取見解，不僅助益個人成長，也有助於在社會中建立互信和合作。

伊恩呼籲畢業生認識到自己的潛力和責任，勇於應對世界挑戰。他強調，每個人都能利用自己的才能為世界改善做貢獻，即使是小的積極行動也能推動變革。

▲ 解決全球問題需要集體努力，尤其是與不同意見者的合作。（圖／視覺中國CFP）

為公共事務領導者提出指引

伊恩的演講為畢業生和聽眾帶來了深刻的啟發和思考。通過對畢業典禮中具創意抗議行動和全球挑戰的深入探討，他呼籲年輕一代勇於面對世界上的複雜問題，尋找新的解決方案。他強調了對多元觀點的尊重和理解的重要性，以及合作和責任的價值。伊恩的演講不僅為畢業生們提供了指導，也為未來的公共事務領導者指明了方向。

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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