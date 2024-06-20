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博愛座引起世代對立　你是受人歡迎的長者？

我們想讓你知道…如果博愛座爭議結果是世代對立，那我們浪費了整體求進步的機會，當你對環境有仇恨的假想，那你人生下半場正走向失敗。

▲ 近期北捷「博愛座」爭議層出不窮，甚至逐漸出現「廢除博愛座」的呼聲。（圖／記者曾筠淇攝）

● 姜冠宇／整合醫學科醫師

如果博愛座爭議結果是世代對立，那我們浪費了整體求進步的機會，當你對環境有仇恨的假想，那你人生下半場正走向失敗。

我前天在台中幫農會上整日的師培課程，現場都是超過60歲的婦女，她們的後半人生都專注在如何照顧有需要的人，應該也有社群聯繫彼此交換意見。在她們的生活裡面，博愛座怎麼樣、年輕人怎麼樣的，從來都不是重點，與她們交流起來，感覺她們都是非常正向的人。

我告訴她們什麼是成功老化和健康老化，健康老化是成功延緩身體的衰退，維持自主與正常的認知功能；成功老化則是更進一步地活躍在社會上。成功老化不只無憂鬱狀況，還有有社會良好的支持，加上還能維持對社會的產出，是你能與這個社會維持正向的雙向互動。簡言之，你目標是成為一個「受人歡迎的長者」，這才是真正的人生勝利。

你受人歡迎與否，可能在於你採取什麼樣的策略，這裡提一下Henrich和Gil-White提出的「支配與威望理論」（Dominance and Prestige Theory），該理論指出人們可以通過兩種主要策略來獲得社會地位：支配和威望。「支配」是透過攻擊和恐嚇來引起他人的恐懼，「威望」則是通過展示技能知識獲得他人尊重欽佩。

▲ 受人歡迎與否，可能在於你採取什麼樣的策略。（圖／路透）

Buss和Perry的研究將攻擊行為分為四個維度：身體攻擊、言語攻擊、憤怒和敵意。

這些攻擊行為與支配策略正相關。你會選擇支配攻擊他人，可能代表你沒有採取威望策略的本錢，會為了非必要的公共資源爭得面紅耳赤，這背後的狀態，可能表示「你真的不太好」，那你是不是就該花一點時間學習，增加你的心靈資產呢？

長者有沒有可能最後活成令人討厭的樣子呢？其實滿容易，危險因子不少：

1. 性格內向孤僻，缺乏社交動機和技巧。
2. 生活缺乏目標和意義感，情緒低落負面。
3. 經濟狀況貧困，缺乏資源參與社會活動。
4. 身體健康狀況差，影響心理表現偏差。
5. 社交圈狹小，尤其獨居是高危險群。

2009年在美國也有研究顯示，攻擊行為在患有失智症的老年人中非常普遍。長期研究發現，高達96％的失智症患者在疾病過程中表現出攻擊行為，這不只造成照顧者受攻擊，也增加自己被虐待的機會。

個性與處境帶來選擇，彰顯你的命運和你在社會上的定位走向。社會定位，永遠是人一輩子持續的考驗，一直做對了什麼，會持續往上走，獲得更多支持；一直做錯了什麼，會持續走下坡，換來更多倒彈。

▲ 美國一項研究顯示，攻擊行為在患有失智症的老年人中非常普遍。（示意圖／取自Unsplash）

你人生的下半場，也許也受社交圈侷限影響，也許也受自身經濟影響，更受自己不好的成長經驗影響，但是我認知的台灣社會其實給予長者對外交流機會，那資源其實頗為豐富，可能比年輕人還要多。

博愛座只是冰山一角，背後是你整體狀況帶來的選擇。為自己好，你應該敞開心胸，去跟別人交流學習更多這世上有價值的東西。

願大家人生下半場都能成功老化、健康老化，實踐幸福樂齡，你的家人朋友都能引你為傲！

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● 本文獲授權，轉載自「姜冠宇醫師 」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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姜冠宇

姜冠宇 姜冠宇醫師

台北市立聯合醫院中興院區主治醫師。從醫學院畢業後，經過兩年的外科專業訓練，為了探究更多醫學治療的難題，決定再接受內科專業訓練，現今為整合醫學照護科的主治醫師。

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