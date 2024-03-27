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姜冠宇／米酵菌酸要人命！　更嚴格把關食品保存

我們想讓你知道…米酵菌酸所產生的「呼吸毒」會讓全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都無法成為能量，接著就一路休克、多重器官衰竭，接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉！

▲ 北市府衛生局26日公布寶林茶室食安通報案例食用菜單，包括炒粿條、滑蛋河粉。（圖／翻攝自Facebook／寶林茶室信義遠百a13店-Polam Kopitiam-馬來西亞素食餐廳）

● 姜冠宇／整合醫學科醫師

關於寶林茶室食安案，其實說下毒是比較驚悚了一些，筆者覺得釀禍的主因是食物未適當保存而發生的風險。

大家所討論的米酵菌酸（Bongkrek acid）是發酵（過期）食材上滋生的一種伺機性病原體，所產生的「呼吸毒」會讓你全身細胞的粒線體失去作用，呼吸進去的氧氣都無法成為能量，這樣當然一路休克、多重器官衰竭（肝腎衰竭），接上呼吸器到上葉克膜都很難逆轉！

這樣的毒素「沒有安全劑量」，也不是我們想像中的「腐敗食物」那樣容易察覺，此毒素曾在印尼造成用餐後大量死亡的案例，使得政府頒佈嚴格禁止使用發酵食材或做傳統發酵餅（Tempe bongkrek）的規定。

在我們隔壁的中國也曾發生一家七口加上寵物狗吃了「濕米粉」後，導致兩死和一犬喪命的悲劇，被懷疑是米酵菌酸惹的禍；在旅行上，東南亞當地釀造的酒精也曾被警告過可能含有米酵菌酸。但這次的寶林茶室食安事件，究竟是不是這樣的毒素和產出此毒素的病原體所導致的，還有待觀察釐清，畢竟在台灣，這樣的案例不多見，或是未曝光、未察覺。

▲ 一般的食物中毒症狀可能會在人們吃完食物後立即出現，也可能要到幾天或幾周後才會出現。（圖／CFP）

一般的食物中毒症狀（但是此案例看來不是）可能會在人們吃完食物後立即出現，也可能要到幾天或幾周後才會出現下列症狀：

感覺很累、頭暈、噁心或嘔吐、腹部疼痛、水性或血性腹瀉可能是水樣或血性、發燒，再多一點是脫水嚴重到超過5小時不須排尿，或有神經學症狀肌肉痙攣、錯亂。

若有以上症狀，應就醫尋求醫療照護支持，維持水份給予，防止病情急轉直下。

但此次食安案件，病程太快了，所以也有專家懷疑是另類毒素所致。不過如果是食材來源有問題，應該不只這一批，而是前面就有累積大量死亡了，我們再等調查結果看看吧！

台灣是濕度很高的地方，米酵菌酸要發酵不會難，代表這病原體Burkholderia gladioli（翻譯是椰毒假單胞菌、或稱唐菖蒲伯克氏菌）有可能未來會盛行，以後我們對食品的保存就要更嚴格一些了。

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● 本文獲授權，轉載自「姜冠宇醫師 」臉書專頁。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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姜冠宇

姜冠宇 姜冠宇醫師

台北市立聯合醫院中興院區主治醫師。從醫學院畢業後，經過兩年的外科專業訓練，為了探究更多醫學治療的難題，決定再接受內科專業訓練，現今為整合醫學照護科的主治醫師。

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關鍵字: 雲論 姜冠宇 寶林茶室 食物中毒 食安 米酵菌酸 椰毒假單胞菌 雲論姜冠宇

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