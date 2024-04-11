ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

姜冠宇／放病毒假比勒令停業有效　願為食安多付錢？

我們想讓你知道…在臨床角度，出現與諾羅病毒一致的症狀的工作人員，包含醫療人員與餐飲人員，應停止工作，直至症狀消退後48至72小時，但是餐飲業老闆能給員工放得起這個假嗎？

● 姜冠宇／整合醫學科醫師

近來屢屢傳出食品中毒案例，看來是諾羅病毒在盛行，季節也算符合。

吃下含有諾羅病毒的食品後，潛伏期通常為24至48小時（範圍為12至72小時），然後症狀通常是突然出現，腹痛、腹瀉、嘔吐，但是所幸都不是拉血或吐膽汁，症狀通常持續48至72小時，並迅速恢復。

在臨床角度，出現與諾羅病毒一致的症狀的工作人員，包含醫療人員與餐飲人員，應停止工作，直至症狀消退後48至72小時，但是餐飲業老闆能給員工放得起這個假嗎？

我不知道，我只知道餐飲業很辛苦，我從以前去某餐廳在忠孝東路上舊大樓聚餐，看他們這麼多層樓的客戶集中在只有一處廁所可用，還是傳統門把，廁所清理量能少得可憐，濕濕的，還飄味道，想想還不知道供水管路是如何。

雖說糞便含有最多諾羅病毒，但是「嘔吐物」的「飛沫」也有能力發生傳染，所以餐廳廁所有人吐，排風系統不好，你進去再小心不摸到，應該下場還是一樣。

▲ 預防病毒感染食物，應重視餐廳廁所的衛生，定時清潔的頻率量能要足夠。（圖／環境部提供）

我認為首先要重視餐廳廁所的衛生（包含員工廁所），定時清潔的頻率量能要足夠，還要檢視排風系統，包含昨天，衛福部回應食安中毒事件，未來不論人數，有重症者即勒令停業！ 

雖然以醫療公衛的上帝視角好像沒什麼不對，但無疑又是對業者一大重擊，你就想想要兼顧衛生與經濟，真的是兩難啊！我們到底能夠給什麼樣的條件，才能讓餐飲業人力足夠，不會有烹飪人員、服務人員、清潔人員交互重疊的情形？讓餐廳有足夠的清潔量能，排風系統與管路也都有適當檢查，我們的稽核人員的人力、訓練也要足夠，不要出事了，每個民代都哭喊中央下來，地方專業好像都不太受信任一樣。

我們的飲食幸福CP值，建立在社畜文化、人力緊縮的尿性，其實都在戕害我們的品質與安全。未來，我們願不願意為了食安，多付一點錢給業者？廚師抱病上班，擊沉顧客也擊沉老闆。但是即便這樣，廚師還是會堅持上班的這就是血汗錢的決心，賺不要命的最貴啊！

吃東西有那個價格，他們才放得起諾羅病毒假啊！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「姜冠宇醫師 」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
姜冠宇

姜冠宇 姜冠宇醫師

台北市立聯合醫院中興院區主治醫師。從醫學院畢業後，經過兩年的外科專業訓練，為了探究更多醫學治療的難題，決定再接受內科專業訓練，現今為整合醫學照護科的主治醫師。

姜冠宇醫師最新文章

more

姜冠宇／放病毒假比勒令停業有效　願為食安多付錢？

姜冠宇／米酵菌酸要人命！　更嚴格把關食品保存

姜冠宇／醫學中心評鑑風雲　血汗風險誰人知

帶頭霸凌學生還領退休金　淘汰不適任老師

妳不生是國家痛不是企業痛　超徵稅收建議補助職場催生

關鍵字: 諾羅病毒 食安 衛生 食物中毒 廁所 排水管 通風 餐飲業 姜冠宇 雲論姜冠宇

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「摸魚老屁股」為何不會被Fire？歐馬克：看不見的..
「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊
王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度
李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣
趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

推薦閱讀

「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

趙春山／美中展開預防性國防外交　談判難代替對抗

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

【網購糾紛3】清倉大特價、品牌退出台灣？假的！小心..

蘇育平／中國解放軍戰略支援部隊改組　暗藏內憂外患

何翊瑞／廢死成兇嫌免死金牌　社會案件一件比一件殘忍

相關文章

王品食物中毒賠償方案出爐！餐費全額退　再給醫療費用及慰問金

王品食物中毒賠償方案出爐！餐費全額退　再給醫療費用及慰問金

王品集團今(11)日表示，疾管署初步認定，初瓦和嚮辣捷運西門店4/2-4/6(晚間宣布停業)疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者表達最誠摯..

4/11 10:12

屏東車城某海鮮餐廳傳食物中毒　4人不適2人就醫...稽查結果出爐

屏東車城某海鮮餐廳傳食物中毒　4人不適2人就醫...稽查結果出爐

藏壽司淡水店也遭停業！連2家通報4起食品中毒　新北要查所有分店

藏壽司淡水店也遭停業！連2家通報4起食品中毒　新北要查所有分店

快訊／藏壽司一年爆2次食物中毒！　侯友宜怒：限期沒改善最高罰2億元

快訊／藏壽司一年爆2次食物中毒！　侯友宜怒：限期沒改善最高罰2億元

新莊店再爆腹瀉被停業　藏壽司：配合稽查「待衛生局指示後復業」

新莊店再爆腹瀉被停業　藏壽司：配合稽查「待衛生局指示後復業」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

良好體驗是最大賣點　醉翁之意在..

剴剴案：彈珠台的收出養制度

善用圖書館資源　三種書買比借好

股市不缺笨蛋　老子早已印證

由台積電法說會探下半年景氣

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面