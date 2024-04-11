姜冠宇／放病毒假比勒令停業有效　願為食安多付錢？

● 姜冠宇／整合醫學科醫師

近來屢屢傳出食品中毒案例，看來是諾羅病毒在盛行，季節也算符合。

吃下含有諾羅病毒的食品後，潛伏期通常為24至48小時（範圍為12至72小時），然後症狀通常是突然出現，腹痛、腹瀉、嘔吐，但是所幸都不是拉血或吐膽汁，症狀通常持續48至72小時，並迅速恢復。

在臨床角度，出現與諾羅病毒一致的症狀的工作人員，包含醫療人員與餐飲人員，應停止工作，直至症狀消退後48至72小時，但是餐飲業老闆能給員工放得起這個假嗎？

我不知道，我只知道餐飲業很辛苦，我從以前去某餐廳在忠孝東路上舊大樓聚餐，看他們這麼多層樓的客戶集中在只有一處廁所可用，還是傳統門把，廁所清理量能少得可憐，濕濕的，還飄味道，想想還不知道供水管路是如何。

雖說糞便含有最多諾羅病毒，但是「嘔吐物」的「飛沫」也有能力發生傳染，所以餐廳廁所有人吐，排風系統不好，你進去再小心不摸到，應該下場還是一樣。

▲ 預防病毒感染食物，應重視餐廳廁所的衛生，定時清潔的頻率量能要足夠。（圖／環境部提供）

我認為首先要重視餐廳廁所的衛生（包含員工廁所），定時清潔的頻率量能要足夠，還要檢視排風系統，包含昨天，衛福部回應食安中毒事件，未來不論人數，有重症者即勒令停業！

雖然以醫療公衛的上帝視角好像沒什麼不對，但無疑又是對業者一大重擊，你就想想要兼顧衛生與經濟，真的是兩難啊！我們到底能夠給什麼樣的條件，才能讓餐飲業人力足夠，不會有烹飪人員、服務人員、清潔人員交互重疊的情形？讓餐廳有足夠的清潔量能，排風系統與管路也都有適當檢查，我們的稽核人員的人力、訓練也要足夠，不要出事了，每個民代都哭喊中央下來，地方專業好像都不太受信任一樣。

我們的飲食幸福CP值，建立在社畜文化、人力緊縮的尿性，其實都在戕害我們的品質與安全。未來，我們願不願意為了食安，多付一點錢給業者？廚師抱病上班，擊沉顧客也擊沉老闆。但是即便這樣，廚師還是會堅持上班的這就是血汗錢的決心，賺不要命的最貴啊！

吃東西有那個價格，他們才放得起諾羅病毒假啊！

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