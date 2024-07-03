民主黨掀起「換登」聲浪　拜登能否重拾信心？

▲ 美國總統大選首場辯論於當地時間6月27日晚間登場。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國總統拜登在6月27日的首場辯論中表現不佳，引發了民主黨內部關於是否需要更換候選人的激烈討論。這次辯論本應是拜登展示自己競選能力和應對挑戰的機會，但他在回答關鍵問題時顯得不夠自信，甚至在一些政策議題上顯得模糊不清。特別是在經濟政策和醫療保健問題上的表現，讓許多支持者和評論員感到失望。

大衛營會議

辯論結束後的6月30日，拜登與家人在大衛營會面，進行了緊急磋商。這次會議顯示出拜登的核心團隊已經意識到了辯論失利帶來的嚴重影響。儘管他的競選團隊迅速進入損害控制模式，並通過一系列積極活動試圖扭轉局勢，但黨內的不安情緒已經開始蔓延。這反映出民主黨內部對拜登競選前景的擔憂，以及對他領導力的質疑。

黨內討論

在辯論之後的幾天內，民主黨內部一些資深人士和支持者開始公開討論是否需要更換候選人。他們擔心拜登的健康和年齡問題會影響他在2024年大選中的競爭力。一些民調顯示，越來越多的民主黨人認為應該由其他人來代替拜登參選，以增加勝選機會。

▲ 拜登稱因6月上旬連兩次出訪行程，讓他在辯論會上表現失常。（圖／路透）

這些討論反映了黨內對選戰策略的焦慮，以及對拜登領導力的質疑。雖然拜登有著豐富的政治經驗，但他在辯論中的表現暴露了他可能面臨的挑戰，使得黨內一些人開始考慮替代方案。然而，根據黨規，沒有拜登本人的同意，更換候選人將會非常困難，這使得黨內的討論變得更加複雜。

損害控制模式

在6月27日的辯論表現不佳後，拜登的競選團隊迅速進入損害控制模式，並在次日於北卡羅來納州羅利舉行了一場更為樂觀的集會。這次集會的目的是重新振奮士氣，安撫支持者的焦慮情緒。拜登在集會上承認自己年紀大了，但堅定地表示他仍然有能力完成總統的工作。他說：「我知道如何做這份工作。我知道如何完成任務。」這些話意在強調他豐富的政治經驗和治理能力，試圖扭轉外界對他年齡和健康狀況的負面看法。

展現充沛精力

隨後，拜登前往漢普頓參加一場私人募款活動。在這次活動中，拜登展現了充沛的精力，與參加者熱情互動，給人留下深刻印象。這次募款活動的目的是為競選活動籌集更多資金，同時向支持者展示他的活力和決心。據報導，與會者對拜登的表現非常滿意，認為他依然具備領導國家的能力。

▲ 拜登於辯論會隔天前往北卡造勢，看起來活力充沛。（圖／達志影像／美聯社）

這一系列活動反映出拜登競選團隊的策略，即通過積極的公開露面和精力充沛的表現，來改變外界對拜登年齡和健康狀況的質疑。同時，也希望通過這些努力來鞏固和增強支持者的信心，確保競選活動能夠順利進行。

民調結果

YouGov在辯論後進行的一項民調顯示，30％的民主黨人認為應該由其他人來代替拜登參選，這一結果引發了廣泛關注和討論。這一數據顯示，即使是在民主黨內部，也有相當一部分人對拜登能否成功連任表示懷疑。部分專欄作家和媒體也順勢建議拜登應該考慮退出競選，讓位給其他更有勝算的候選人。

專欄作家和媒體的反應

一些知名專欄作家如《紐約時報》和《華盛頓郵報》的評論員指出，拜登的年齡和健康狀況成為他連任路上的最大障礙。他們認為，民主黨應該選擇一位更年輕、更有活力的候選人來迎接2024年的總統大選。這些媒體的聲音反映了部分選民的擔憂，即拜登是否能夠在未來四年內持續有效地履行總統職責。

▲ 民主黨內部人士期盼，第一夫人吉兒能夠勸拜登退選。（圖／達志影像／美聯社）

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黨內規則的限制

然而，即使有這些質疑聲音，根據民主黨的黨內規則，要更換候選人並非易事。黨內規則明確規定，只有在候選人本人同意的情況下，才可以考慮替換這一提名。這意味著，除非拜登自己決定退出，否則黨內的任何更換行動都將變得非常複雜和困難。這一規則的設立初衷是為了確保黨內民主程序的穩定和公平，防止在競選過程中出現臨時更換候選人的混亂局面。

民調數據的影響

這項民調數據給拜登的競選團隊帶來了不小的壓力。他們需要在短時間內制定出有效的策略來重建選民對拜登的信心，並努力改善拜登的公眾形象。這包括更頻繁的公開露面、更具說服力的政策宣傳，以及對外界質疑的快速回應。拜登本人也需要在接下來的公開活動中展示出更多的活力和決心，以證明自己仍然是領導國家的最佳人選。

黨內支持

儘管拜登在辯論後面臨嚴重的質疑和批評，許多著名的民主黨人士在整個週末都紛紛發表聲明表達對他的支持。這些聲援不僅來自拜登的競選團隊，還包括多位民主黨的重量級人物和議員。這些支持聲音的出現，顯示了黨內高層對拜登的堅定信任和團結一致的決心。

黨內支持者的聲援

▲ 包括裴洛西在內的多位民主黨領袖，紛紛在公開場合強調拜登的經驗和能力。（圖／路透）

包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人在內的多位黨內領袖，紛紛在公開場合強調拜登的經驗和能力。他們認為，拜登在應對國內外挑戰方面有著獨特的優勢，特別是在處理複雜的國際關係和推進內部政策改革方面。這些支持者強調，拜登過去幾年的執政經歷證明了他的領導力和決策能力。

拜登的承諾

面對來自黨內外的壓力，拜登公開承諾將繼續奮鬥，致力於實現他的競選承諾。他強調，自己雖然年紀大了，但仍然有能力完成總統的職責。他表示：「我知道自己有能力勝任這個職位，我將繼續為所有美國人民奮鬥。」拜登的這一表態，意在向選民傳達他對未來的信心和決心。

改變負面敘事

未來幾周，拜登的競選活動將重點放在改變外界對其年齡和健康狀況的負面敘事上。他的競選團隊計劃通過一系列積極的公開活動，展示拜登的活力和執政能力。這些活動將包括更加頻繁的公開演講、與選民的直接互動，以及媒體宣傳攻勢。目的是讓選民看到拜登依然充滿活力，並有能力應對各種挑戰。

支持的具體行動

▲ 民主黨內部正展開積極行動，為拜登的競選提供支持。（圖／路透）

除了公開聲援，民主黨內部也在積極行動，為拜登的競選提供支持。例如，一些黨內組織開始籌集資金，為拜登的競選活動提供經濟支持。此外，許多黨內人士也開始在社交媒體上積極發聲，為拜登辯護，並反擊外界對他的負面攻擊。這些行動顯示出黨內對拜登的堅定支持，並希望通過團結一致的努力，幫助他渡過當前的困境。

未來挑戰

未來幾周對拜登的競選活動至關重要，他必須設法重建選民對他的信心並改善公眾形象。首先，拜登需要在公開場合展示更多的活力和決心，打消選民對其年齡和健康狀況的疑慮。他的競選團隊將通過一系列積極的公開活動，包括頻繁的演講和與選民的互動，來改變負面敘事。

其次，拜登需要推出更具說服力的政策，特別是在經濟和醫療保健等選民關心的領域。他需要展示他能夠有效應對當前的挑戰，並提出切實可行的解決方案。

最後，拜登還需要應對黨內的質疑聲音，確保黨內團結一致。這需要他與民主黨內部的不同派別進行有效的溝通，化解矛盾並鞏固支持。只有在黨內保持團結，拜登才能在競選中展現出更強的競爭力。

總的來說，拜登面臨的挑戰不容小覷，但只要他和競選團隊能夠積極應對，展現出堅定的決心和領導力，依然有機會逆轉局勢，贏得選民的支持和信任。

▲ 拜登若展現出堅定的決心和領導力，依然有機會逆轉局勢。（圖／達志影像／美聯社）

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