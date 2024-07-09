拜登連任前景未明　健康狀況和黨內分歧成挑戰

▲ 拜登在6月27日的首場辯論中表現不佳，引發了民主黨內部對其連任能力的討論。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年大選在即，拜登總統面臨來自健康狀況、年齡和黨內質疑的多重挑戰。6月27日的首場辯論中，拜登的表現不佳引發了民主黨內部對其連任能力的討論。選民調查顯示，超過70％的選民對拜登的健康和治理能力表示懷疑，約50％的人對川普也持同樣態度。民主黨內部支持與分歧共存，而拜登的保守決策風格在國內外政策上亦受到關注。未來數月，拜登如何應對這些挑戰將決定他的連任前景。

美國總統拜登的連任競選陷入混亂有目共睹，不但在首次總統辯論中表現不佳，還在黨內會議中稱自己太累，所以必須在晚上8點之後停止參加活動。許多民主黨的支持者看不下去，提出一個新解法，就是讓前總統歐巴馬（Barack Obama）擔任拜登的副總統候選人。

選民的觀點

近期的民調數據顯示，選民對於拜登是否具備連任總統的能力持有廣泛的懷疑態度。根據調查，超過70％的註冊選民認為拜登無法在接下來的四年內有效治理國家，主要原因是他的健康狀況和年齡問題。他們擔心拜登可能無法應對總統職務的壓力和需求。

▲ 超過七成的選民認為拜登無法在接下來的四年內有效治理國家，主要原因是他的健康狀況和年齡問題。（圖／路透）

同時，約50％的選民也對川普的適任性表示懷疑。他們認為川普在某些方面也不適合再次擔任總統。這兩位主要候選人的高不信任度，反映了選民對現任和前任總統的普遍不滿和失望，這使得2024年的大選變得更加撲朔迷離。選民普遍對於現有的選擇感到不滿意，這樣的情況可能會影響選舉的最終結果。

拜登總統連任競選的狀況

1. 拜登不太可能退出競選

儘管面對健康狀況和競選表現的質疑，拜登總統幾乎沒有立即退出競選的可能性。他堅定不移地參加連任競選，並未顯示出任何退縮的跡象。這表明他本人以及他的競選團隊對於連任的決心非常堅定。

2. 忠誠的團隊支持

拜登周圍的團隊成員對他展示出極高的忠誠度。他們大多數都是與拜登合作多年的資深顧問和盟友，這些人擁有豐富的政治經驗，曾在多個重要場合中支持拜登。儘管他們願意提供建議並執行他的指示，但他們對於挑戰拜登的決定卻顯得猶豫。這種情況使得拜登在做出重大決策時，往往得不到強有力的內部反對聲音，即使在面臨重大挑戰或爭議時亦是如此。

3. 健康狀況的影響

▲ 美國白宮發言人尚皮耶8日在記者會上回覆外界對於拜登健康問題的提問。（圖／達志影像／美聯社）

拜登的健康問題是選民和媒體持續關注的焦點之一。作為一位年事已高的總統，拜登的體力和精神狀態經常受到質疑。一些民調顯示，多數選民對他是否能夠勝任再執政四年表示懷疑。這些質疑不僅來自反對派，甚至在民主黨內部也有不少人持相同看法。然而，拜登和他的團隊依然堅持他具備領導國家的能力，並強調他的豐富經驗和穩定的政策方針。

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拜登的健康問題和年齡引發的質疑

拜登的健康問題和年齡引發了選民對其競選能力的質疑，進一步加劇了民主黨內部對其連任的擔憂。儘管如此，拜登和他的忠誠團隊仍決心推進他的連任計劃。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，看見拜登在總統首次辯論災難性的表現，一些民主黨人提出一項「C計畫」（Plan C），以解決川普持續升高的民調與競選優勢，那就是用前總統歐巴馬取代副總統賀錦麗（Kamala Harris），成為拜登的副手。

喬治華盛頓大學法學院教授、法律學者班札夫（John Banzhaf）說：「拜登和歐巴馬的選票將有更好的機會以擊敗川普。」他周四稱，歐巴馬可能是符合大多數美國人期望的少數人選之一，因此C計畫可能是拜登和民主黨在眾多不受歡迎，甚至可疑的選擇中，最不令人反感的。

▲ 看見拜登在總統首次辯論災難性的表現，一些民主黨人提出一項「C計畫」，就是用前總統歐巴馬取代副總統賀錦麗，成為拜登的副手。（圖／路透）

健康狀況的影響

拜登的健康和年齡問題成為了關注的焦點。許多媒體報導指出，拜登每天的工作時間有限，通常只能有效工作從上午10點到下午4點。這些報導引發了對他是否有能力完成下一任期的質疑。年齡問題使得一些人擔心他的健康狀況可能會影響其決策能力和執政效果。

這些健康問題也導致民主黨內部和支持者對拜登是否應該繼續參選產生了分歧。一方面，拜登的經驗和穩定性被視為應對當前挑戰的重要資產，但另一方面，他的年齡和健康狀況使得人們對他能否勝任四年的總統職責存有疑慮。

法律學者班札夫引用憲法學者的分析，駁斥了有關第12條和第22條修正案中，禁止前兩屆總統擔任副總統的擔憂。而在第22條修正案中的關鍵在於：「無論何人，當選並擔任總統職務不得超過兩次，還有在他人當選總統任期內，不管何人擔任總統職務、代理總統超過兩年，都不得當選及擔任總統職務超過一次。」班札夫指出，「雖然這項修正案可能會阻止歐巴馬再次『當選』總統職位，但顯而易見，從《憲法》明確的規範看來，並沒有禁止歐巴馬當選副總統，並隨後在沒有當選的情況下繼任總統。」

▲ 從《憲法》明確的規範看來，並沒有禁止歐巴馬當選副總統。（圖／路透）

拜登的決策風格：保守的決策方式

拜登團隊的決策風格顯得謹慎且保守。他們傾向於逐步推進政策，而非採取大膽冒險的行動。這種風格有助於避免大的失誤，但同時也可能導致一些問題被拖延，直到變得更加複雜。例如，在面對俄烏戰爭和中東政策時，拜登團隊選擇了逐步推進，而不是迅速做出激進的改變。在這種背景下，拜登的連任競選面臨著來自內外部的多重挑戰。他如何應對這些挑戰，特別是健康問題和團隊決策風格的影響，將在很大程度上決定他的競選成敗。

另外，他對於第12條修正案也有類似的看法，雖然根據《憲法》歐巴馬不能當選總統，但《憲法》也沒有說，他不能先當選副總統，然後繼任總統。如果拜登無法履行總統職責，或乾脆辭職，歐巴馬將能繼承他的職位。因此，歐巴馬成為副總統的方案在法律上是可行的，但在政治現實中，這種安排會引發巨大爭議和憲法挑戰，並可能進一步分裂民主黨內部。

不僅如此，拜登和他的團隊還需要面對其他可能的替代人選帶來的壓力。副總統賀錦麗、商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）和運輸部長皮特．布蒂吉格（Pete Buttigieg）都是潛在的競選者，他們各自擁有不同的優勢和支持者。這些候選人代表了黨內的不同派系和利益，可能在拜登表現不佳時逐漸崛起，成為黨內新一輪的競選主力。

▲ 拜登能否克服健康問題和黨內分歧，並且在競選中展示出強有力的領導力，將直接影響他的連任前景。（圖／達志影像／美聯社）

在這種複雜的局面下，拜登的健康狀況和團隊決策方式成為了連任競選的核心問題。他必須展示出足夠的適應力和應變能力，以應對內外部的多重挑戰，尤其是在健康狀況的質疑和團隊保守決策風格的影響下。

總結來說，2024年大選將成為拜登政治生涯中的關鍵考驗。他能否克服健康問題和黨內分歧，並且在競選中展示出強有力的領導力，將直接影響他的連任前景。在這個競爭激烈且充滿不確定性的政治環境中，拜登需要依靠其經驗和團隊的支持，才能在未來的幾個月內穩步前行，最終贏得選民的信任和支持。

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