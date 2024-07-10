賴清德手持「死亡筆記本」　剿除鄭文燦防地位受威脅？

▲ 前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦6日因涉貪遭到桃園地檢署聲押，下午法院裁定500萬元交保候，燦笑步出法院。（圖／記者呂佳賢攝）

● 單厚之／資深媒體人

前海基會董事長鄭文燦涉貪，在高院撤銷500萬元交保的裁定後，桃園地方法院9日再開羈押庭，以1200萬元交保，檢察官則再次當庭提出抗告。雖然法院最終的裁決仍未可知，但鄭文燦順利交保、暫時躲過牢獄之災，卻又官司與醜聞纏身，仍是最可能的結果。

鄭文燦7月6日生日當天因涉貪遭檢方聲押，消息傳出後震驚政壇，紛紛揣測是不是賴清德出手。但第一時間又傳出，偵辦此案的檢察官陳嘉義，曾揭發檢察長關說認罪協商案，後來導致時任檢察長彭坤業下台，讓情勢更加撲朔迷離，搞不清楚究竟是政治辦案，還是真的有司法獨立的奇蹟？

經過幾天的發酵和媒體的報導，整件事的政治味道越來越濃，甚至有人還認為賴清德手中有一本「死亡筆記本」，下一個要殺的就是民眾黨主席柯文哲，或是民進黨內可能威脅到賴清德的大咖。

鄭案早有證據 此時才辦有政治考量？

▲ 曾任行政院副院長的鄭文燦，是除陳水扁以外，有史以來被聲押層級最高的官員。（圖／記者黃克翔攝）

鄭文燦的是7年前的舊案，為了華亞科技園區土地變更案，在2017年9月收了500萬，隔年8月又退回。這樣一個陳年舊案，卻在此時爆發，本來就啟人疑竇。而第一次羈押庭的法官又認為證據充分、沒有串供之虞，所以裁定以500萬元交保。各界才赫然發現，檢方早就掌握了充分的證據，之前卻一直按兵不動，更加重了背後有政治因素的懷疑。

過去8年，檢調人事被民進黨洗了一次又一次，此案檢察官又四度聲請搜索遭法院拒絕，層峰絕對不可能事前不知道檢察官要做什麼，差別只是要介入到什麼程度而已。證據確鑿的案子，7年前辦不下去，今年突然就可以辦，即便不是高層授意，至少也是開了綠燈。如果檢調高層有其他想法，至少押過民進黨7月21日的全代會絕對不是問題。

曾任行政院副院長的鄭文燦，是除陳水扁以外，有史以來被聲押層級最高的官員（和前官員）。若按民進黨以往捍衛自己的人的慣例，即便不像當初蔡英文對林智堅一樣「願意選擇相信智堅沒有抄襲」、要全體黨公職「相信自己的同志、支持智堅捍衛自己的清白」，最多也不過是由發言人出來講一句「尊重司法」。但鄭文燦遭聲押之後，民進黨廉政會火速決定立案，速度遠超過以往任何案件。

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鄭文燦地位威脅賴清德 如習砲打異己

▲ 賴清德6日在台南灣裡教會的不公開行程被媒體堵到，對鄭文燦疑似涉貪一案表示「不分黨派，勿枉勿縱」。（圖／記者陳家祥攝）

賴清德7月6日當天，還在台南灣裡教會的不公開行程被媒體堵到，還正面面對鏡頭說「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱。打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待」。

這一段影音最後還變成通稿發給所有媒體，賴清德要對社會傳達的訊息不是司法獨立、檢調獨立，而是告訴所有人「這就是我要的」，鄭文燦還被上升到「威脅國家生存發展、社會安定」的程度，簡直就是罪大惡極、人民公敵。賴清德以打貪之名整肅黨內同志，和習近平上任至今的作法，幾乎如出一轍。

鄭文燦為何第一個中箭落馬？自然是因為對賴清德威脅大、又不願完全臣服。鄭文燦是民進黨內政治實力僅次於賴清德的政治人物，又一向以人和著稱，雖然被「發配邊疆」當海基會董事長，但若賴清德遇到重挫──例如2018年「九合一」大敗後蔡英文的情況──鄭文燦毫無疑問就是「救援投手」的首選，而賴清德必將大權旁落，變成跛鴨。

▲ 鄭文燦是民進黨內政治實力僅次於賴清德的政治人物，又一向以人和著稱，對賴清德威脅大。（圖／記者莊喬迪攝）

相較於林佳龍和正國會的投誠，甚至不惜開鍘有意角逐台南市長的立委陳亭妃，鄭文燦顯然就沒有這麼聽話。雖然在4月25日的人事發布會上，鄭文燦還拿著手機宣讀賴清德的當選總統感言，表現得畢恭畢敬，但鄭文燦就職之後的表現，明顯和賴政府不同調。

當賴清德和民進黨不斷企圖升高兩岸對立、激化藍綠，為明年大罷免添增柴火時，鄭文燦卻置身至外、打擦邊球，向王金平請益、拜會朝野立委，嘗試打破兩岸僵局；當陸委會要把大陸升為橙色警戒、要所有國人儘量不要去大陸的同時，鄭文燦卻建議海基會人員可以用「混團」方式到中國進行交流。

已經被發配邊疆的鄭文燦，顯然並不認分，還真的把自己當成民進黨的「知中派」，想要冷灶熱燒，在海基會這個冷衙門做出一番成績，做為未來復出或是更上一層樓的本錢。如此赤裸裸的狼子野心，賴清德怎麼可能容忍？

▲ 國民黨桃園市議員凌濤8日開記者會爆料鄭文燦任內的其他3件弊案。（圖／國民黨提供）

賴贏得打貪美名 也自貼「好鬥」標籤

鄭文燦在桃園盤根錯節舉國皆知，藍營指控還有多件弊案，華亞科的案子算是所有指控中，最小、最不起眼的。這個案子就像是精準打擊，完全不會波及民進黨或新潮流的任何人；一個500萬收了又退的未遂案，對民進黨社會觀感的影響有限，卻足以把鄭文燦釘死在恥辱柱上。經此一事，鄭文燦的政治路就完全斷了，即便未來賴清德跌到了谷底，鄭文燦也沒有再起的機會。

一個小案讓鄭文燦身敗名裂，民進黨受到的傷害卻不大，還可以震懾黨內所有人，同時贏得打貪的美名，對賴清德是一舉多得。但把鄭文燦鬥臭、臭垮之後，卻不能夠把鄭文燦鬥死，如果真的把鄭文燦押起來，讓他身陷囹圄給任何活路，民進黨內必然炸鍋。

上任短短50天，賴清德同時對黨外、黨內開戰，在玩弄權術的同時，卻從不關照「大勢」是否在自己這一邊，當「勢」跟「術」嚴重失衡時，就很容易翻車。賴清德在貼在野黨、鄭文燦標籤的同時，也把自己貼上好鬥、「死亡筆記本」的標籤。而若人民相信賴清德真有死亡筆記本，隨時可以拿檢調打擊異己，對賴清德或民進黨都必定是災難。

▲ 賴清德在貼在野黨、鄭文燦標籤的同時，也把自己貼上好鬥、「死亡筆記本」的標籤。（圖／記者林敬旻攝）

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