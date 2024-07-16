防控金融風險成三中全會重點　中國金融改革挑戰重重

▲ 中共第二十屆二中全會去年2月28結束，原訂同年10月召開的三中全會延遲近一年，今在北京召開 。（資料圖／翻攝新華社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

中國共產黨第二十次中央委員會第三次全體會議於2024年7月15日至18日召開。這次會議將確立未來5年或更長時間的政策方針，審議並通過「關於全面深化改革推進中國式現代化的中央決定」。會議的改革重點放在完善社會主義制度和加強治理能力。

在此次三中全會上，金融風險成為重要議題。會議強調了建立更加健全的金融體系的重要性，明確指出要加強對影子銀行、地方債務和房地產市場的監管，以防範系統性金融風險，確保經濟健康可持續發展。這些措施被寄予厚望，預期將為經濟帶來超越預期的成果。

防控金融風險的背景和重要性

金融風險的防控是中國大陸經濟發展的重要環節。隨著經濟的快速成長和金融市場的不斷擴大，金融體系中的潛在風險也在增加。近年來，中國政府高度重視金融風險的防控，提出了一系列政策措施，以確保金融體系的穩定和安全。

1. 系統性金融風險：

（1）系統性金融風險是指金融體系內部某個部分的風險可能通過複雜的金融關聯性和傳導機制，擴散至整個金融體系，甚至影響到宏觀經濟的穩定。

（2）預防和化解系統性金融風險，是維護金融穩定、保障經濟健康運行的關鍵。

▲ 金融風險的防控是中國大陸經濟發展的重要環節。（圖／視覺中國）

2. 金融體系健全：

（1）健全的金融體系是經濟平穩運行的重要保障。一個穩健、透明和高效的金融體系，能夠有效配置資源，促進經濟成長。

（2）通過完善金融監管體系，加強風險預警和應對機制，確保金融體系的穩定和安全，是金融風險防控的核心任務。

影子銀行的監管

影子銀行是指那些不受傳統銀行監管約束的金融機構和活動。由於其高槓桿、高風險的特性，影子銀行在經濟快速成長時期可能積累大量風險，成為金融體系中的隱患。

1. 影子銀行的風險：

（1）影子銀行通常通過複雜的金融產品和交易，進行高槓桿操作，風險隱蔽且難以監控。

（2）影子銀行的風險一旦暴露，可能迅速傳導至整個金融體系，造成系統性金融風險。

2. 監管措施：

（1）加強對影子銀行的監管，明確其業務範圍和風險控制要求，防止其過度擴張和風險積累。

（2）建立健全的信息披露和透明度要求，提高影子銀行業務的透明度，減少監管盲區。

▲ 影子銀行是指那些不受傳統銀行監管約束的金融機構和活動。（示意圖／視覺中國）

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地方債務的監管

地方政府債務是中國大陸金融體系中的另一大風險點。地方政府在基礎設施建設和公共服務提供中，往往通過舉債融資，導致地方債務規模不斷擴大。

1. 地方債務的風險：

（1）地方債務規模過大，可能導致地方政府財政壓力增加，影響其履行公共服務職能的能力。

（2）地方債務的隱性風險，可能通過地方融資平台和影子銀行等渠道傳導至金融體系，造成系統性金融風險。

2. 監管措施：

（1）加強地方政府債務管理，嚴格控制新增債務規模，防範債務風險。

（2）推動地方政府債務透明化，建立完善的地方債務風險預警和應對機制。

▲ 地方債務規模過大，將影響地方政府履行公共服務職能的能力。（圖／視覺中國）

房地產市場的監管

房地產市場在中國大陸經濟中佔有重要地位，但過度依賴房地產也帶來了潛在的金融風險。房價過快上漲、房地產泡沫等問題，可能對金融體系和經濟穩定構成威脅。

1. 房地產市場的風險：

（1）房地產市場過熱，可能導致房價泡沫，一旦泡沫破裂，將對金融體系和宏觀經濟造成嚴重衝擊。

（2）高槓桿的房地產開發和購房貸款，增加了金融體系的風險缺口。

2. 監管措施：

（1）加強房地產市場監管，實施房住不炒的政策，防止房地產泡沫。

（2）調整房地產金融政策，控制房地產信貸規模，提高購房首付款比例，降低金融體系的風險暴露。

▲ 一旦房地產泡沫破裂，將對金融體系和宏觀經濟造成嚴重衝擊。（圖／路透）

建立健全的金融體系

為了有效防控金融風險，會議提出了建立健全的金融體系的總體要求。具體措施包括：

1. 完善金融監管體系：

（1）加強對銀行、證券、保險等金融機構的監管，防範其經營中的潛在風險。

（2）建立跨部門、跨行業的金融監管協調機制，提升監管的全面性和有效性。

2. 加強風險預警和應對機制：

（1）建立健全的金融風險監測和預警系統，及時發現和應對潛在風險。

（2）推動金融機構加強內部風險管理，提升風險識別和應對能力。

3. 推動金融改革創新：

（1）推動金融市場化改革，優化金融資源配置，提高金融服務實體經濟的能力。

（2）支持金融創新，發展金融科技，提升金融體系的效率和包容性。

4. 提升金融法治化水平：

（1）完善金融法律法規體系，加強金融法治建設，保障金融市場的規範運行。

（2）加大對金融違法行為的打擊力度，維護金融市場的公平和穩定。

▲ 中國政府希望在未來實現金融體系的穩健和可持續發展，防範和化解金融風險，確保經濟的長期穩定和繁榮。（圖／翻攝 新華社）

通過這些政策和措施，中國政府希望在未來實現金融體系的穩健和可持續發展，防範和化解金融風險，確保經濟的長期穩定和繁榮。金融風險防控的成功，將為中國大陸經濟的高質量發展提供堅實的保障。

過度干預恐影響市場創新 金融改革挑戰重重

雖然中共在這次會議上對金融風險的重視和應對措施顯示了其維護經濟穩定的決心，但這些政策是否真能達到預期效果還有待觀察。過去的經驗顯示，影子銀行、地方債務和房地產市場的問題並非一朝一夕可以解決。政府的高壓監管固然能在短期內遏制風險，但長期來看，過度干預可能抑制市場活力和創新。尤其是在當前國際環境複雜多變、中國大陸經濟增速放緩的大背景下，這些措施能否真正帶來實質性的改善值得懷疑。

更重要的是，政策的落實和執行力將成為能否防範金融風險的關鍵，但這在中國大陸龐大的官僚體系中往往面臨諸多挑戰。金融改革的道路注定艱難重重，而未來的經濟走向也充滿了不確定性。這使得未來的成果雖有希望，但是否能夠完全達到預期，仍需保持謹慎的態度繼續觀察。

▲ 過去的經驗顯示，影子銀行、地方債務和房地產市場的問題並非一朝一夕可以解決。（圖／路透）

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