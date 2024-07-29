民眾黨在新竹市「完全執政」　2026再執政有難度

● 單厚之／資深媒體人

受到凱米颱風的影響，新竹市長高虹安詐領助理費案和立委顏寬恒案同日判決，高虹安被判7年4個月、褫奪公權4年，顏寬恒則被判8年4個月、褫奪公權3年。但兩人職務不同，顏寬恒在判決確定之前都可以繼續作立委，而高虹安一審有罪就將被停職、由副市長代理其職務，所引發的政治效應和後續變化也截然不同。

顏寬恒在中二補選前、2021年底被指招待所有違建並涉及竊占國土，26日的判決竊占國土無罪，反而是詐領助理費被判決7年10個月、褫奪公權3年，偽造文書也被判6個月，共判8年4個月。竊占國土是沒事了，卻換來了更重的罪名。

雖然同樣是助理費被控涉貪，但顏寬恒和高虹安的案子並不相同。顏家素以地方服務紮實聞名，地方的助理眾多，立法院給助理經費並不足以支應，還必需要自掏腰包，類似的情況在選民服務型的立委中並不罕見，以顏家的實力也沒有貪圖助理費的道理。顏寬恒或許在請領助理費時並沒有按照程序，但在後續司法的攻防上，還是有很多爭執的空間，最後未必一定會有罪。

縣市長因案遭停職前例並不多

▲ 高虹安貪汙案涉案的國會助理陳昱愷、陳奐宇、黃惠玟、王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

顏寬恒和高虹安案更大的不同在於，顏寬恒案並沒有助理「反水」，而高虹安卻有3名助理站在自己的對立面，向檢方供出所有的細節並認罪，其中一名助理被判無罪、兩名緩刑，而堅稱自己無罪的另一名助理王郁文也獲判緩刑。

根據《地方制度法》的規定，高虹安一審貪污有罪將即刻停職，由副市長、前民眾黨立委邱臣遠代理市長職務，若二審無罪則可復職，三審定讞有罪則解職。

過往縣市長因案遭停職的並不太多，前南投縣長李朝卿是在第二個任期將近滿3年時因被羈押停職，由副縣長代理到任期結束，一審判決有罪時已經卸任；前花蓮縣長傅崐萁則是在距離第二任任滿前3個月因違反《證交法》定讞遭解職，行政院指派原法務部次長蔡碧仲代理3個多月的任期，接著由傅崐萁的妻子徐榛蔚選上花蓮縣長。

像高虹安一樣在第一任就被停職的則有前台東縣長吳俊立，因為涉貪剛就任就被停職，在任命剛離婚的「前妻」鄺麗貞為副縣長以代理縣長未果後，立即請辭縣長，由鄺麗貞出馬競選後當選，做完3年8個月的任期，而吳俊立的貪污案最終無罪定讞。

▲ 前南投縣長李朝卿任內涉及多件回扣案、收賄案，刑期一共超過450年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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高虹安和民眾黨的下一步

擺在高虹安面前的有兩條路，一是靜待司法看二審有沒有機會翻盤回任，但二審短期內應該不會有結果，以她的案情二審翻盤的機率也不太高，即便三審無罪確定，任期應該也已經結束了；另一條路則是走吳俊立模式，提前辭職改選。

但高虹安當選新竹市長本來就是在特殊情境下的結果，一年多來高虹安也沒有太顯眼政績，若高虹安辭職再投入補選，當選的機率並不高；高虹安本人在新竹市沒有根基，也沒有鄺麗貞、徐榛蔚那樣的完全代理人可以推，高虹安的政治生命幾乎確定就此結束了。

日前傳出民眾黨修改「紀律評議裁決準則」，將原本一審有罪就開除黨籍的規定，改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，一度被外界視為是「高虹安條款」。高虹安26日在一審判決出爐第一時間主動宣布退出民眾黨，讓彼此都少了很多的尷尬。

邱臣遠暫代職務 民眾黨在竹市「完全執政」

▲ 高虹安貪汙案一審遭重判後，由邱臣遠代理市長，對柯文哲和民眾黨而言並不虧。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

雖然新竹市是民眾黨執政縣市，但由於高虹安和郭台銘的關係，高虹安一直被認為只是「半個民眾黨」，未必聽令於柯文哲和民眾黨。如今由邱臣遠代理市長，新竹市反而成了民眾黨「完全執政」的縣市，更加能貫徹柯文哲的意志，對柯文哲和民眾黨而言並不虧。

從高虹安的角度，自己官司的未來和政治是切不開的，如果沒有政治實力的倚仗，下場必定很慘。高虹安以繳回新竹市的「兵權」，換取民眾黨對她的支持，也可以用請辭之後改選、請辭之後改由中央派代，讓民眾黨不敢放棄自己、不至於和自己切割。

但以賴清德上任後誓言肅貪的態勢，誰也不敢保證司法的進程會走得多快，高虹安案是否真的會纏訟多年？如果二、三審的速度很快，在高虹安所餘任期還很長時就定讞由中央派代，對民眾黨就是最壞的結果。

民眾黨暫時保住新竹市的執政，如無意外應該是邱臣遠接棒參選，但有了高虹安的一連串風波後，除非邱臣遠未來有非常亮眼的政績，民眾黨想要在2026年保住新竹市仍有一定的難度。

▲ 邱臣遠未來若沒有亮眼的政績，民眾黨想要在2026年保住新竹市恐怕有難度。（圖／新竹市府提供）

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