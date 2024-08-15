假帳風波堪比志怪小說　「尋找揹鍋俠」戲碼將不斷上演

● 陳敏鳳／資深媒體人

民眾黨公布2024總統大選競選總部的爛帳，一如過往沒有讓人失望，民眾黨再度找到「揹鍋俠」，將責任全數推給報帳的會計師，把擺不平的2,000多萬經費「竟然」隨便亂塞在幾個公司，說法堪比《聊齋志異》更離奇、詭異，真是把全民都當傻子。

同時，檢調也傳喚前台北市副市長彭振聲，追查京華城不當容積率問題，相信未來彭振聲也會成為另一個揹鍋俠。反正，出錯都是別人的錯，柯文哲永遠不會錯？

民眾黨主席柯文哲最被人熟知的習慣，就是凡是出錯就是別人的錯，要不是媒體斷章取義，就是國民黨是騙子騙他簽六點藍白協議，諸事、凡事柯文哲永遠不會出錯，永遠不用負責任。

這種習慣終於在2024年8月12日這一天的下午2時，出現了政壇有史以來最大場卸責及尋找揹鍋俠的大戲，精彩程度不輸於2023年11月23日那日午後的君悅飯店藍白破局的場面。

▲ 民眾黨8月12日的記者會，精彩程度不輸去年11月23日君悅飯店的「五漢廢言」。（圖／記者李毓康攝）

作帳嫌疑甩鍋給會計師 直把全民當傻子

民眾黨記者會準備了幾箱資料，好多的投影片，但不管資料裡有什麼，投影片裡的資料，最終只有一個結論，都是會計師的錯，主持人還用四次竟然來形容這位會計師是多麼不專業。

因為這位會計竟然把收入跟支出對不起來的帳，「主動、自動」幫忙把他們紛紛塞進去四個公司，然後把這些帳擺平了？而且還不通知競選總部？這故事情節堪比《聊齋志異》更離奇。

民眾黨這些人到底是看不起會計師還是看不起老百姓？會計師的職業會主動幫忙幫受託業者作帳及歸帳嗎？這不是普通知識，這是普通常識！把這種鍋甩給會計師，是要讓這個會計師被吊照還是這個會計師事業所關門大吉？這些民眾黨編的理由自己都相信嗎？有這麼「兩光」的會計師嗎？簡直把全民當傻子。

奇怪的是，在場的有當過八年市長的柯文哲，有律師兼立委黃珊珊，而主持人跟這個黨的秘書長起碼也當過記者，這種基本常識都不知道嗎？這種會計師如果這麼兩光，民眾黨還一個月用七萬元雇用他？果不其然，記者會開完，端木正馬上發聲明表示這個鍋他不揹，他都依法處理。未來，這場戲還有得看。

▲ 端木正聲明。（圖／端木正提供）

彭振聲遭限制出境 將成下一個揹鍋俠？

依照競選總部總帳的爛作法，柯文哲另一大麻煩就是京華城的容積率。12日這天民眾黨下午開記者會，前副市長彭振聲上午則赴北檢應訊，結果彭振聲被問了三小時之後，檢方以其涉貪之圖利罪偵辦，限制住居，但不羈押。

像這樣的案子，輕輕鬆鬆地三小時出來了，涉嫌五年以上圖利重罪，卻不用羈押。依照以往經驗，彭振聲在北檢應該態度良好地一一交代案情了，而且說明得一清二楚，說明的方向就跟他跟一些市議員打電話說的內容應該是相差不遠，不是彭能決定，須報請由柯文哲市長自己決定。

如果彭振聲坦白如斯的交代，推測其未來轉污點證人的可能性也不小，因此彭可以不用羈押，顯示檢方對其配合案情的態度肯定及信任。

那彭振聲若誠實交代一切，簽字的柯文哲是不是要負全責了？那豈不是又有好戲要上場了，因為民眾黨一定又會啟動「尋找揹鍋俠」戲班子，屆時彭振聲會被描述得如何跟端木正一樣的「兩光」，絕對是預期中的戲碼，這場鐵定又可以被記下年月日、具有紀念價值的戲，全民都在搬凳子等著看。

▲ 前台北市副市長彭振聲12日為京華城容積案到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

台灣政壇不缺笑料 悲嘆政治品質淪落至此

民眾黨號稱一個新興的白色政黨，吸引年輕人，打著不藍不綠旗幟屹立政壇，而且有著八年的首都市長經驗，卻可以演出最可笑、最不可思議的政治驚悚劇，不講政治原則，不講倫理道德。

老婆、妹妹及母親等家人都可以在這個政黨裡扮演角色，隨時可以搶戲、搶台詞，整個黨就如一個家庭倫理悲喜劇一樣，看得人真是哭笑不得，好處是讓台灣政壇不會沈悶無聊，可悲的是台灣政治品質被搞到低落如此，簡直上演政治鬼故事。

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