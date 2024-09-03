美中「站穩腳步」　賴須從「因勢利導」評估台灣牌價值

▲ 美國白宮國家安全顧問蘇利文出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅。（圖／路透）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已於8月29日結束其為期三天的中國大陸之行。這是蘇利文以國安顧問的身分首次訪華，期間除與中共中央外辦主任王毅，進行了中美最新一輪的戰略溝通外，並於離華前夕獲得中共領導人習近平的會見。

先「站穩腳步」 再「因勢利導」

中共外交部和白宮的新聞稿都聲稱，美中兩國官員在蘇利文訪華期間，進行了「坦誠、實質性、建設性」的討論，但在漂亮的外交辭令背後，針對當前雙方關切的議題，諸如俄烏戰爭、貿易政策、南海和台灣問題等，會談並未取得具體的成果。

就談判策略而言，中共認為美方在蘇利文訪華前就連續下了幾記重手，包括：美國商務部於8月27日以涉俄為由，將39家陸企列入對中制裁的「實體清單」；美國公布對華新加徵301關稅；美國和印度於8月26日舉行劍指中共的大型軍演；蘇利文訪華途中停留加拿大，促使加國隨後也加入美國對華加徵關稅的行列。

▲ 加拿大政府日前宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，與美國對中國電動車課徵的稅率一致。（圖／路透）

對於美方在對話前採取的施壓策略，中共也不落人後。《環球時報》在蘇利文訪華前夕發表社論，批評美國對中國的認知存在錯誤。王毅則強調他會在與蘇利文對話時闡明「嚴正立場」和提出「嚴肅要求」，其中包括：視「台灣問題」為不能逾越的「紅線」；警告「台獨」是兩岸和平的最大風險，也是中美關係面臨的最大挑戰；強調中共會「堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益」；批評美國在經濟貿易和科技領域「打壓中國」 。

如此看來，蘇利文此行的重要意義是在於訪問的時機。雙方對話的目的只是為了先「站穩腳步」，再「因勢利導」。

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拜登留給接任者的外交資產：持續中美戰略對話

對拜登政府而言，「站穩腳步」是選舉考量。美國國安會高級官員特別表明，蘇利文此行不應和美國總統選舉有所聯繫；這句話聽起來有「此地無銀三百兩」的味道。拜登政府目前處於看守地位，希望中共在過渡期間能與美國共同管控風險，幚助拜登政府在外交上渡過難關。

▲ 俄烏戰爭和以巴衝突在拜登任內均無望解決。（圖／路透）

拜登以處理外交事務見長，但俄烏戰爭和以巴衝突在他任內均無望解決；而以中共擁有的對外影響力，美國體認北京目前則是處在「成事不足，敗事有餘」的地位。所謂「一波未平，一波再起」，美國擔心中共此時在周邊地區製造事端，為即將到來的美國大選添加新的變數。對拜登而言，持續中美戰略對話是留給接任者的一項外交資產，讓民主黨總統參選人賀錦麗，在面對川普的攻擊時，不至於束手無策。

《紐約時報》報導，蘇利文此行也許會為最後一次的「拜習會」奠定基礎，兩人最有可能的見面機會就是今年11月在秘魯舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間。儘管拜登只擔任一任總統，但他可能會是自卡特總統以來，第一位沒有去中國大陸訪問的美國總統。

競爭為主合作為輔 王毅提中美正確相處5關鍵

中共邀請蘇利文訪華也是有備而來。中國大陸國際關係學者王緝思、胡然和趙建偉，8月在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌聯名撰文，剖析川普與賀錦麗政府下的對中政策，得出的結論是：無論誰當選都無多大差別，對華政策都會繼續採「以『戰略競爭甚至遏制』為主，『合作交流』為輔」的路線。

▲ 中國大陸國際關係學者王緝思、胡然和趙建偉認為無論是賀錦麗還是拜登當選，對中政策都不會有太大的差別。（圖／路透）

因此，中共顯然沒有介入美國選舉的必要，也沒有把拜登政府視為「跛腳鴨」，動機也是為了「站穩腳步」。中共今天面對的是習近平所說的一個「變亂交織的國際形勢」，中共必須要為與下屆美國政府接觸進行「超前部署」。

習近平在會見蘇利文時，表達了他對中美關係的重視，呼籲「中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。」針對中美關係的發展，王毅更藉這次蘇利文的來訪，梳理了中美關係的經驗教訓，並提出雙方「正確相處」的5點關鍵：

一是中美關係要保持正確方向，關鍵在於兩國元首把舵引航；

二是中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守「三個聯合公報」；

三是中美互動要順利開展，關鍵在於平等相待；

四是中美關係要行穩致遠，關鍵在於鞏固民意基礎；

五是中美雙方要實現和平共處，關鍵在於樹立正確認知。

▲ 王毅藉這次蘇利文的來訪，梳理了中美關係的經驗教訓，並提出雙方「正確相處」的5點關鍵。（圖／翻攝 中國外交部官網）

習近平沒有選舉的挑戰，但卻面對內部日趨升高的經濟改革壓力；而滿足人民的經濟需求，則是中共維持統治的「合理化」來源。今年8月22日是中共改革開放「總設計師」鄧小平誕辰120週年紀念日，當天依循每逢10年紀念的慣例，中共中央舉行了「紀念鄧小平同志誕辰120週年座談會」。習近平在會上高度評價鄧小平的「豐功偉業」，表示對鄧小平最好的紀念，「就是把他開創的中國特色社會主義事業繼續推向前進」，要「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業這個中心任務。」我認為，中共站穩腳步的當務之急，就是盡力維護鄧留下的改革開放政策遺產。

美中關係影響台海 賴清德須評估得失

蘇利文這次訪華，可望排除美國選前，中美在台海擦槍走火的可能性。蘇利文8月29日罕見會見了中共中央軍委副主席張又俠，雙方進行的就是一次高層「預防性防禦」。這是2018年以來，美國高級別官員與中共中央軍委會副主席的首次會談。

▲ 美國國家安全顧問蘇利文在北京與中共中央軍委副主席張又俠會面。（圖／路透）

在美國總統選後，中美關係將從「和平共處」向「和平競賽」推進，即雙方都將試圖把中美關係導向對本身經濟最有利的方向發展。而經濟也將成為未來影響台美中三邊關係變化的要素。

民共執政當局沒有溝通管道，賴政府只好把台灣安全的維護，「一切寄希望於美國」。因此，台灣必須正確判斷美國大選前後，中美關係的走向。拜登政府是從「站穩腳步」，考量賴清德總統過境美國的利弊得失；也會從「因勢利導」，評估手中這張「台灣牌」的價值。

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