國防部電費高達百萬　魯莽發佈新聞稿更是提油救火

▲ 國防部長顧立雄24日赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

● 張競／中華戰略學會資深研究員

國防部長顧立雄24日赴立法院備詢時，由於國防部長官邸電費超過百萬，成為媒體關注焦點；但顧立雄部長在回答問題時，顯然是未經深思熟慮，脫口而出所說答案，顯然就是雞同鴨講，完全不能理解問題核心關鍵所在；謹此針對媒體轉述內容分析如下。

電費高達百萬 部長雞同鴨講

首先必須指出，媒體所提問題焦點其實是在於首長官邸用電費用如此之高，到底是否合理。顧部長是否實際入住，根本與此無關，試圖以「從來沒有住過官邸」撇清切割關係，根本就是毫無擔當、推諉塞責的具體表現。

顧部長應當指示下屬查明，部長官邸耗用電力如此之高，到底是否合理？假若歷任部長，不論是否實際入住官邸，耗用電費皆是如此，就可證明並非顧部長接任後，產生電費突然增加情事。

其次，既然顧部長並未入住官邸，衡情論理，目前所住自宅水電支出，是否可由公務預算支應，假若此為部會首長應有待遇，自然就應享有此項福利。並在同時停用官邸水電，並採適當封存措施，以便節約國庫無謂支出，方為正確處理問題態度。

▲ 立委黃國昌爆料，6月11日至8月11日，2個月內行政院長官邸電費15萬2976元。顧立雄2對此卻表示，他從到任以來，沒住在官邸，都是住在自己家，而且官邸是一個憲兵砲兵營的一部分。（圖／記者屠惠剛攝）

再者就是顧部長提到國防部首長官邸位於營區，揭露此事無可厚非，但是特別強調「砲兵營區」，顯然就是畫蛇添足、沒有必要；國防首長動見觀瞻，舉止有節、進退有方，才能維護軍事安全，發言內容貿然釋出官邸所在營區駐防部隊屬性，恐怕是嚴重負面示範，部長務必謹言慎行，不要成為軍機保密缺口。

特別是要指出，相對於其他軍種、兵科部隊來說，砲兵營區未見得耗用電力特別突出，因此顧部長特別提到「砲兵營區」，實在無法增加論述份量，改變媒體提問時關切焦點，實在是沒有必要。

最後必須質疑，國軍不同軍種、兵科部隊共同進駐相同營區時，其水電供應與外線電話，甚至接用有線電視計價裝置，向來都是各自獨立分別計價，然後由各單位以其主管預算分別支應付費，那有可能糊里糊塗搞到帳目不清、混為一談？

而且就算同時有多個首長官邸在相同建物或是營區內，前述各項包括水錶電錶在內之計價裝置，都應該是各自裝設獨立計費，如此才便於由各個不同單位預算分別支應付費，怎有可能會搞到牽扯不清，變成一本胡塗帳呢？

▲ 國軍不同軍種、兵科部隊共同進駐同營區時，其水電供應與外線電話，甚至接用有線電視計價裝置，向來都是各自獨立分別計價。（示意圖／八軍團提供）

顧部長曾經歷任不當黨產處理委員會主任委員以及金融監督管理委員會主任委員，不可能會是以和稀泥態度來處理帳目問題，要是在相同營區砲兵部隊兵舍水電費用，居然會列計在首長官邸帳目項下，而不是由本身自行承擔，這種帳目不清錯誤，身為國防首長豈能視而不見？

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魯莽發佈新聞稿 更是抱薪救火

顧立雄部長24日回覆媒體提問時文不對題後，獲得諸多媒體關注報導，沒想到國防部今天（25日）早上隨即發佈新聞稿，更進一步提出說明如下：

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國防部新聞稿

時間：民國113年9月25日0945時

針對外界關切「國防部長官邸電費」等情，國防部今（25）日表示，顧立雄部長到任後並未駐用官邸。另查111～112年間，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等，總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7,592元，均在合理使用範圍。所謂「國防部長官邸唯一電費破百萬」等內容並非事實。

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▲ 國防部今早表示，顧立雄部長到任後並未駐用官邸。另查111～112年間，國防部列管總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7,592元，均在合理使用範圍。（圖／記者邱顯燁攝）

但從其內容觀察，基於下列數點考量，如此魯莽回應，恐怕更是揚湯止沸抱薪救火。首先必須指出，到底有無必要詳細列出國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等，總計7處、19戶宿舍，主事者必須審慎思考意外後遺效應。

如此詳列恐怕更會引發媒體關注，認真追問與清查目前使用狀況，甚至還要追問現在駐用者係由公務預算支付水電費，抑或是由其本身支付水電費。到底是要到達何種官階或是職務，才可由公務預算支付官舍水電開支，恐怕又會引發各方側目與社會物議。

其次就是本份新聞稿證明筆者前述的內容，不論官舍位於任何營區，其在水電供應上必然是使用獨立計價裝置，因此與在相同營區內其他部隊水電支出毫無關係；否則國防部如何能計算出這19戶宿舍每戶每月水電支出。所以顧立雄部長去牽扯同個營區其他部隊，其實對釐清問題提供答案來說確實是毫無意義。

▲ 顧立雄部長的回覆，對釐清問題來說，無濟於事。（圖／記者屠惠剛攝）

最後就必須提問，為何國防部要列管19戶首長宿舍，其入住駐用資格為何？假若首長進駐首長宿舍後，水電支出由公務預算支付，那麼對於未進駐前述19戶首長宿舍，維持居住於本身自宅之國防部首長，其可否享有相同福利待遇？與國防部首長位階相同，但目前隸屬各軍種任職首長，是否亦可享用相同待遇？

總而言之，服務於國防體系內軍職或文職首長，只要是其應享待遇與福利，本諸崇功報勳犒賞辛勞，自然就應確實貫徹落實，但注重水電耗用節約能源與公帑，這也是國防施政必須注意事項。原來焦點只在部長官邸，現在發佈新聞稿扯出另外七個營區與19戶官舍來墊背，只會讓問題涵蓋面更擴大，並將焦點更加模糊，對於釐清與說明原有問題真相，絲毫沒有任何幫助。

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