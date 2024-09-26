不再「歲月靜好」　韓國瑜開始拿出立法院長魄力

▲ 民主基金會25日召開董事會，會中決議由代理執行長廖達琪出任執行長。韓國瑜稱是接受外交部長林佳龍的提議才有今天的結果。（圖／記者陶本和攝）

● 單厚之／資深媒體人

民主基金會25日召開董事會，立法院長、基金會董事長韓國瑜親自出席，會中決議由代理執行長廖達琪出任執行長，韓國瑜原本屬意的執行人選、政大教授盧業中則出任副執行長。從今年2月韓國瑜就職立法院長以來，歷時超過半年的民主基金會的主導權之爭，終於塵埃落定。

對於這樣的結果，民進黨團幹事長吳思瑤則說，「卡韓說不攻自破」，在野黨不要再操作。韓國瑜則在臉書上公開說明，是接受外交部長林佳龍的提議才有今天的結果，將部分的功勞歸於林佳龍。

從韓國瑜就任立法院長後，民進黨一直在立法院長對民主基金會的主導權上大做文章，一開始完全否定「立法院長必然兼任民主基金會董事長」的慣例，甚至一度揚言要另擇他人。數度角力後韓國瑜堅不退讓，民主基金會才在6月19日確認韓國瑜出任董事長，但韓國瑜推薦的盧業中則繼續卡關。

▲ 從韓國瑜就任立法院長後，民進黨一直在立法院長對民主基金會的主導權上大做文章。（圖／記者屠惠剛攝）

今天的結果雖是韓國瑜和民進黨政府各退一步，但實際上毫無疑問是韓國瑜的勝利，由代理執行長當選為執行長的廖達琪本身色彩就偏藍，盧業中也當選副執行長，韓國瑜實質掌握民主基金會，剩下兩位偏綠的副執行長能有多少權，完全是韓國瑜說了算。韓國瑜站穩立法院長的立場，以時間換取空間，讓民進黨不得不一再退讓。

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國慶晚會有望為韓再加分

韓國瑜的另一個身分是國慶籌委會主委，今年國慶的主視覺又重新回到中華民國的元素，不僅以國旗的藍紅兩色為主體，又有梅花、國旗和「中華民國」的字樣。設計好不好看見仁見智，至少網上的反應並不算太負面，藍軍支持者也充分感受到，韓國瑜這個院長在「捍衛中華民國」這件事，的確發揮了應有的功能。

國慶晚會今年首次在大巨蛋舉行，中間募款曾出現一些問題，但如今已經解決，只要未來沒有出現大問題，這次的國慶對韓國瑜應該會有一定的加分。

▲ 今年國慶的主視覺又重新回到中華民國的元素。（圖／記者李毓康攝）

不再隱忍綠營 嚴厲警告藍委

今年2月韓國瑜就任立法院長之後，一直都儘可能的低調，不對任何事表態，對於民進黨團的批評、國民黨內的微詞，也一概罵不還口，萬事以穩為先。但邁入立法院第二會期，韓國瑜的表現明顯變得強勢，主持朝野協商仍儘可能展現中立，但對民進黨團不再有以往的耐心和忍讓。9月18日朝野協商開議日期時，韓國瑜見民進黨不願退讓，直接宣布散會離席，最終民進黨只能乖乖回頭簽字同意確認開議日期。

9月19日，國民黨依例在開議前一天舉行立法實務研討會，韓國瑜直接點名國民黨團總召傅崐萁不應硬攻《花東三法》，並指國民黨書記長半年一換不利幹部養成，還以小學「放暑假」比喻國民黨休會的表現，要藍委「注意！明天專心開會」，又要藍委思考「國人對立法院的期待是什麼？」韓國瑜還說，很多基層、中間選民和藍軍，對國民黨都是有所不滿的，國民黨團一定要警惕自己、知恥知病、面對問題。

▲ 韓國瑜19日在國民黨立法實務研討會中，嚴厲告誡國民黨團一定要警惕自己、知恥知病、面對問題。（圖／記者湯興漢攝）

從來沒有見過一個立法院長，公開責備同黨黨鞭這麼兇、點同黨立委這麼明的。韓國瑜結結實實地打臉黨鞭和藍委，說你們上會期的表現很差，不符民眾的期待，還要藍委多注意中間選民和基層的想法。像韓國瑜這樣一個聰明的人，當然不會只是為了發洩而已，必然還有更深的想法。

新會期拿出魄力 走出裡外不是人困局

上個會期，韓國瑜夾在藍綠之間，裡外不是人，綠營將所有的問題的癥結都歸咎於韓國瑜，藍營少數人則不斷架空韓國瑜，讓他變成坐在主席台上的「敲槌機器」，完全不給他主導議事的機會。位子還沒坐穩的韓國瑜，則只能把所有事往肚裡吞。如今，韓國瑜顯然覺得自己的立場已穩、能量已足，自然不願再陷於同樣的困境，才會有如此高調的發言。

▲ 韓國瑜在新會期中，立場已穩、能量已足，不願再陷於夾在藍綠之間，裡外不是人的困境。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨除各地諸侯之外，在中央只有黨中央、黨團和韓國瑜三塊勢力，其中韓國瑜最為形單影隻，資源也嚴重不足。從今天2月至今，無力的黨中央既沒有大錯、也沒有大好；好大喜功的黨團則是「說得嚇死人、做得笑死人」，當初喊出倚天劍、屠龍刀、巡曳飛彈，結果被青鳥嚇破膽、被大法官打得灰頭土臉。而韓國瑜雖然沒有什麼大動作，卻能善用立法院長這個戰略位置，多少能撫平藍軍支持者的心、和民進黨相抗衡。

原本低調、蟄伏的韓國瑜，如今開始發揮自己的政治能量，如果國民黨中央和黨團繼續維持過去半年多的無為、無能，韓國瑜的政治雪球必然會越滾越大，也才能在藍營有更大的話語權。既然坐上立法院長位置，必然要能掌握最大的黨團，而不是反過來成為黨團的傀儡，韓國瑜與國民黨黨鞭之間，遲早要分出高下。

▲ 韓國瑜既然坐上立法院長位置，必然要能掌握最大的黨團，而不是反過來成為黨團的傀儡。（圖／記者屠惠剛攝）

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