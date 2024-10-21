石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

▲ 石破茂為自民黨內的長期要角，擁有多年從政經驗，10月1日就任日本第102任首相。（圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

石破茂（Shigeru Ishiba）於10月1日就任日本第102任首相。身為自民黨內的長期要角，石破擁有多年從政經驗，卻面臨日本內部日益加劇的經濟挑戰及複雜的國際局勢，他在經濟、外交及國防政策上的言論與立場搖擺不定，引發了廣泛爭議。本文將分析石破首相在多個政策領域內的表現，結合相關數據，深入探討其言論的不確定性如何影響日本的未來發展，並對可能產生的長遠後果進行推演。

經濟政策：從積極刺激到財政紀律的搖擺

石破首相上任初期，強調日本經濟面臨的挑戰，並試圖通過大規模的基礎建設投資計畫來刺激國內需求，進一步促進經濟成長。他表示，擴大政府投資將是振興經濟的關鍵，特別是應對長期存在的通膨壓力，並抵消全球供應鏈不穩定對日本經濟造成的損害。然而，這一大膽的經濟刺激計畫僅持續數周便發生了劇變。石破突然宣布轉向嚴格的財政紀律政策，強調應優先減少政府債務，並削減公共部門的支出，以防止政府過度依賴借貸。這一變動引起市場的廣泛關注和質疑，因為在當前全球經濟不確定性加劇的背景下，日本經濟需要的是穩定而明確的政策方針。

▲ 石破剛上任不久，曾表示擴大政府投資將是振興經濟的關鍵，但日前卻突然宣布轉向嚴格的財政紀律政策。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本經濟研究所》發佈的報告顯示，石破政策搖擺不定，尤其是對公共基礎設施投資與財政紀律的急劇轉變，導致日本國內企業信心下降。該報告中提到，日本主要企業的投資計畫在石破政策變動後普遍放緩，企業投資指數在短短一個月內下降了5％。這表明，企業對政府政策的不確定性感到擔憂，並選擇保持觀望態度。此外，根據另一項來自《總體經濟趨勢》報告的數據，日本國內的消費者信心指數自石破上任後也出現下降，反映出國民對經濟前景的悲觀情緒增強。

在石破政府的多次內閣會議中，有關增加或削減公共支出的爭論不斷。最初，他的政策團隊主張，增加基礎設施投資能迅速帶動短期經濟成長，尤其是改善日本老舊基礎設施，有助於創造更多的就業機會。然而，隨著石破立場的轉變，政府內部出現了要求減少政府赤字並限制基礎設施支出的聲音。這種政策上的反覆不僅削弱了市場的信心，還使得國內的經濟增長潛力受到侷限。

▲ 石破立場的轉變，不僅削弱了市場的信心，還使得國內的經濟增長潛力受到侷限。（示意圖／取自PAKUTASO）



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外交政策：在美中之間搖擺不定

石破在國際舞台上的言論與政策方向同樣充滿了不確定性，特別是在美國與中國大陸之間的外交關係問題上。作為日本的傳統盟友，美國一直是日本外交政策的基石之一。然而，石破上任初期表達了對加強日美軍事合作的支持，特別是在應對來自朝鮮威脅及區域安全挑戰方面。然而，數周後，他的態度卻發生了轉變，開始強調需要與中國大陸深化經濟合作，這樣的言論轉向令外界大感意外。石破強調，日本作為亞洲主要經濟體，與中國大陸的貿易關係至關重要，因此有必要加強雙邊經濟合作，以應對全球供應鏈不穩定帶來的挑戰。

這樣的政策搖擺不僅讓美國感到錯愕，也引發了日本國內保守派的強烈不滿。保守派擔心，過度依賴中國大陸經濟可能會削弱日本在亞太地區的戰略地位，並使其在未來的外交和安全決策中受到更多限制。據《總體經濟報告》的數據顯示，日本對美國的出口在過去一年內下降了2％，而對中國大陸的出口卻成長了3.5％。這表明，儘管石破的外交政策存在變數，但中日之間的經濟合作仍在穩步發展。然而，這也加劇了日本在美中兩國之間的外交平衡問題，導致其在國際舞台上的地位更加不穩定。

▲ 保守派擔心，過度依賴中國，恐怕會削弱日本在亞太地區的戰略地位，並使其在未來的外交和安全決策中受到更多限制。（圖／路透社）



石破對中東局勢的立場也顯示出外交政策上的不穩定性。特別是在加薩衝突和葉門危機的背景下，石破政府試圖採取中立立場，但這種態度卻被外界批評為搖擺不定。石破曾在國際會議上公開表示，應避免在中東地區的軍事介入過多，強調日本的和平主義立場。然而，在隨後的多次外交會議中，他卻再次強調，日本將會繼續加強與美國在中東地區的安全合作，這一政策轉變再次讓外界對其領導能力產生質疑。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾對日本在中東問題上的態度表示不滿，認為日本在該地區應扮演更加積極的角色，而非僅僅保持觀望。這種對中東政策的搖擺不定，不僅可能損害日本與中東國家的關係，還可能削弱其在全球舞台上的道德領導地位。

▲ 石破曾在國際會議上公開表示，應避免在中東地區的軍事介入過多，然而隨後卻再次強調，日本將會繼續加強與美國在中東地區的安全合作。（圖／達志影像／美聯社）



國防政策：未來方向不明確

石破在國防政策上的表現同樣充滿了不確定性。作為自民黨內的一名強硬派，石破曾在競選期間主張加強日本的國防力量，並承諾將大幅增加軍事開支，以應對來自區域內外的安全威脅。特別是在朝鮮的核試驗和中國大陸軍事擴張的背景下，石破曾強調，日本必須增加國防預算，以確保國家安全。然而，石破上任後，卻推動了一系列削減國防開支的提案，這與其競選期間的立場形成了鮮明對比。

根據《防衛經濟展望報告》顯示，石破在軍事政策上的搖擺對日本的國防戰略產生了深遠影響。該報告指出，日本的國防預算可能在石破任內首次出現下降，這與其他主要國家軍事支出持續增加的趨勢背道而馳。尤其是在亞太地區，隨著中國大陸和韓國等國家持續增加軍費，日本的軍事支出縮減可能會削弱其在區域內的戰略地位。

▲ 日本縮減軍事支出，可能會削弱其在區域內的戰略地位。（圖／達志影像／美聯社）



同時，美國方面對此也表示關切。川普政府對日本施加了加強防衛合作的壓力，而賀錦麗領導的美國新政府則將亞太地區作為其全球戰略的核心。石破首相的軍事開支縮減計畫，與美國的戰略需求產生了矛盾，這可能會影響日美同盟的穩定性，並導致日本在區域內的影響力進一步削弱。

石破搖擺不定 日本政局露隱憂

總結來看，石破首相的政策方向充滿了不確定性，無論是在經濟、外交還是國防領域，他的言論與立場都表現出搖擺不定的特徵。這不僅對日本國內外市場、民眾和盟友的信心產生了負面影響，也使日本在國際舞台上的領導地位受到挑戰。特別是在全球經濟復甦進程緩慢的背景下，日本急需一個穩定且具有前瞻性的政策方針，來引領國內外的信心。然而，石破的搖擺立場不僅使企業和消費者信心下滑，還使得日本在美中關係和亞太地區安全議題上的立場變得更加模糊和弱勢。

▲ 石破搖擺不定的言論與立場，不僅對日本國內外市場、民眾和盟友的信心產生了負面影響，也使日本在國際舞台上的領導地位受到挑戰。（圖／路透）



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