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一起讀判決／看懂颱風假與居家上班的相關法律規定

我們想讓你知道…你知道「颱風假」其實並不是假嗎？指的是颱風天「停止上班上課」，並不是勞基法所規範的假別，一文看懂颱風假與居家上班的相關法律規定。

▲▼北市午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲你知道「颱風假」其實並不是假嗎？指的是颱風天「停止上班上課」，並不是勞基法所規範的假別。（圖／記者許靖騏攝）

● 作者／一起讀判決Stella

你知道「颱風假」其實並不是假嗎？真正的「假」是規範在勞基法第37條國定假日、勞基法第38條特別休假以及勞基法第43條；而颱風「假」，指的是颱風天「停止上班上課」，並不是勞基法所規範的假別。

颱風「假」不是假　並非勞基法所規範假別

颱風天停止上班的相關規定，則是規範在勞動部的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」。勞工因為工作地、居住地或上下班必經之區域，經地方首長宣布停止上班，無法出勤，依據勞動部的要點第七條，是「宜」不扣發工資，若勞工有出勤工作，「宜」加發工資。

「宜」的意思就是希望、盡可能，因此，是沒有強制力的。換言之，勞工如果因為颱風天不出勤，雇主是可以不發給當日工資的；若勞工出勤，雇主則可以選擇是否要加發工資，作為鼓勵。

不過，颱風天通常風強雨驟，在通勤上班的途中容易發生意外，導致職業災害的風險也大幅提升，萬一發生事故，對雇主來說，也會構成更大的負擔。

除此之外，依據要點的第六條，天然災害發生時（後），雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

▼颱風天通常風強雨驟，在通勤上班的途中容易發生意外，萬一發生事故，對雇主來說，會構成更大負擔。（圖／ETtoday資料照）

▲▼瑪莉亞颱風,路人,行人,傘吹飛,大雨,颱風天。（圖／記者季相儒攝）

颱風天　能改為居家上班嗎？

疫情過後，居家上班的工作型態也蔚為風潮，那麼，雇主可以將原本必須通勤至工作地點上班的員工，在颱風天，改為居家上班嗎？

若雇主與員工的勞動契約中，就有約定好在颱風天改成居家上班，那麼是可以的；但是，如果沒有事先約定，那麼雇主就必須經過員工的同意，才能夠把上班的地點，從公司改成居家上班。

如果員工本來就是居家上班，員工可以主張颱風天停止上班嗎?因為勞資雙方原本的約定工作地點就是在勞工家中，沒有外出通勤的必要，不會受到颱風的影響，因此，居家上班的勞工，是不能夠任意地主張颱風天要停止上班喔。

不過，有一種狀況，居家上班的勞工，還是可以主張無法提供勞務。假設他的工作是必須與其他員工協力完成，但其他員工因颱風無法到班出勤，導致居家上班勞工的工作無法進行，此時居家上班的勞工，是可以主張不上班的。

▼如果沒有事先約定，雇主必須經過員工的同意，才能夠把上班的地點，從公司改成居家上班。（圖／ETtoday資料照）

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

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