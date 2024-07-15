稱「川普遭槍擊大局底定」很危險　大選天秤未放棄拜登

● 葉耀元／美國聖湯瑪斯大學國際研究副教授兼系主任

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳受傷濺血，現場觀眾1死2重傷，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）已被擊斃。

關於槍手的幾個觀察，與大家分享：

1. 政治狂熱者本來就很可能存在你我周遭，一般時候你根本分辨不出來誰是潛在的危險份子。這是機率問題，跟走在路上被落石擊中一樣的概念。

2. 因為這是共和黨的場子，所以川普不會利用這個機會談任何有關槍枝管制的事情。這也就是為什麼，美國媒體現在報導的方向，是針對特勤人員的疏失來走。

3. 國內很多媒體跟風國外媒體，強調這場美國總統大選結果已經底定。但這樣的說法有點危險，因為選舉還有四個月。如果這是選前一個禮拜內發生的事情，那的確可能可以這樣說。但目前美股仍然走強，如果聯準會開始降息，且通貨膨脹沒有復甦，那美國國內的金流投資會走得更旺。只要經濟夠好，現任政府就有優勢（Incumbent Advantage）。要我來說的話，影響當然會有影響，但只能說天秤往川普的方向靠過去，但還沒有完全放棄拜登。

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