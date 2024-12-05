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豪賭的尹錫悅　迅速撤回的戒嚴令鬧劇

我們想讓你知道…南韓總統尹錫悅的戒嚴令事件，無疑是南韓政治史上的一次重大事件，這一事件不僅反映了南韓當前的政治困境，也揭示了民主制度在面對內外挑戰時的脆弱性。未來，南韓的政治局勢將如何發展，仍有待觀察。

▲▼尹錫悅28日在美國哈佛大學以韓語發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，震驚全國。（圖／達志影像／美聯社）

 ● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年12月3日，南韓總統尹錫悅在深夜發表了一則震驚全國的電視講話，宣佈南韓進入戒嚴狀態。這一決定引發了國內外的廣泛關注和爭議。然而，僅僅數小時後，尹錫悅便在國會的強烈反對下撤回了這一命令。本文將綜合多篇報導，探討這一事件的背景、過程及其對南韓政治的影響。

戒嚴令的宣佈背景

尹錫悅總統自2022年上任以來，一直面臨著來自反對黨的強大壓力。反對黨控制了國會，多次試圖彈劾政府官員，並削減政府預算，這使得尹錫悅的施政舉步維艱。尹錫悅及其家人也捲入了多起腐敗醜聞，進一步削弱了他的政治地位。

醜聞包括尹錫悅的妻子被指控非法收受禮物，以及他的兒子涉嫌利用父親的職位謀取私利。這些指控使得尹錫悅的支持率持續下滑，並引發了民眾的不滿。

在這樣的背景下，尹錫悅於12月3日晚間宣佈南韓進入戒嚴狀態，理由是要「消除反國家勢力，保護自由民主秩序」。他指責反對黨與北韓勾結，試圖顛覆政府。尹錫悅在講話中強調，南韓正面臨前所未有的內外威脅，必須採取果斷措施來維護國家安全和穩定。他還表示，戒嚴令將授予軍方更大的權力，以確保國家的安全和秩序。

戒嚴令的實施與反應

戒嚴令宣佈後，南韓軍隊迅速進駐首爾，包圍了國會大廈，數千名抗議者聚集在國會外，高呼「廢除戒嚴」和「逮捕尹錫悅」的口號。抗議者來自各行各業，包括學生、工人和市民，他們對尹錫悅的決策表示強烈不滿，認為這是對民主制度的嚴重威脅。

國會議員們則在深夜召開緊急會議，最終以壓倒性票數否決了戒嚴令。議員們表示，尹錫悅的決策是對國會權威的挑戰，必須予以制止。

在國會的強烈反對和國內外壓力下，尹錫悅於12月4日凌晨宣佈撤回戒嚴令。他在電視講話中表示，將尊重國會的決定，並立即解除戒嚴。這一決定得到了抗議者的歡呼和支持，抗議者認為，尹錫悅的撤回決定顯示了民眾力量的勝利，並呼籲政府進一步推動政治改革。

國際反應

國際社會對南韓的局勢表示關注。美國國務院發言人表示，美國對南韓的民主制度充滿信心，並將密切關注事態發展。美國政府強調，南韓是美國在亞洲的重要盟友，兩國將繼續保持密切合作。

英國首相基爾·斯塔默（Keir Starmer）也表示，英國政府正在密切監視南韓的局勢，並呼籲各方保持冷靜，通過對話解決分歧。歐盟則發表聲明，呼籲南韓政府尊重民主制度和法治，並強調戒嚴令不應成為解決政治問題的手段。

戒嚴令撤回　後續影響

尹錫悅的戒嚴令決策被廣泛認為是一次政治豪賭，旨在打破政治僵局，重獲政治主導權。然而，這一決策不僅未能達到預期效果，反而進一步削弱了他的政治地位，反對黨已經開始推動對尹錫悅的彈劾程序，並呼籲他立即辭職。反對黨領袖表示，尹錫悅的決策顯示了他對民主制度的無視，必須對其進行問責。

此外，尹錫悅的戒嚴令決策也引發了國內外的廣泛批評。許多政治分析家認為，尹錫悅的決策是一次嚴重的政治錯誤，將對南韓的民主制度造成長遠的負面影響。他們指出，戒嚴令的實施和撤回顯示了南韓政治體制的脆弱性，並呼籲政府進一步推動政治改革，以加強民主制度的穩定性。

結語

南韓總統尹錫悅的戒嚴令事件，無疑是南韓政治史上的一次重大事件。這一事件不僅反映了南韓當前的政治困境，也揭示了民主制度在面對內外挑戰時的脆弱性。未來，南韓的政治局勢將如何發展，仍有待觀察。

尹錫悅的戒嚴令決策和隨後的撤回，顯示了南韓政治體制的複雜性和不確定性。這一事件將對南韓的政治發展產生深遠影響，並可能促使政府和民眾進一步思考和推動政治改革，以加強民主制度的穩定性和韌性。

總的來說，尹錫悅的戒嚴令事件是一個警示，提醒我們在面對政治危機時，必須謹慎行事，尊重民主制度和法治原則。只有通過對話和合作，才能真正解決政治問題，實現國家的長治久安。

南韓的未來，將取決於政府和民眾如何應對這一挑戰，並在此基礎上推動政治和社會的進步。

▼這一事件不僅反映了南韓當前的政治困境，也揭示了民主制度在面對內外挑戰時的脆弱性。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓國旗,韓國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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